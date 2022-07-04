Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт

Транспортна криза змусила українців пересісти на велосипеди. Так дешевше, швидше та навіть корисніше! Адже проїхавши на велосипеді, ти не лише оминаєш усі затори на дорогах, але й виконуєш хороше кардіотренування.
Через проблеми з пальним і здорожчання вартості проїзду в маршрутках люди дістають старі байки або ж купують нові.
Разом із тим, ростуть і ціни на велосипеди: до прикладу, у Черкасах із квітня продаж двоколісних зріс на сорок відсотків.
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Найпопулярнішими зараз є три моделі велосипедів, розповідає керівник одного із магазинів велосипедів Роман Велько.
Популярними стають електровелосипеди — із моторчиком на багажнику та кнопкою газу. Такі електронабори можна встановити на звичайний велосипед.
Для початку потрібно вирішити, для яких саме потреб тобі знадобився велосипед. Для цього треба визначитися зі стилем катання — по місту чи по бездоріжжю; бюджет — чим більший, тим краще; свій зріст та вагу — від цього залежить розмір рами велосипеда.
Насамперед потрібно дивитися на метал, з якого виготовлено велосипед: сталь чи алюміній. Останній набагато легший та дорожчий. Сталева рама — доступніша.
Бюджетним варіантом є велосипед із ціновою категорією 10-12 тисяч гривень. Середній сегмент — 20-25 тисяч гривень, якщо ж говорити про топовий сегмент — ціна перевалює за 40 тисяч.
Якщо ж ти не хочеш відмовлятися від поїздок автівкою, радимо слідкувати за картою робочих АЗС України в онлайн режимі.
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