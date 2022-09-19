Допоможи собі пережити найстрашніше — як відновитися після російської окупації

Люди, які перебували в окупації, пережили травматичний досвід. Це може призвести до серйозних наслідків для психологічного здоров’я, тож треба піклуватися про себе та відновлюватися.
Доктор психологічних наук, експерт проекту Психічне здоров’я для України Віталій Климчук розповів для МОЗ кілька порад, яки пережити звільнення з окупації чи повернення з полону.
Коли людина перебувала в окупації чи полоні, вона була у постійному стресі та виснажена. Треба відновити свої першочергові потреби: дотримуватися режиму сну, подбати про фізичну безпеку, запастися харчами, водою тощо. Також попросити допомоги у держструктур та гуманітарних організацій.
У поганих умовах фізичне здоров’я може значно погіршитися, тож треба звернутися до сімейного лікаря та пройти обстеження. Також можна звернутися по безоплатну медичну консультацію до контакт-центру МОЗ України за номером 0 800 60 20 19.
Серед людей існує стереотип, що можна “забутися” в алкоголі. Ніби він поліпшує настрій та усуває всі негаразди. Але це не так, ефект є тимчасовим і може тільки розвинути залежність та проблеми зі здоров’ям.
Дай своїм рідним чи друзям знати, що з тобою все гаразд. Потім поділися з ними пережитим, якщо вони готові тебе вислухати. Тримати у собі всі хвилювання теж шкідливо.
Спілкуйся з людьми, які пережили те саме, що й ти. Це можуть бути сусіди. Ділися з ними своїми думками, хвилюваннями. Ви можете допомогти одне одному, наприклад, розповісти про гарячі лінії підтримки, можливості отримати гуманітарну допомогу, поділитися розкладом роботи мобільних амбулаторій або як самостійно справляєтеся з проблемами.
Після такої травми можуть бути великі зміни у психічному стані людини. Спершу це радість та полегшення, а за кілька днів людина почне відчувати спустошення, виснаження, перевтому. Це нормальна реакція на надмірний стрес. Організму треба дати час і можливість відновитися.
Не варто нехтувати своїм психологічним станом. Якщо протягом двох – трьох тижнів стан виснаження, пригніченості, тривоги не проходить, варто попросити допомоги в спеціаліста.
Майже у кожної людини після пережитого сильного стресового досвіду може з’явитися ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад має такі ознаки:
Людина може відчувати злість та ненависть, огиду та інші негативні емоції, спрямовані на ворога й окупанта. Вони є природними й мають право на існування. Проте почуття провини треба проганяти, адже ти не винен(-на) у тому, що трапилося.
Гарячі лінії безоплатних консультацій:
Великої підтримки потребують наші військові. Раніше ми розповідали, як говорити з військовим, який повернувся з фронту.
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