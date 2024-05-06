Як вибрати велосипед за зростом дитини: корисні поради та прості формули розрахунку

Промчати на швидкості з вітерцем на улюбленому велосипеді — мрія і малечі, і підлітка. А щоб було менше розбитих колін і забитих ліктів, краще з самого початку правильно обрати велосипед. Як вибрати велосипед за зростом дитини, щоб він був комфортним та безпечним — читай у нашому матеріалі.

Кому — триколісний, а з якого віку — двоколісний велосипед

Якщо твоєму малюку вже виповнилось три роки, можна заводити першого “коня”. Велосипед має бути триколісним, з додатковими страховими колесами, які потім можна зняти — так простіше розвинути почуття рівноваги.

Не потрібно купувати велосипед “на виріст”: невідповідний розмір може спричинити проблеми з керуванням і, як наслідок, падіння та травми дитини.

Триколісний велосипед дитина може освоювати з трьох до шести років.

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Як правильно вибрати велосипед під зріст дитини

Головним критерієм, за яким обирають модель велосипеда для дитини, є її ріст. Розрахунок доволі простий: розмір велосипеда обчислюється за формулою, яка дозволяє вирахувати діаметр його коліс. За давньою традицією, діаметр коліс вимірюють в дюймах. Один дюйм становить 2, 54 см.

Як визначити діаметр коліс для велосипеда дитині: потрібно її ріст розділити на 2,5, або на 2,54 (1 дюйм дорівнює 2,54 см).

Приміром, при рості 120 см: 120 / 2,5 / 2,54 = 18,9 дюйма, тобто, тобі потрібно вибирати велосипед, діаметр коліс якого дорівнює 20 дюймів.

Колеса дитячих та підліткових велосипедів мають стандартні розміри: 10, 12, 14, 16, 20, 24 дюйми.

Як правильно визначити довжину рами

Крім розміру коліс, зверни увагу на іще один параметр: довжину рами. Її також вираховують за формулою:

Довжина рами в проміжку між кермом та краєм переднього сидіння має дорівнювати довжині від ліктя до кінчиків пальців дитини.

Що ще треба врахувати, щоб вибрати велосипед, який ідеально підходить під вік дитини

вага велосипеда: для дитини з невеликою вагою краще брати велосипед з рамою з алюмінію, він легший;

для дитини з невеликою вагою краще брати велосипед з рамою з алюмінію, він легший; висота положення керма та сідла: висота має бути такою, щоб за потреби терміново загальмувати дитина могла дістати ногами до землі, при цьому зберігаючи рівне положення спини;

висота має бути такою, щоб за потреби терміново загальмувати дитина могла дістати ногами до землі, при цьому зберігаючи рівне положення спини; передачі : дитині до 10 років краще купи велосипед без перемикача передач, так легше стежити за дорогою та не відволікати увагу на перемикання швидкості;

: дитині до 10 років краще купи велосипед без перемикача передач, так легше стежити за дорогою та не відволікати увагу на перемикання швидкості; ручні гальма: купувати велосипед з ручними гальмами варто лише тоді, коли руки твоєї дитини будуть достатньо сильними, щоб натиснути на ручні гальма та різко зупинити велосипед. Але у будь-якому випадку першою моделлю нехай буде велосипед з ножними гальмами.

Якщо дитина може стиснути однією рукою порожню бляшанку з-під газованої води або з-під іншого напою — вона готова їздити на велосипеді з ручними гальмами.

Аби остаточно убезпечити дитину, краще разом із велосипедом купити їй і засоби захисту: шолом, налокітники, наколінники та спеціальні рукавички. Дитина почуватиметься більш комфортно, а ти будеш впевнений, що вона у більшій безпеці.

Сподіваємося, наші поради, як вибрати велосипед дитини за її зростом та відповідно її віку допоможуть тобі обрати найбільш зручну модель. І ви обоє насолоджуватиметесь покупкою, а, може, й спільними прогулянками.

Якщо тобі цікаво, на чому можна їздити в Україні з 14 років, і чи потрібні підлітку права — читай у нашому іншому матеріалі.

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