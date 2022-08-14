Сохранить баланс и здоровье: универсальный набор продуктов на каждый день от нутрициолога

Что может быть самым сложным во взрослой жизни? Разобраться с коммунальными платежками или выбрать чем ужинать сегодня?

Конечно, это все шутки, но процесс покупок может принести не только кучу вопросов, но впоследствии немало проблем со здоровьем. Все дело в балансе между жирами, белками и углеводами.

Кое-кто в чем-то недобирает, а что-то ест в избытке. Это, как минимум, может привести к колебаниям в весе от того, что организм не насыщается нужными элементами и пытается набрать энергию из других продуктов.

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Поэтому нутрициолог Ольга Усенко подробно расписала набор продуктов на каждый день, что подойдет любому и поможет сбалансировать питание.

Сколько нужно есть углеводов в день

готовая каша (например, гречка, булгур, овсянка, рис) – 150 граммов

или печеный картофель – 200 граммов

фрукты или ягоды – 300-400 граммов (кроме банана)

цельнозерновой тост – 1 штука

или рисовые хлебцы – 2-3 штуки

овощи – 450-700 граммов

Сколько нужно есть белков в день

яйца – 1-2 штуки

сыр – 30 граммов

рыба/птица/мясо в готовом виде – 130-150 граммов

Сколько нужно есть жиров

орехи и семена – до 35 граммов

растительное масло – 15-20 граммов

сливочное масло – 7-10 граммов

авокадо – 30 граммов в день

Некоторые могут пойти на более радикальные изменения в своей жизни и попытаться отказаться от мяса. Читай, какой должна быть корзина вегетарианца и вегана.

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