У нас есть только одна Земля. Как экологический кризис влияет на планету и что ты можешь сделать для его преодоления

Елена Яковлева, редактор сайта 05 июня 2022, 12:30
Наша планета
Фото: Unsplash

Больше новостей
З 1 липня у Польщі припинять виплати біженцям з України
В Польше прекращают выплаты украинским беженцам — для кого будет исключение
Домедична допомога при травмуванні ока
На глаза приходится 13% травм! Первая домедицинская помощь при ранении органа зрения
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
Що таке соціальна фобія та як її побороти
Паникуешь при знакомстве и перед выступлением? Расскажем, что такое социальная фобия и как ее побороть
Смотреть больше

Материалы по теме

Екологічна катастрофа у Маріуполі - Азовське море може вимерти
Мариуполь — зона экологической катастрофы: море вымирает от химикатов с завода, а город захлебывается в хаотических массовых захоронениях
АЕС
Если хоть один снаряд упадет на АЭС! Как уберечь и не допустить планетарной трагедии
екологічна катастрофа
Экокатастрофа для всего мира? Преступление против окружающей среды от российских оккупантов
Субсидії на електромобілі в Україні
Собираетесь купить электрокар? Государство предоставит вам субсидию

Видео
Правила продажу бензину у Києві

Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
Олексій Резніков
Оптимистические прогнозы: Резников о том, когда закончится война в Украине
0:02:59
Подружжя хіміків з Бучі відновило косметичну фабрику в евакуації
Выехали из оккупированной Бучи и возобновили свое дело — производство косметики. История супругов химиков
київ вибухи сьогодні
Мощные взрывы накрыли Киев сегодня утром – что известно об обстреле столицы
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июня
0:01:17
У києві відкрили Мартиролог дітей
Спи, мое дитя: в Киеве создали мартиролог детей, погибших из-за российской агрессии
0:03:12
Лікар з Маріуполя залишився без ноги, але з бойовим настроєм продовжував боротись за свободу
Врач из Мариуполя остался без ноги, но с боевым настроением продолжал бороться за свободу
0:02:09
Обстріли Миколаївської області 04.06.2022 - що відомо про вибухи
Непрерывные обстрелы Николаевской области: есть погибшие и раненые, разрушенные жилые дома и предприятия
0:02:36
Украинские военные
Вдохновиться ВСУ: украинский боец ​​записал щемящее видео с передовой, которое мотивирует и придает сил
0:02:14
Юні швачки
Юные швеи из Днепра: как школьницы поразили всех своей волонтерской работой
Больше видео
Домедична допомога при травмуванні ока
Читать дальше
На глаза приходится 13% травм! Первая домедицинская помощь при ранении органа зрения
Рецепт класичного вінегрету
Читать дальше
Витаминов больше, чем ты думаешь! Рецепт и польза классического винегрета

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь