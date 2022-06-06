Гайда гуляти! Які зелені зони Києва є безпечними для відвідування та активностей

З початком потепління кияни чимдуж прагнуть вийти до сонечка та вдихнути ковток літнього повітря. Щастить тим, у кого під боком розташований парк чи сквер. А якщо у такій зеленій зоні ще й можна активно провести час на атракціонах, то варто негайно шукати вихідний та йти відпочивати!

Але пам’ятай про безпеку: багато паркових зон та лісосмуг постраждали під час ведення бойових дій. Не варто й нагадувати про те, якими небезпечними є замінування, що проводили російські окупанти. Тож ми зібрали список безпечних для відвідування та відпочинку місць, а також розповіли про можливі активності у цих зонах.

ВДНГ

ВДНГ пощастило, адже бойові дії не проходили у цьому районі, тож і ризик замінування території був мінімальний. В адміністрації парку кажуть: за весь час війни вони не виявляли на своїй території підозрілих осіб чи ДРГ.

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Ще на початку війни тероборона створила блокпост біля центрального входу, щоб сюди не потрапили ДРГ, до того ж на території щоденно перебувала частина працівників і волонтери, представники силових відомств.

На базі ВДНГ від початку війни працював гуманітарний волонтерський штаб, у чотирьох павільйонах облаштували укриття.

Утім, керівництво ВДНГ все одно направило звернення до районної державної адміністрації з проханням перевірити територію комплексу, щоб мати й офіційне підтвердження щодо безпеки. Наразі ще чекають на відповідь та своєї черги на обстеження, водночас роботу комплексу вже запустили.

Що робити в парку

Наразі гуляти можна всією територією ВДНГ. Попри воєнний стан, експоцентр продовжує відновлювати роботу локацій. Наприклад, на території комплексу вже можна займатися спортом в урбан-парку та на спортивному майданчику, вийти на бігову доріжку, відпочити в пікнік-саду, біля озера й оранжереї.

Крім того, працює велопрокат і відкрили всі веломаршрути, а також відновили пішохідні екскурсії територією. Ще на ВДНГ можна відвідати парк гойдалок, дитячі атракціони, мотузковий парк, узяти напрокат мотоцикл або джип, орендувати футбольне або тенісне поле. Відновили роботу й кафе та ресторани на території парку.

Крім того, щовихідних на центральній площі ВДНГ працюватиме ярмарок, де можна буде купити овочі, фрукти, м’ясо, молочну продукцію, мед. Попередньо ярмарок буде відкритий з 09:00 до 18:00.

Що варто пам’ятати

За умовами воєнного стану, на ВДНГ відвідувачів можуть попросити показати документи або відповісти на певні запитання. Адміністрація парку просить це взяти до уваги, не нехтувати такими проханнями та завжди мати з собою документ, що посвідчує особу.

Друге обмеження — це повітряна тривога. Щойно починає лунати сирена, адміністрація просить працівників і гостей комплексу пройти до укриттів у першому або п’ятому павільйонах.

X-Park у парку Муромець

Територія парку Муромець обнесена парканом та заборонена до відвідування з міркувань безпеки. Для відвідування відкритий лише X-Park, який розташований у південній частині парку Муромець. Там можна знайти різні активності для відпочинку на будь-який смак.

Що робити в парку

На території X-Park уже відновили роботу кав’ярні та ресторани, мотошкола, велопрокат, прокати пітбайків та електросамокатів. Також працює зона для вейкбордингу (вейкбордингова кільцева канатна дорога), настільний теніс, футбольні та волейбольні майданчики, аеротруба, лазертаг, пейнтбол, дитячий канатний парк.

Уже від червня там відкрили басейн і дитячі літні табори. Також можна орендувати альтанку в гриль-зоні.

Частину активностей не запускатимуть. Наприклад, поки що не відновлюватимуть прокат квадроциклів, тому що віддали всю техніку військовим для оборони Києва.

Що варто пам’ятати

Відвідувачі X-Park повинні дотримуватися правил, які забороняють вихід на територію парку Муромець. Також потрібно бути готовим до того, що є охорона, яка може перевіряти документи й особисті речі відвідувачів.

Протасів Яр

ДСНС разом із Центром швидкого реагування обстежили територію Протасового Яру на наявність вибухонебезпечних предметів і підтвердили, що парк є безпечним для відвідування. Тож тепер ти можеш спокійно йти зі своєю сім’єю чи друзями та пізнавати нові горизонти. Які варіанти відпочинку пропонує Протасів Яр?

Що робити в парку

Улітку на території Протасового Яру працює лаунж-бар із кіномайданчиком. Бар розташований на вершині схилу, з якого відкривається панорамний краєвид на Київ, є зона з пуфами.

Сезон відкрили на початку червня. Планують проводити кінопокази та DJ-сети. Про всі події ти можеш дізнатися із соцмереж.

Бар і кухня працюватимуть. Меню буде скороченим, але можна буде замовити закуски, салати, гарячі страви, коктейлі.

Що варто пам’ятати

Особливих правил відвідування на період воєнного стану немає, хіба що через комендантську годину заклад працюватиме із 17:00 до 23:00 (до 22:00 клієнтів будуть розраховувати), а не до ранку, як це було раніше.

Голосіївський парк

У межах природного парку Голосіївський наразі дозволили відвідувати лише зону міського парку імені Максима Рильського. Цю територію фахівці вже перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів і внесли до переліку безпечних для відвідування парків.

Співробітник парку Сергій Хара зазначає: лісова зона досі є небезпечною, оскільки там ще й досі можуть бути уламки чи вибухонебезпечні предмети.

У лісових зонах Києва спецслужби досі знаходять уламки, нерозірвані вибухонебезпечні предмети, крім того, там можуть бути “подарунки” від ворожих ДРГ. Щобільше, нині в Україні триває пожежонебезпечний період. Це підсилює небезпеку, зокрема, детонації.

Що робити в парку

У парку є чотири ставки. На найбільшому, що поруч із вулицею Максима Рильського, є станція прокату катамаранів, кафе та дитячий майданчик.

Що варто пам’ятати

В адміністрації Голосіївського парку кажуть, що, попри заборону, люди продовжують відвідувати лісові зони, влаштовувати велозаїзди та шашлики. Це є порушенням, тож адміністрація буде припиняти будь-які піші та велопрогулянки.

Пирогів

У Пирогові відновив роботу Національний музей народної архітектури та побуту України. Територію музею фахівці ДСНС не перевіряли, однак від початку воєнного стану і до 18 травня він був зачинений і на щоденному контролі охорони. Жодна стороння людина на територію музею не заходила, снаряди і їхні залишки також туди не потрапляли, повідомили в адміністрації музею.

Що робити в парку

Музей працює з 09:00 до 16:00 в будні та з 09:00 до 18:00 на вихідних. Експонати (хати, садиби, млини) будуть відчинені для відвідувачів за таким самим графіком, окрім вівторка та середи.

На вихідних у Пирогові працює творча майстерня, де вчать робити ляльки-мотанки, іграшки з джгута, плести вінки, а також петриківського та самчиківського розпису. Можеш поглянути на графік літніх майстер-класів.

Територією парку можна покататися на велосипеді, однак потрібно приїжджати зі своїм — прокат наразі зачинений. Також працюють фудкорти.

Що варто пам’ятати

У музеї не проводитимуть традиційних гулянь і масових заходів. Інших обмежень, пов’язаних із воєнним станом, немає.

Пляжі та водні розваги

Про водні розваги у Києві поки не йдеться, адже зараз тільки розпочинають обстеження та розмінування пляжів та акваторій. У КП Плесо не радять відвідувати пляжі в умовах воєнного стану.

Це стосується, зокрема, і пляжів на Русанівці, біля озер Тельбін, Сонячне та Совських ставків, попри те, що паркові зони навколо них вважаються безпечними.

Крім того, у Києві на період воєнного стану заборонили плавати на малих суднах. Ідеться про гідроцикли, катери, моторні та вітрильні човни, яхти, прогулянкові судна.

До речі, саме сьогодні — 5 червня, світ відзначає День охорони довкілля. Читай у нашому матеріалі, чому так важливо берегти нашу матінку-природу та чим уже загрожує негармонійне життя з природою.