Зберегти баланс та здоров’я: універсальний набір продуктів на кожен день від нутриціологині

Що може бути найскладнішим у дорослому житті? Розібратись з комунальними платіжками чи вибрати, чим вечеряти сьогодні?

Звісно це все жарти, але процес покупок може нести не лише купу питань, але згодом чимало проблем зі здоров’ям. Вся справа у балансі між жирами, білками та вуглеводами.

Дехто у чомусь недобирає, а щось їсть у надмірній кількості. Це як мінімум може призвести до коливань у вазі від того, що організм не насичується потрібними елементами та намагається дібрати енергію з інших продуктів.

Тому нутриціологиня Ольга Усенко детально розписала набір продуктів на кожен день, що підійде будь-кому та допоможе збалансувати харчування.

Скільки потрібно їсти вуглеводів на день

готова каша (наприклад, гречка, булгур, вівсянка, рис) – 150 грамів

або печена картопля – 200 грамів

фрукти чи ягоди – 300-400 грамів (крім банана)

цільнозерновий тост – 1 штука

або рисові хлібці – 2-3 штуки

овочі – 450-700 грамів

Скільки потрібно їсти білків на день

яйця – 1-2 штуки

сир – 30 грамів

риба/птиця/м’ясо у готовому вигляді – 130-150 грамів

Скільки потрібно їсти жирів на день

горіхи та насіння – до 35 грамів

рослинна олія – 15-20 грамів

вершкове масло – 7-10 грамів

авокадо – 30 грамів на день

Дехто може піти на більш радикальні зміни у своєму житті та спробувати відмовитись від м’яса. Читай, яким має бути кошик вегетаріанця й вегана.

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