Айда гулять! Какие зеленые зоны Киева безопасны для посещения и активностей

С началом потепления киевляне стремятся выйти на солнышко и вдохнуть глоток летнего воздуха. Везет тем, у кого рядом находится парк или сквер. А если в такой зеленой зоне ещё можно активно провести время на аттракционах, то стоит немедленно искать выходной и идти отдыхать!

Но помни о безопасности: многие парковые зоны и лесополосы пострадали в ходе ведения боевых действий. Не стоит и напоминать о том, как опасны минирования, которые проводили российские оккупанты. Мы собрали список безопасных для посещения и отдыха мест, а также рассказали о возможных активностях в этих зонах.

ВДНХ

ВДНХ повезло, ведь боевые действия не проходили в этом районе, поэтому риск заминирования территории был минимален. В администрации парка говорят: за все время войны они не находили на своей территории подозрительных лиц или ДРГ.

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Еще в начале войны терроборона создала блокпост у центрального входа, чтобы сюда не попали ДРГ. К тому же на территории ежедневно находилась часть работников и волонтеры, представители силовых ведомств.

На базе ВДНХ с начала войны работал гуманитарный волонтерский штаб, в четырех павильонах обустроили укрытия.

Тем не менее руководство ВДНХ все равно обратилось в районную государственную администрацию с просьбой проверить территорию комплекса, чтобы иметь и официальное подтверждение безопасности. Сейчас ещё ждут ответа и своей очереди на обследование, в то же время работу комплекса уже запустили.

Что делать в парке

Теперь гулять можно по всей территории ВДНХ. Несмотря на военное положение в городе, экспоцентр продолжает возобновлять работу локаций. Например, на территории комплекса уже можно заниматься спортом в урбан-парке и на спортивной площадке, выйти на беговую дорожку в лесу, отдохнуть в пикник-саду, у озера и оранжереи.

Кроме того, работает велопрокат и открыли все веломаршруты, а также возобновили пешеходные экскурсии по территории. Еще на ВДНХ можно посетить парк качелей, детские аттракционы, веревочный парк, взять напрокат мотоцикл или джип, арендовать футбольное или теннисное поле. Возобновили работу также кафе и рестораны на территории парка.

Кроме того, каждые выходные на центральной площади ВДНХ будет работать ярмарка, где можно будет купить овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию, мед. Предварительно ярмарка будет открыта с 09:00 до 18:00.

Что следует помнить

В соответствии с условиями военного положения, на ВДНХ посетителей могут попросить показать документы или ответить на определенные вопросы. Администрация парка просит это принять во внимание, не пренебрегать такими просьбами и всегда иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Второе ограничение — это воздушная тревога. Как только начинает звучать сирена, администрация просит работников и гостей комплекса пройти в укрытия в первом или пятом павильонах.

X-Park в парке Муромец

Территория парка Муромец ограждена забором и запрещена для посещения из соображений безопасности. Для посещения открыт только X-Park, который находится в южной части парка Муромец. Там можно найти различные активности для отдыха на любой вкус.

Что делать в парке

На территории X-Park уже возобновили работу кофейни и рестораны, мотошкола, велопрокат, прокаты питбайков и электросамокатов. Также работает зона для вейкбординга (вейкбординговая кольцевая канатная дорога), настольный теннис, футбольные и волейбольные площадки, аэротруба, лазертаг, пейнтбол, детский канатный парк.

Уже с июня там открыли бассейн и детские летние лагеря. Также можно арендовать беседку в гриль-зоне.

Часть активностей не будут запускать. Например, пока не будут восстанавливать прокат квадроциклов, потому что отдали всю технику военным для обороны Киева.

Что следует помнить

Посетители X-Park должны соблюдать правила, запрещающие выход на территорию парка Муромец. Также нужно быть готовым к тому, что есть охрана, которая может проверять документы и личные вещи посетителей.

Протасов Яр

ГСЧС вместе с Центром быстрого реагирования обследовали территорию Протасового Яра на наличие взрывоопасных предметов и подтвердили, что парк безопасен для посещения. Теперь ты можешь спокойно идти со своей семьей или друзьями и открывать новые горизонты. Какие варианты отдыха предлагает Протасов Яр?

Что делать в парке

Летом на территории Протасового Яра работает лаунж-бар с киноплощадкой. Бар находится на вершине склона, с которого открывается панорамный вид на Киев, есть зона с пуфами.

Сезон был открыт в начале июня. Планируется проводить кинопоказы и DJ-сеты. Все события ты можешь узнать из соцсетей.

Бар и кухня будут работать. Меню будет сокращено, но можно будет заказать закуски, салаты, горячие блюда, коктейли.

Что следует помнить

Особых правил посещения на период военного положения нет, разве что из-за комендантского часа заведение будет работать с 17:00 до 23:00 (до 22:00 клиентов будут рассчитывать), а не до утра, как это было раньше.

Голосеевский парк

В пределах природного парка Голосеевский разрешили посещать только зону городского парка имени Максима Рыльского. Эту территорию специалисты уже проверили на наличие взрывоопасных предметов и внесли в перечень безопасных для посещения парков.

Сотрудник парка Сергей Хара отмечает: лесная зона до сих пор опасна, поскольку там все еще могут быть осколки или взрывоопасные предметы.

В лесных зонах Киева спецслужбы до сих пор находят осколки, неразорванные взрывоопасные предметы, кроме того, там могут быть “подарки” от вражеских ДРГ. Более того, сейчас в Украине пожароопасный период. Это усиливает опасность, в частности детонации.

Что делать в парке

В парке есть четыре пруда. На самом большом, рядом с улицей Максима Рыльского, есть станция проката катамаранов, кафе и детская площадка.

Что следует помнить

В администрации Голосеевского парка говорят, что, несмотря на запрет, люди продолжают посещать лесные зоны, устраивать велозаезды и шашлыки. Это нарушение, поэтому администрация будет прекращать любые пешие и велопрогулки.

Пирогово

В Пирогово возобновил работу Национальный музей народной архитектуры и быта Украины. Территорию музея специалисты ГСЧС не проверяли, однако с начала военного положения и до 18 мая он было закрыт и на ежедневном контроле охраны. Ни один посторонний человек на территорию музея не заходил, снаряды тоже туда не попадали, сообщили в администрации музея.

Что делать в парке

Музей работает с 09:00 до 16:00 в будни и с 09:00 до 18:00 по выходным. Экспонаты (дома, усадьбы, мельницы) будут открыты для посетителей по такому же графику, кроме вторника и среды.

На выходных в Пирогово работает творческая мастерская, где учат делать куклы-мотанки, игрушки из жгута, плести венки, а также петриковской и самчиковской росписи. Можешь посмотреть на график летних мастер-классов.

Территорией парка можно прокатиться на велосипеде, однако нужно приезжать со своим — прокат закрыт. Также работают фудкорты.

Что следует помнить

В музее не будут проводить традиционных гуляний и массовых мероприятий. Других ограничений, связанных с военным положением, нет.

Пляжи и водные развлечения

О водных развлечениях в Киеве пока речь не идет, ведь сейчас только начинают обследование и разминирование пляжей и акваторий. В КП Плесо не советуют посещать пляжи в условиях военного положения.

Это касается, в частности, и пляжей на Русановке, у озер Тельбин, Солнечное и Совских прудов, несмотря на то, что парковые зоны вокруг них считаются безопасными.

Кроме того, в Киеве на период военного положения запретили плавать на малых судах. Речь идет о гидроциклах, катерах, моторных и парусных лодках, яхтах, прогулочных судах.

Кстати, именно сегодня — 5 июня, мир отмечает День охраны окружающей среды. Читай в нашем материале, почему так важно беречь нашу матушку-природу и чем угрожает негармоничная жизнь с природой.