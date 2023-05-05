Обожженные войной: почему украинцы ищут врагов внутри и как военные реагируют на развлечения в тылу

После 24 февраля 2022 года украинское общество в большинстве своем изменилось навсегда. Полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины сорвало нас с теплых кроватей, вырвало из призрачных снов “дружбы народов” и надежд, что все пройдет.

Осада Киева смогла объединить общество в единый фронт, когда люди мобилизовали и тело, и душу. Но за год большой войны между нами появляются разногласия, украинцы ищут “зраду” в ближнем, остро реагируют на поведение, не похожее на общее.

Часть из нас отважно бьется на фронте, мокнет в окопах и по несколько суток не имеет сна из-за обстрелов врага. Другая часть — ходит в кафе, работает на любимой работе, иногда отдыхает и планирует завтрашний день. На фоне разностороннего существования украинцы начинают так называемый friendly fire — “огонь по своим”.

На тему внутренних грызот общества в своем Telegram размышлял украинский журналист и публицист, военный ВСУ Павел Казарин. Он говорит: война накапливает в людях стресс.

— Стресс ищет выход. Причем чем дальше от фронта, тем сильнее иногда фрустрация. Множество людей в тылу уже второй год живет внутри с ощущением, что они делают недостаточно. В ситуации, когда до реального врага не получается дотянуться, возникает соблазн бороться с теми, к кому можно, — говорит он.

Ведь винить можно многих и за многое. Но не делает ли это хуже самим украинцам?

Меньше всего хочется, чтобы Украина победила себя своими силами, — резюмирует журналист.

Насколько остро сейчас возникает вопрос “фронт и тыл”, а также как на самом деле мирную жизнь воспринимают военнослужащие, Вікна-новини выяснили у психологов и психиатров разных направлений и спросили мнения военных на фронте и в тылу.

В материале подробно разберем:

Почему во время войны возникают конфликты внутри общества и выгодно ли это врагу?

Действительно ли мы устаем от войны?

Почему могут быть разные мнения во время войны: кто-то идет на вечеринку, а кто-то — это осуждает?

Нормально ли гражданским отдыхать и если да, то как не корить себя за это?

Может ли это вызвать негативную реакцию военных и почему, если да?

Тыловая жизнь: что с ней не так и почему вокруг много негатива

Страна живет в перманентном состоянии горя, где каждый день начинается и заканчивается новостями о погибших в результате войны.

Но также каждый день в разных уголках нашей страны рождается и новая жизнь. Каждый день мы чувствуем уныние и радость по разным причинам, и это ярко отличает человека как Homo sapiens от животного.

Практический психолог Анастасия Саска на вопрос, почему же украинцы сейчас ищут врага среди своих, говорит: такая проблема действительно возникла еще в начале полномасштабного вторжения. Но после длительного времени великой войны все мы начали замечать негативное, а не акцентироваться на позитиве.

— Для меня это выглядит как способ переключения внимания, частично — это способ найти еще одного общего врага, которого легко побороть и почувствовать удовлетворение законченного дела. Возможно, это желание найти кого-то, кто делает еще меньше, чем ты сам, и этим успокоить собственную совесть.

Мне кажется, есть достаточно много причин и однозначно не нужно искать одну, которая точно правильна для всех, — отмечает Анастасия Саска.

Психиатр Оля Чорненька объясняет: сейчас все украинцы живут в очень сложное время. Конечно, мы адаптируемся и сплачиваемся, однако давление и ограничение передвижения, внутренние правила вызывают стресс.

— Наш организм тратит много ресурса, чтобы урегулировать психические процессы. У нас есть планы на жизнь, которые пришлось отложить на непонятный срок, все идет не так, как мы хотели. Конечно, в дополнение к новостям, люди реагируют злобой, агрессией, — объясняет она.

Все мы находимся в состоянии несправедливости: у кого война забрала дом или родных, у кого-то — свободу передвижения. Когда не можем восстановить справедливость и вернуть агрессию виновнику в этой войне, то направляем ее на тех, кто рядом.

Не важно, что человек говорит или пишет в этот момент: “Почему не донатышь?”, “Ты празднуешь день рождения во время войны?!”, “Почему слушаешь музыку?” и подобное. Важно, что он также чувствует боль.

По словам Оли Чорненькой, украинцы часто не умеют регулировать свои эмоции, от того — не удовлетворяют возникающие потребности.

Из-за переутомления мозга от постоянного стресса и импульсов нервная система не выдерживает: возникают ссоры, скандалы внутри общества.

Психотерапевт Надежда Мартынюк видит причину таких реакций в обществе в том, что все мы — столь же похожи, сколь и разные.

— Иногда мы переходим чужие границы, пытаясь защитить собственные. История войны точно отражается в каждом человеке, а наши внутренние конфликты перерастают в междоусобные, — говорит психотерапевт.

В то же время таким рассоренным обществом гораздо легче управлять, что очень выгодно оккупантам.

— Такие “поиски ведьм” плохи тем, что мы обвиняем друг друга фактически в том, что нет силы что-то делать. Главная беда: мы сбиваем фокус с реальной проблемы на симптомы, которые она породила. Вылечить симптомы не значит избавиться от проблемы, — резюмирует психолог Анастасия Саска.

Отдыхать достаточно работать: где здесь предел

Общество постоянно осуждает то, что не подпадает под принятые нормы. Но во время полномасштабного вторжения эта проблема возникла еще острее: мы резко реагируем на все несовпадение с нашим мировоззрением.

— Всегда у людей были разные мнения, и это нормально. Нормально пойти на вечеринку и так же нормально осудить это. Мы часто осуждаем поведение другого человека, особенно когда оно не совпадает с нашими убеждениями, — объясняет Анастасия Саска.

Каждый человек пытается в этой ситуации хоть как-то восстановить психологический ресурс. Для кого-то это может быть плетение маскировочных сеток, а кто-то хочет почувствовать, какой была жизнь до полномасштабного вторжения, и вернуться туда хотя бы на один вечер.

Здесь не стоит осуждать чью-то позицию, стоит с пониманием подойти к поведению человека, — советует психолог.

А вот психотерапевт Надежда Мартынюк говорит: не все должны идти на фронт, к этому следует быть готовым. Если все в один день покинут свои дела и пойдут с оружием в руках, страна просто упадет.

— Мы все истощаемся и устаем. Здесь нет вопроса в самой войне: человек устает даже от отдыха или празднований. Негативные события влияют на нас еще больше, потому что если мы постоянно находимся в стрессе и страхе, некоторые наши органы могут просто не справиться с нагрузкой, — говорит Надежда Мартынюк.

Практический психолог Анастасия Саска предупреждает, что длительное пребывание в напряжении может привести к серьезным психологическим проблемам.

— Эмоциональное выгорание, тревожность, стресс, депрессивные настроения. Поэтому я говорю — важно отдыхать. Это дает нам силу дальше работать, донатить, или помогать военным, или просто жить жизнь хоть немного счастливо, — резюмирует она.

Так что нам иногда нужно “переключаться”. Другое дело — вопрос меры и этики: где есть отдых, а где начинается беспорядок, — добавляет психотерапевт Надежда Мартынюк.

Она также отмечает, что вполне нормальной является реакция военных на вечеринки и отдых в тыловых регионах.

— Конечно, здесь можно разделить условно две грани вопроса. С одной стороны, военные выполняют свою работу. С другой стороны, они проходят тяжелые бои, ранения и лечения, пока сверстники и другие люди к войне относятся легкомысленно.

Поставив себя на место военного, такое поведение становится оскорбительным. Всему есть свое время, поэтому праздники во время войны могут компрометировать. Так что из уважения к военным, которые ежедневно рискуют жизнью, следует соблюдать меру и быть более сознательными, — отмечает Надежда Мартынюк.

Фронт и тыл: как на это реагируют военные

Для полноты картины мы решили спросить военнослужащих об их отношении к гражданским и жизни в тылу.

Военнослужащий с позывным Милан воевал в Донецкой области. В настоящее время он проходит лечение в тыловой области Запада Украины. Признается: еще на службе воспринимал видео со знакомыми на отдыхе с иронией, что есть присущей ему чертой характера.

— В первые месяцы пребывания в зоне боевых действий мы узнавали новости из Instagram или других социальных сетей. Конечно, видели видео знакомых, живших спокойной привычной жизнью. Кто-то выражал недовольство этим, была и зависть.

Сейчас в информационном пространстве все разделены: одни осуждают отдыхающих, другие — не обращают внимания или поддерживают. Вероятно, к первому типу относятся те, кого война затронула больше, чем других, — говорит Милан.

Я считаю, что людям можно и нужно отдыхать — всем, и военным тоже. Но лучше не публиковать свои “гульбища”, чтобы не натыкаться на публичное осуждение. Лично моя позиция — все опирается на уровень ответственности каждого.

Абсолютно нет нужды в том, чтобы показать всем вокруг, как ты расслабляешься, — резюмирует военный.

— Запрещать вечеринки или развлечения, конечно, не стоит. Просто гражданские должны соблюдать правила комендантского часа и опираться на этику и уважение к тем, кто воюет и тем, кто потерял родных на войне.

Заместитель командира роты морской пехоты с позывным Мухаммед считает, что гражданская жизнь всегда будет существовать рядом с войной, потому что все не могут одновременно уйти на фронт.

— Ну, каждый военный имеет разное мнение по этому поводу. Я считаю, что если тебя по тем или иным причинам не могут взять в ряды ВС Украины, то почему бы не жить привычной жизнью? Кроме того, следует рассматривать и тех, кто это позволяет, то есть определенных должностных лиц.

Если бы это запрещалось на официальном уровне и все соблюдали эти запреты, не было бы таких случаев. Тем более, что сейчас существует много других способов помогать: от волонтерства до организованных кибератак и разного вида программирования.

Если коротко, то у нас свободная страна, где живут свободные люди, за что мы и боремся. Каждый должен делать свое дело на собственном фронте в соответствии с возможностями. Скажем так, что каждый должен быть на своем месте.

Поэтому, если люди живут, отдыхают, — какой бы это отдых ни был, — и при этом приносят пользу обществу, тогда это не проблема, — объясняет Мухаммед.

А вот военная с позывным Хулиганка отвечая на вопрос, обсуждают ли военные между собой происходящее в тылу, говорит: конечно неприятно такое видеть, когда рядом гибнут собратья, но военные никак на это не повлияют.

— Знаете, не очень хочется обсуждать видео из социальных сетей, где развлечения и так далее, когда ты на позициях или только вышел/(-ла) — мысли совсем другие.

Здесь есть две стороны медали: первая — гражданские люди отдыхают и развлекаются благодаря Вооруженным силам, ведь если бы не наше войско, вряд ли другие могли бы так спокойно проживать жизнь (имею в виду города/села, которые не были/есть под оккупацией), посещать кафе и рестораны, развлекательные заведения, — объясняет Хулиганка.

А вот другая сторона медали — это своего рода непонимание и в некоторой степени возмущение, ведь ради покоя здесь мы погибаем там! Многие гражданские “устали от войны” и просто игнорируют сборы средств, новости о состоянии линии фронта и потребности наших военных.

Судить других за их безразличие — мы не имеем права.

Но мы благодарны тем, кто поддерживает нас с тыла и делает все возможное, чтобы нам там было хоть на капельку легче, — заключает военнослужащая.

Что же делать?

Психиатр Оля Чорненька говорит: чтобы сохранить собственное и чье-то эмоциональное состояние в стабильности, надо все негативные эмоции направлять в дело для души.

— Прожить стресс и злобу поможет спорт, уборка дома, небольшие нагрузки для тела. Важно также хорошо спать, потому что во сне нервная система имеет время восстановиться. Конечно, регулярно питаться и употреблять воду.

Не забывай о возобновлении и наполнении собственных ресурсов. Это можно делать с помощью того, что приносит положительные эмоции: волонтерство, добрые дела, время с семьей, прогулка наедине или с друзьями.

Психиатр считает, что именно ресурсы формируют наше окно толерантности — то есть это количество стресса и опыта, с которым мы можем легко справиться своими силами. Чем больше ресурсов — тем шире окно толерантности.

— Конечно, в любой профессии должны быть профессионалы. На войну пошли те, кто были профессиональными военнослужащими, кто хотел научиться такому искусству — добровольцы — и кого побуждали какие-то другие причины. Неэффективный боец может не принести того, что от него ожидают, — предполагает психотерапевт Надежда Мартынюк.

По ее словам, отсюда может возникать чувство вины, деструктивно влияющее на работу всего организма.

Оля Чорненька советует прислушиваться к своему чувству вины и спрашивать себя, за что на самом деле ты чувствуешь сожаление. После этого следует продемонстрировать себе целесообразность этого ощущения и показать, что себя есть за что хвалить и уважать.

Абсолютно нормально чувствовать горе, сопереживать кому-то, но чувство вины не полезно ни для одного человека, — отмечает психиатр.

Психотерапевт Надежда Мартынюк отмечает важность продолжать оставаться людьми и пытаться становиться выше обычных инстинктов. Ведь чувство меры дарит нам чувство безопасности, без которого мы просто не выживем как вид.

А еще — не забывать о помощи фронту и военнослужащим, в частности, морали и уважении к тем, кто напрямую участвует в боевых действиях.

Также сейчас возникает вопрос: стоит ли получившим ранения военным возвращаться на фронт? Свое мнение по этому поводу высказал Маси Наем — читай ее в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!