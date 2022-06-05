У нас есть только одна Земля. Как экологический кризис влияет на планету и что ты можешь сделать для его преодоления

Сегодня, 5 июня, все страны отмечают Всемирный день окружающей среды для повышения осведомленности о важности сохранения матери-природы. В этом году все мероприятия, связанные с этим днем, пройдут на родине юной экоактивистки Греты Тунберг — Швеции.

“Только одна Земля” — слоган Всемирного дня окружающей среды, который призывает людей жить стабильно в гармонии с природой.

Поэтому давайте разбираться, с какими вызовами сталкивается наша планета, в чем виноваты люди и можем ли мы что-нибудь изменить.

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Что такое глобальное потепление

Как сообщает космическое агентство NASA, глобальное потепление — это длительный нагрев климатической системы Земли, который наблюдают с доиндустриального периода (между 1850 и 1900 годами) в результате деятельности человека.

В первую очередь речь идет о сжигании ископаемого топлива, что повышает уровень парниковых газов в атмосфере Земли. Они удерживают тепло вокруг нашей планеты, словно накрывая ее одеялом.

По оценкам исследователей, с доиндустриального периода деятельность человека повысила среднюю температуру Земли примерно на 1°C. Эта цифра сейчас увеличивается на 0,2°C каждое десятилетие. Несомненно, именно влияние человека повлекло за собой нагрев атмосферы, океана и суши, что чревато человечеству катастрофическими последствиями.

Чем опасно глобальное потепление

К сожалению, последствия глобального потепления можно наблюдать уже сейчас. Они необратимы для человечества и будут только усугубляться в последующие десятилетия.

Что мы имеем уже сейчас:

аномальные погодные условия, включая цунами, землетрясения, лесные пожары, разрушительные наводнения и извержения вулканов во многих частях света;

сокращение площади ледников;

изменение ареала флоры и фауны;

сбой в естественных циклах растений и животных (например, в фазах роста и периодах размножения);

повышение уровня моря;

длительные и интенсивные волны жары и т.д.

Ученые прогнозируют, что глобальный климат будет продолжать меняться в течение этого столетия и позже. Впрочем, все зависит от количества злосчастных парниковых газов в нашей атмосфере.

Что нас ждет в будущем:

средняя температура на планете будет расти;

теплый сезон становиться длиннее;

количество осадков будет меняться — от постоянных засух до сокрушительных наводнений (это будет зависеть от региона планеты);

количество засух и волн жары — увеличиваться;

ураганы станут сильнее и интенсивнее;

уровень моря продолжит подниматься;

Арктика, вероятно, останется безо льда;

водные ресурсы планеты будут уменьшаться;

гидроэлектроэнергия станет тяжело доступной;

продукция сельского хозяйства уменьшится;

голод в уязвимых регионах Земли участится и т.д.

На самом деле это далеко не полный перечень того, с чем может столкнуться человечество в ближайшее время, если сейчас не приложить усилия для преодоления глобального экологического кризиса.

Будущее Украины

Пока что климатические изменения в Украине не слишком ощутимы, однако в последние годы температурный фон все же растет.

Это можно увидеть по аномально теплой зиме с небольшим количеством снега, а также по более жаркому и сухому лету с максимальными температурами, превышающими 35-40°С.

Климатические изменения также негативно отражаются на украинских лесах. Ведь повышение среднегодовой температуры уже через десять лет может привести к увеличению засух на нашей территории, особенно в лесостепной и степной зонах. Как результат, лесной покров страны может значительно уменьшиться.

Звезды-экоактивисты

Леонардо Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо регулярно инвестирует деньги в ряд экологических фондов и выступает против изменения климата. Его фонд Leonardo DiCaprio Foundation работает с 1998 года и поддерживает десятки инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды по всему миру.

Кстати, в 2021 году вышла американская комедия-сатира Не смотрите вверх с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Символизм этого фильма — люди часто отказываются верить в правду и науку, за что потом наступает жестокая расплата.

Если мы собираемся бороться с климатическим кризисом, мы должны столкнуться с жесткими научными истинами и принять меры, — пишет актер в своем Instagram.

Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш — откровенная веганка, выступающая против употребления продуктов животного происхождения и использования натурального меха. Она также реализовала ряд экологических инициатив по устойчивому развитию в своем туре Happier Than Ever в 2022 году.

Ее мать — актриса Мэгги Бейрд — основала организацию Support + Feed в начале пандемии коронавируса, чтобы предоставлять бесплатное веганское питание людям, нуждающимся в помощи.

Энн Хэтэуэй

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй неоднократно публично рассказывала о своем пути к жизни без отходов. Она также является поклонницей slow fashion и во время одного пресс-тура Хэтэуэй надевала исключительно винтажные образы.

Знаменитость с радостью носит секонд-хенд одежду в повседневной жизни и мотивирует более 23 млн своих подписчиков делать то же самое и беречь природу.

Уилл Смит

Вся семья Смитов использует свои платформы, чтобы сделать Землю лучше. Так, сын Вилла Джейден основал благотворительную инициативу I Love You, обеспечивающую нуждающихся веганской пищей.

Сын и отец основали компанию по экологической упаковке воды JUST Water. Уилл также является ведущим новых выпусков программы National Geographic Добро пожаловать на Землю.

Его жена Джада Пинкетт Смит основала косметическую линию личной гигиены Hey Humans, продукты которой не проходят тестирование на животных и не содержат пластика.

Чем можешь помочь ты

Глобальное потепление на 70% зависит от повседневной деятельности человека. Не нужно быть звездой, чтобы помочь планете и сохранить ее великолепное разнообразие для следующих поколений.

Вот маленькие шаги, которые станут огромным вкладом в будущее человечества:

Уменьшай потребление природных ресурсов, не покупай одноразовые вещи и перерабатывай уже использованное.

Стань волонтером в своем обществе или дворе.

Рассказывай детям и знакомым о ценности природных ресурсов.

Береги воду и выключай ее каждый раз, когда не используешь ее. Чем меньше воды ты тратишь, тем меньше сточных вод в конечном счете попадают в океан.

Покупай с умом. Ходи на шопинг с многоразовой сумкой и избегай пластиковых упаковок.

Используй энергоэффективные лампочки. Они уменьшают выбросы парниковых газов. Конечно же, не забывай выключать свет, выходя из комнаты.

Возьми в привычку сажать весной деревья. Ведь они производят кислород, очищают воздух и помогают бороться с изменениями климата.

Выбирай нетоксичные бытовые химикаты для дома и офиса.

Больше езди на велосипеде и общественном транспорте и меньше — на частном автомобиле.

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