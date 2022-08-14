Зберегти баланс та здоров’я: універсальний набір продуктів на кожен день від нутриціологині

Що може бути найскладнішим у дорослому житті? Розібратись з комунальними платіжками чи вибрати, чим вечеряти сьогодні?
Звісно це все жарти, але процес покупок може нести не лише купу питань, але згодом чимало проблем зі здоров’ям. Вся справа у балансі між жирами, білками та вуглеводами.
Дехто у чомусь недобирає, а щось їсть у надмірній кількості. Це як мінімум може призвести до коливань у вазі від того, що організм не насичується потрібними елементами та намагається дібрати енергію з інших продуктів.
Тому нутриціологиня Ольга Усенко детально розписала набір продуктів на кожен день, що підійде будь-кому та допоможе збалансувати харчування.
Дехто може піти на більш радикальні зміни у своєму житті та спробувати відмовитись від м’яса. Читай, яким має бути кошик вегетаріанця й вегана.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!