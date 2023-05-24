Жодного скрипу! Чим змастити велосипедний ланцюг у домашніх умовах і як це правильно робити

Ланцюг є однією з найважливіших деталей у велосипеді. Від його технічного стану залежить здатність велосипедиста не тільки розвивати швидкість, а й перемикати передачі, комфортно крутити педалі.
Чим змастити велосипедний ланцюг і як це правильно робити — читай у матеріалі.
Багато людей просто чистять ланцюг, але його потрібно ще й змащувати, адже в ньому відбувається тертя металевих деталей. Згодом вони зношуються, що призводить до ламання. Досвідчені велосипедисти для цих цілей купують спеціальні гелі та пристрої.
Якщо ти часто їздиш містом і користуєшся спеціальним мастилом, можна робити це кожні 200 км. Для того щоб не плутатися у відстанях, краще встанови на телефон додаток, який вміє записувати маршрут, дистанцію та тривалість поїздки.
Якщо вдома немає спеціальних спреїв чи гелів для чищення, для цього підійде розчинник. Якщо і його немає, візьми такі засоби:
Чищення ланцюга зі зняттям вважається одним із найефективніших методів перед змащуванням. З ним всі елементи на ланцюзі працюватимуть краще та якісніше.
Після очищення дай ланцюгу висохнути і розпочинай змащування. Для цього можна взяти гас або бензин, але краще розчинник, наприклад, уайт-спірит.
Для видалення іржі оброби ланцюг і дай йому висохнути. Щоб твій велосипед прослужив довше, краще бери професійні засоби, які продають у спеціалізованих магазинах.
Під час воєнного стану твій транспортний засіб можуть конфіскувати. Читай, в яких випадках авто можуть законно конфіскувати та чи можна його повернути.
В нашому Telegram-каналі ми публікуємо тільки найкраще, тож ти точно не пропустиш найцікавіші статті. Підписуйся, щоб завжди бути в курсі нового.