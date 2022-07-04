Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт

Транспортна криза змусила українців пересісти на велосипеди. Так дешевше, швидше та навіть корисніше! Адже проїхавши на велосипеді, ти не лише оминаєш усі затори на дорогах, але й виконуєш хороше кардіотренування.

Через проблеми з пальним і здорожчання вартості проїзду в маршрутках люди дістають старі байки або ж купують нові.

Разом із тим, ростуть і ціни на велосипеди: до прикладу, у Черкасах із квітня продаж двоколісних зріс на сорок відсотків.

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Найпопулярнішими зараз є три моделі велосипедів, розповідає керівник одного із магазинів велосипедів Роман Велько.

український виробник на алюмінієвій рамі;

американський виробник на алюмінієвій рамі;

індонезійський виробник на карбоновій рамі.

Популярними стають електровелосипеди — із моторчиком на багажнику та кнопкою газу. Такі електронабори можна встановити на звичайний велосипед.

Як обрати велосипед?

Для початку потрібно вирішити, для яких саме потреб тобі знадобився велосипед. Для цього треба визначитися зі стилем катання — по місту чи по бездоріжжю; бюджет — чим більший, тим краще; свій зріст та вагу — від цього залежить розмір рами велосипеда.

Отже, стиль катання: як обрати велосипед?

Гірські велосипеди — не лише для гір. Це той випадок, коли один байк на все життя, адже цей велосипед підходить як для ґрунтових доріг, так і для асфальтованих міських трас. До речі, якщо твій зріст не перевищує позначки 175 сантиметрів, обирай колеса розміру 27.5”. Якщо ти високого зросту — колеса 29”.

Туристичні й міські велосипеди є ідеальним варіантом для поїздок на роботу чи до магазину. Експерти радять вибирати міський велосипед на дорожніх покришках із шириною коліс від 1.1 до 1.75″ і діаметром 28″, з багажником і/або кошиком, крилами та підніжкою, або з можливістю установки всіх цих аксесуарів.

Електровелосипеди як новітнє розв’язання сучасних проблем. Електромотор суттєво розширює можливості того, хто за кермом. До того ж підтримує темп їзди навіть на схилах.

Шосейні велосипеди знадобляться тим, хто хоче розвинути свої фізичні дані та покращити загальний стан. Найкраще такий велосипед їздить на асфальтованих дорогах.

На що ще варто звернути увагу?

Насамперед потрібно дивитися на метал, з якого виготовлено велосипед: сталь чи алюміній. Останній набагато легший та дорожчий. Сталева рама — доступніша.

Бюджетним варіантом є велосипед із ціновою категорією 10-12 тисяч гривень. Середній сегмент — 20-25 тисяч гривень, якщо ж говорити про топовий сегмент — ціна перевалює за 40 тисяч.

Якщо ж ти не хочеш відмовлятися від поїздок автівкою, радимо слідкувати за картою робочих АЗС України в онлайн режимі.

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