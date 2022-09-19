Допоможи собі пережити найстрашніше — як відновитися після російської окупації

Люди, які перебували в окупації, пережили травматичний досвід. Це може призвести до серйозних наслідків для психологічного здоров’я, тож треба піклуватися про себе та відновлюватися.

Доктор психологічних наук, експерт проекту Психічне здоров’я для України Віталій Климчук розповів для МОЗ кілька порад, яки пережити звільнення з окупації чи повернення з полону.

Першочергові потреби

Коли людина перебувала в окупації чи полоні, вона була у постійному стресі та виснажена. Треба відновити свої першочергові потреби: дотримуватися режиму сну, подбати про фізичну безпеку, запастися харчами, водою тощо. Також попросити допомоги у держструктур та гуманітарних організацій.

Медичне обстеження

У поганих умовах фізичне здоров’я може значно погіршитися, тож треба звернутися до сімейного лікаря та пройти обстеження. Також можна звернутися по безоплатну медичну консультацію до контакт-центру МОЗ України за номером 0 800 60 20 19.

Не вживати алкоголь

Серед людей існує стереотип, що можна “забутися” в алкоголі. Ніби він поліпшує настрій та усуває всі негаразди. Але це не так, ефект є тимчасовим і може тільки розвинути залежність та проблеми зі здоров’ям.

Треба виговоритися

Дай своїм рідним чи друзям знати, що з тобою все гаразд. Потім поділися з ними пережитим, якщо вони готові тебе вислухати. Тримати у собі всі хвилювання теж шкідливо.

Підтримуй контакт із тими, хто мав подібний досвід

Спілкуйся з людьми, які пережили те саме, що й ти. Це можуть бути сусіди. Ділися з ними своїми думками, хвилюваннями. Ви можете допомогти одне одному, наприклад, розповісти про гарячі лінії підтримки, можливості отримати гуманітарну допомогу, поділитися розкладом роботи мобільних амбулаторій або як самостійно справляєтеся з проблемами.

Зміна психічного стану

Після такої травми можуть бути великі зміни у психічному стані людини. Спершу це радість та полегшення, а за кілька днів людина почне відчувати спустошення, виснаження, перевтому. Це нормальна реакція на надмірний стрес. Організму треба дати час і можливість відновитися.

Звернися по психологічну допомогу

Не варто нехтувати своїм психологічним станом. Якщо протягом двох – трьох тижнів стан виснаження, пригніченості, тривоги не проходить, варто попросити допомоги в спеціаліста.

Розпізнай ПТСР

Майже у кожної людини після пережитого сильного стресового досвіду може з’явитися ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад має такі ознаки:

небажані спогади, думки, почуття, що зринають у пам’яті без вашого бажання;

прагнення уникати певних місць, подій, людей, які повʼязуються з пережитим досвідом;

надмірна тривога, реактивність на певні звуки, запахи тощо.

Борися з почуттям провини

Людина може відчувати злість та ненависть, огиду та інші негативні емоції, спрямовані на ворога й окупанта. Вони є природними й мають право на існування. Проте почуття провини треба проганяти, адже ти не винен(-на) у тому, що трапилося.

Де можна отримати психологічну допомогу

Гарячі лінії безоплатних консультацій:

Урядова гаряча лінія — 15-45

Номер організації Людина в біді — 0-800-210-160 (цілодобово)

Телефон довіри Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги у разі станів душевної кризи – (044) 456-17-02, (044) 456-17-25 (цілодобово)

Лінія емоційної підтримки МОМ — 0-800-211-444 (з 10:00 до 20:00 щодня)

Лінія запобігання самогубствам Ukraine LifeLine — 7333

Великої підтримки потребують наші військові. Раніше ми розповідали, як говорити з військовим, який повернувся з фронту.

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