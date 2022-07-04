Lifestyle

Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт

Вікторія Мельник, практикантка сайту Ірина Цимбал 04 Липня 2022, 11:00

Більше відео
ЄС відмовляється від авто на бензині з 2035 року
Незалежність від палива РФ чи турбота про екологію? ЄС відмовляється від автівок на бензині та дизелі
0:03:40
Профтехосвіта
Друга профтехосвіта в Україні буде безкоштовною? Як утримати молодь та відбудувати країну
0:03:36
Лікарі Дніпра
Десятки врятованих людей і сотні подяк: як лікарі витягують з того світу наших бійців
0:04:06
Дідоренка
Його евакуйовували чотири рази! Де зараз працює легендарний Луганський ВНЗ ім. Дідоренка
Дивитись більше

Останні відео
0:10:06
ЗСУ відійшли від Лисичанська, що відомо про ситуацію в області

Головне завдання — зберегти життя: що відомо про відхід ЗСУ від Лисичанська та ситуацію в Слов’янську
0:02:30
Як вибрати велосипед
Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт
ЄС відмовляється від авто на бензині з 2035 року
Незалежність від палива РФ чи турбота про екологію? ЄС відмовляється від автівок на бензині та дизелі
0:04:26
10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ
Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Як десятирічна чемпіонка світу з шашок займається благодійністю
0:03:40
Профтехосвіта
Друга профтехосвіта в Україні буде безкоштовною? Як утримати молодь та відбудувати країну
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 липня
0:02:18
Як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б'ють ворога
Різниця у віці — не перешкода: як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б’ють ворога
0:01:00
Перехоплені розмови
Росіяни взяли свого командира в полон — солдат розповів дружині всю правду: перехоплення СБУ
0:03:36
Лікарі Дніпра
Десятки врятованих людей і сотні подяк: як лікарі витягують з того світу наших бійців
0:04:06
Дідоренка
Його евакуйовували чотири рази! Де зараз працює легендарний Луганський ВНЗ ім. Дідоренка
Більше відео
ЗСУ відійшли від Лисичанська, що відомо про ситуацію в області
Читати далі
Головне завдання — зберегти життя: що відомо про відхід ЗСУ від Лисичанська та ситуацію в Слов’янську
ЄС відмовляється від авто на бензині з 2035 року
Читати далі
Незалежність від палива РФ чи турбота про екологію? ЄС відмовляється від автівок на бензині та дизелі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь