У нас есть только одна Земля. Как экологический кризис влияет на планету и что ты можешь сделать для его преодоления

Сегодня, 5 июня, все страны отмечают Всемирный день окружающей среды для повышения осведомленности о важности сохранения матери-природы. В этом году все мероприятия, связанные с этим днем, пройдут на родине юной экоактивистки Греты Тунберг — Швеции.
“Только одна Земля” — слоган Всемирного дня окружающей среды, который призывает людей жить стабильно в гармонии с природой.
Поэтому давайте разбираться, с какими вызовами сталкивается наша планета, в чем виноваты люди и можем ли мы что-нибудь изменить.
Как сообщает космическое агентство NASA, глобальное потепление — это длительный нагрев климатической системы Земли, который наблюдают с доиндустриального периода (между 1850 и 1900 годами) в результате деятельности человека.
В первую очередь речь идет о сжигании ископаемого топлива, что повышает уровень парниковых газов в атмосфере Земли. Они удерживают тепло вокруг нашей планеты, словно накрывая ее одеялом.
По оценкам исследователей, с доиндустриального периода деятельность человека повысила среднюю температуру Земли примерно на 1°C. Эта цифра сейчас увеличивается на 0,2°C каждое десятилетие. Несомненно, именно влияние человека повлекло за собой нагрев атмосферы, океана и суши, что чревато человечеству катастрофическими последствиями.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений UN Environment Programme (@unep)
Допис, поширений UN Environment Programme (@unep)
К сожалению, последствия глобального потепления можно наблюдать уже сейчас. Они необратимы для человечества и будут только усугубляться в последующие десятилетия.
Ученые прогнозируют, что глобальный климат будет продолжать меняться в течение этого столетия и позже. Впрочем, все зависит от количества злосчастных парниковых газов в нашей атмосфере.
Фото: сайт CO2.Earth
На самом деле это далеко не полный перечень того, с чем может столкнуться человечество в ближайшее время, если сейчас не приложить усилия для преодоления глобального экологического кризиса.
Фото: Unsplash
Пока что климатические изменения в Украине не слишком ощутимы, однако в последние годы температурный фон все же растет.
Это можно увидеть по аномально теплой зиме с небольшим количеством снега, а также по более жаркому и сухому лету с максимальными температурами, превышающими 35-40°С.
Климатические изменения также негативно отражаются на украинских лесах. Ведь повышение среднегодовой температуры уже через десять лет может привести к увеличению засух на нашей территории, особенно в лесостепной и степной зонах. Как результат, лесной покров страны может значительно уменьшиться.
Актер Леонардо Ди Каприо регулярно инвестирует деньги в ряд экологических фондов и выступает против изменения климата. Его фонд Leonardo DiCaprio Foundation работает с 1998 года и поддерживает десятки инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды по всему миру.
Кстати, в 2021 году вышла американская комедия-сатира Не смотрите вверх с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Символизм этого фильма — люди часто отказываются верить в правду и науку, за что потом наступает жестокая расплата.
Если мы собираемся бороться с климатическим кризисом, мы должны столкнуться с жесткими научными истинами и принять меры, — пишет актер в своем Instagram.
Если мы собираемся бороться с климатическим кризисом, мы должны столкнуться с жесткими научными истинами и принять меры, — пишет актер в своем Instagram.
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Допис, поширений Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)
Американская певица Билли Айлиш — откровенная веганка, выступающая против употребления продуктов животного происхождения и использования натурального меха. Она также реализовала ряд экологических инициатив по устойчивому развитию в своем туре Happier Than Ever в 2022 году.
Ее мать — актриса Мэгги Бейрд — основала организацию Support + Feed в начале пандемии коронавируса, чтобы предоставлять бесплатное веганское питание людям, нуждающимся в помощи.
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Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)
Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй неоднократно публично рассказывала о своем пути к жизни без отходов. Она также является поклонницей slow fashion и во время одного пресс-тура Хэтэуэй надевала исключительно винтажные образы.
Знаменитость с радостью носит секонд-хенд одежду в повседневной жизни и мотивирует более 23 млн своих подписчиков делать то же самое и беречь природу.
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Допис, поширений Anne Hathaway (@annehathaway)
Вся семья Смитов использует свои платформы, чтобы сделать Землю лучше. Так, сын Вилла Джейден основал благотворительную инициативу I Love You, обеспечивающую нуждающихся веганской пищей.
Сын и отец основали компанию по экологической упаковке воды JUST Water. Уилл также является ведущим новых выпусков программы National Geographic Добро пожаловать на Землю.
Его жена Джада Пинкетт Смит основала косметическую линию личной гигиены Hey Humans, продукты которой не проходят тестирование на животных и не содержат пластика.
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Допис, поширений National Geographic TV (@natgeotv)
Глобальное потепление на 70% зависит от повседневной деятельности человека. Не нужно быть звездой, чтобы помочь планете и сохранить ее великолепное разнообразие для следующих поколений.
Вот маленькие шаги, которые станут огромным вкладом в будущее человечества:
В последние годы сортировка мусора в Украине набирает популярность. Однако некоторые считают, что это слишком сложно и требует много усилий и времени. Читай, как начать сортировать мусор и почему это важно.