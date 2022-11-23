Найди свет! Действительно ли отключения электроэнергии вредны для здоровья

Последние события взбудоражили украинцев: отсутствие света, графики отключений, часы без электроэнергии — все это меняет нашу жизнь и значительно усложняет ее.

Граждане пытаются подстроиться, кто как может, или же смирились и живут в прямом смысле этого слова без света. Но по мнению кандидата биологических наук Петра Черноморца, это неправильно. Поскольку люди по своей природе нуждаются в естественном солнечном свете и тепле!

Дайте себе свет! Последние недели массово слышу о бессилии и унынии. Для этого есть множество поводов, но совпадение с блекаутами и наступлением холодов мне кажется очень показательным.

Об этом он пишет в своем Facebook.

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Почему нельзя сидеть в темноте даже при отключении света?

— Во время отключения электросети не сиди в темноте, если не планируешь скоро спать. Найди лампы на аккумуляторах или какие-либо другие решения, но организуй себе яркий свет хотя бы до восьми вечера, — советует ученый. — И наоборот: если электричество включили после девяти вечера — не включай яркий свет, пользуйся ночником или свечами.

Это важно, потому что наша серотонин-мелатониновая система, регулирующая биоритмы, сон и уровень счастья, генетически настроена на тропическое лето: много яркого света днем, сумерки вечером и тьму ночью.

Любые отклонения ухудшают сон, а недостаток дневного света подталкивает к депрессии.

Современные светодиоды потребляют слишком мало: даже маленького аккумулятора хватает на много часов. Найди оптимальный для себя вариант, чтобы свет у тебя всегда был.

В солнечные дни обязательно выходи на улицу и больше будь на солнце.

— Не знаю, можно ли безопасно организовать яркий свет в окопах. Но вне линии столкновения и всюду, где это возможно, это стоит сделать.

О чем нужно позаботиться при отключении света

— То, что вокруг холодно, не значит, что нужно мерзнуть. Одевайся так, чтобы всегда было тепло, а охлаждение держи всегда под контролем. Длительный холод не закаляет, а короткий холод закаляет только в хорошо контролируемых условиях.

Также, по мнению эксперта, всегда важнее оставаться в тепле, чем мыться холодной водой: о гигиене можно позаботиться и по-другому.

Холод — это стресс. В контролируемых условиях этот стресс может быть полезен для здоровья и долголетия.

Но если ты постоянно мерзнешь и замечаешь это только когда дрожь окончательно испортила настроение — это вредно, приводит к холодовой усталости и сильно ухудшает работоспособность.

— Мы живем во времена, когда технологии позволяют обеспечить тепло и свет практически всюду. Это не решит нашу главную проблему, но очень поможет ее пережить, — заключает ученый.

Чтобы не унывать при отключениях электроэнергии и разрядить эмоциональное напряжение, можно играть в разнообразные игры. Чем заняться, когда нет света, мы рассказывали в предыдущем материале.

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