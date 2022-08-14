Сохранить баланс и здоровье: универсальный набор продуктов на каждый день от нутрициолога

Что может быть самым сложным во взрослой жизни? Разобраться с коммунальными платежками или выбрать чем ужинать сегодня?
Конечно, это все шутки, но процесс покупок может принести не только кучу вопросов, но впоследствии немало проблем со здоровьем. Все дело в балансе между жирами, белками и углеводами.
Кое-кто в чем-то недобирает, а что-то ест в избытке. Это, как минимум, может привести к колебаниям в весе от того, что организм не насыщается нужными элементами и пытается набрать энергию из других продуктов.
Поэтому нутрициолог Ольга Усенко подробно расписала набор продуктов на каждый день, что подойдет любому и поможет сбалансировать питание.
Некоторые могут пойти на более радикальные изменения в своей жизни и попытаться отказаться от мяса. Читай, какой должна быть корзина вегетарианца и вегана.
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