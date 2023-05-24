Жодного скрипу! Чим змастити велосипедний ланцюг у домашніх умовах і як це правильно робити

Ланцюг є однією з найважливіших деталей у велосипеді. Від його технічного стану залежить здатність велосипедиста не тільки розвивати швидкість, а й перемикати передачі, комфортно крутити педалі.

Чим змастити велосипедний ланцюг і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Багато людей просто чистять ланцюг, але його потрібно ще й змащувати, адже в ньому відбувається тертя металевих деталей. Згодом вони зношуються, що призводить до ламання. Досвідчені велосипедисти для цих цілей купують спеціальні гелі та пристрої.

Як часто потрібно змащувати ланцюг на велосипеді

Якщо ти часто їздиш містом і користуєшся спеціальним мастилом, можна робити це кожні 200 км. Для того щоб не плутатися у відстанях, краще встанови на телефон додаток, який вміє записувати маршрут, дистанцію та тривалість поїздки.

Чим змастити ланцюг велосипеда

Якщо вдома немає спеціальних спреїв чи гелів для чищення, для цього підійде розчинник. Якщо і його немає, візьми такі засоби:

бензин;

гас;

скипидар;

солярку.

Чим прочистити ланцюг велосипеда та як правильно це робити

Чищення ланцюга зі зняттям вважається одним із найефективніших методів перед змащуванням. З ним всі елементи на ланцюзі працюватимуть краще та якісніше.

Спочатку зніми ланцюг та помісти в банку чи будь-яку іншу посудину з кришкою. Залий розчинник і залиш на 15 хвилин. Він видалить усі забруднення. Тільки роби це все в рукавичках, щоб запобігти потраплянню на шкіру. Потряси банку з ланцюгом кілька разів й акуратно злий рідину. Якщо є потреба, повтори процедуру 2-3 рази, поки рідина не стане більш прозорою. Промий велосипедний ланцюг чистою водою з мийним засобом.

Як змастити велосипедний ланцюг і чим це потрібно робити

Після очищення дай ланцюгу висохнути і розпочинай змащування. Для цього можна взяти гас або бензин, але краще розчинник, наприклад, уайт-спірит.

Для видалення іржі оброби ланцюг і дай йому висохнути. Щоб твій велосипед прослужив довше, краще бери професійні засоби, які продають у спеціалізованих магазинах.

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