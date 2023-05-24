Никакого скрипа! Чем смазать велосипедную цепь в домашних условиях и как это правильно делать

Цепь является одной из самых важных деталей в велосипеде. От ее технического состояния зависит способность велосипедиста не только развивать скорость, но и переключать передачи, комфортно крутить педали.
Чем смазать велосипедную цепь и как это правильно делать — читай в материале.
Многие люди просто чистят цепь, но ее нужно еще и смазывать, ведь в ней происходит трение металлических деталей. А в последствии — и их износ. Опытные велосипедисты для этих целей покупают специальные гели и устройства.
Если ты часто ездишь по городу и пользуешься специальной смазкой, можно делать это каждые 200 километров. Для того чтобы не путаться в расстояниях, лучше установи на телефон приложение, которое умеет записывать маршрут, дистанцию и продолжительность поездки.
Если дома нет специальных спреев или гелей для чистки, для этого подойдет растворитель. Если и его дома нет, возьми следующие средства:
Чистка цепи со снятием считается одним из самых эффективных методов перед смазыванием. С ней все элементы на цепи будут работать лучше и качественнее.
После чистки дай цепи высохнуть и приступай к смазке. Для этого можно взять керосин или бензин, но лучше взять растворитель, например, уайт-спирит.
Для избавления от ржавчины обработай цепь и дай ей высохнуть. Чтобы твой велосипед прослужил дольше, лучше бери профессиональные средства, которые продают в специализированных магазинах.
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