Як вибрати велосипед за зростом дитини: корисні поради та прості формули розрахунку

Промчати на швидкості з вітерцем на улюбленому велосипеді — мрія і малечі, і підлітка. А щоб було менше розбитих колін і забитих ліктів, краще з самого початку правильно обрати велосипед. Як вибрати велосипед за зростом дитини, щоб він був комфортним та безпечним — читай у нашому матеріалі.
Якщо твоєму малюку вже виповнилось три роки, можна заводити першого “коня”. Велосипед має бути триколісним, з додатковими страховими колесами, які потім можна зняти — так простіше розвинути почуття рівноваги.
Не потрібно купувати велосипед “на виріст”: невідповідний розмір може спричинити проблеми з керуванням і, як наслідок, падіння та травми дитини.
Не потрібно купувати велосипед “на виріст”: невідповідний розмір може спричинити проблеми з керуванням і, як наслідок, падіння та травми дитини.
Триколісний велосипед дитина може освоювати з трьох до шести років.
Головним критерієм, за яким обирають модель велосипеда для дитини, є її ріст. Розрахунок доволі простий: розмір велосипеда обчислюється за формулою, яка дозволяє вирахувати діаметр його коліс. За давньою традицією, діаметр коліс вимірюють в дюймах. Один дюйм становить 2, 54 см.
Як визначити діаметр коліс для велосипеда дитині: потрібно її ріст розділити на 2,5, або на 2,54 (1 дюйм дорівнює 2,54 см).
Як визначити діаметр коліс для велосипеда дитині: потрібно її ріст розділити на 2,5, або на 2,54 (1 дюйм дорівнює 2,54 см).
Приміром, при рості 120 см: 120 / 2,5 / 2,54 = 18,9 дюйма, тобто, тобі потрібно вибирати велосипед, діаметр коліс якого дорівнює 20 дюймів.
Колеса дитячих та підліткових велосипедів мають стандартні розміри: 10, 12, 14, 16, 20, 24 дюйми.
Колеса дитячих та підліткових велосипедів мають стандартні розміри: 10, 12, 14, 16, 20, 24 дюйми.
Крім розміру коліс, зверни увагу на іще один параметр: довжину рами. Її також вираховують за формулою:
Довжина рами в проміжку між кермом та краєм переднього сидіння має дорівнювати довжині від ліктя до кінчиків пальців дитини.
Довжина рами в проміжку між кермом та краєм переднього сидіння має дорівнювати довжині від ліктя до кінчиків пальців дитини.
Якщо дитина може стиснути однією рукою порожню бляшанку з-під газованої води або з-під іншого напою — вона готова їздити на велосипеді з ручними гальмами.
Якщо дитина може стиснути однією рукою порожню бляшанку з-під газованої води або з-під іншого напою — вона готова їздити на велосипеді з ручними гальмами.
Аби остаточно убезпечити дитину, краще разом із велосипедом купити їй і засоби захисту: шолом, налокітники, наколінники та спеціальні рукавички. Дитина почуватиметься більш комфортно, а ти будеш впевнений, що вона у більшій безпеці.
Сподіваємося, наші поради, як вибрати велосипед дитини за її зростом та відповідно її віку допоможуть тобі обрати найбільш зручну модель. І ви обоє насолоджуватиметесь покупкою, а, може, й спільними прогулянками.
Якщо тобі цікаво, на чому можна їздити в Україні з 14 років, і чи потрібні підлітку права — читай у нашому іншому матеріалі.
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