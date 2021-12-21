Стилист Елена Куцан о slow fashion, винтажной моде и капсульном гардеробе

В мире быстротечной моды, когда платье-комбинация уступает место экстравагантному шелковому костюму с перьями, Вікна поговорили со стилистом, автором научных статей о моде, преподавателем fashion-коммуникаций Еленой Куцан.

Сегодня речь пойдет о slow fashion — дословно, медленной моде, как экологическом тренде.

— Расскажите о движении slow fashion. Что это за феномен и откуда он пришел?

— Термин slow fashion ввела эко-активистка и журналистка Кейт Флетчер в 2007 году. Движение стало альтернативой к популярной тенденции fast fashion — тому стилю жизни, который пропагандирует покупку некачественной трендовой одежды, которая служит обычно только один сезон.

Fast fashion очень активно распространился с развитием Instagram. Мы можем провести прямую корреляцию, когда в 2013-2014 годах Instagram у нас был завален луками без какой-либо особой миссии. Это история о большом количестве одежды из масс-маркета: некачественной, но трендовой, которая не то что один сезон “работает”, а покупается ради одного лука в Instagram. Мы пережили этот период, и пришла новая тенденция — slow fashion, то есть “медленная” мода.

Это мода, в которой главный постулат — качество гораздо важнее количества вещей в гардеробе. Поэтому не стоит забивать шкаф под завязку. Акцент — на качестве вещей.

Но в целом это также экологический вопрос, поскольку массовая покупка некачественных вещей из искусственных материалов вредит экологии. К примеру, производство обычных джинсов использует большое количество воды — от 7 тыс. литров для одной пары.

Кроме того, красители для тканей и принтов содержат опасные вещества — фталаты, фторированные соединения. Они загрязняют воду как в процессе изготовления вещей, так и при их носке. А во время стирки частицы красителей попадают в проточную воду, оседают на почве и попадают в воздух.

Чем мы можем помочь планете? Это отказ от чрезмерного потребления, от временных трендов и, соответственно, устоявшийся, продуманный, не трендовый, а базовый гардероб.

Это те свойства, которые мы можем отнести к slow fashion. Это факторы, повлекшие за собой это движение — забота о планете, об экологических вопросах.

— Как развивается движение slow fashion с течением времени?

— Мы уже можем говорить о slow fashion в разных измерениях. Например, о винтажной моде. У нас очень активная мода на винтаж и секонд, ретро, ​​вторичное потребление. А также мы можем говорить про upcycle и recycle, о переработке и вторичном использовании вещей. Есть даже recycle-дизайнеры.

Мастодонт мирового масштаба — это Стелла Маккартни. А украинскими мастодонтами переработанных вещей являются Яся Хоменко и Ксения Шнайдер. Ксения Шнайдер — это такая более известная дизайнер, которая стартовала с джинсов, которые они с командой находили на секонд-хендах Киева и перерабатывали в джинсовый мех.

Здесь такая двойная миссия: с одной стороны, это эко-мех, это такая джинсовая шуба; с другой — идет переработка джинсов, они не загрязняют планету, не разлагаются в течение 40 лет.

Я бы сегодня разделила slow fashion на следующую ​​сегментацию:

базовый гардероб, состоящий из не трендовых, а базовых вещей;

винтажная мода (секонд-хенд, ретро, ​​винтаж) — это вторичная покупка вещей, которые уже были в употреблении;

upcycle и recycle.

— Существует также понятие fashion-аскетизма. Тождественно ли оно понятию slow fashion?

— Slow fashion — это феномен медленной моды и феномен сознательного потребления моды. А fashion-аскетизм — это одна из характеристик сознательной моды, потому что кроме того, что мы говорим о переработке вещей, о вторичном их использовании, все равно slow fashion — это про аскезу; о том, что мы сознательно отказываемся от покупки большого количества вещей (даже если у нас есть финансовая возможность и место в шкафу под эти вещи).

Fashion-аскетизм — это о сознательном потреблении. В нем есть свои положительные стороны — это экономия времени, эмоционального потенциала, потому что вам не нужно думать, как стилизовать тот или иной лук, а также экономия места. Можно на небольшом метраже с небольшим шкафом, гардеробом достаточно просторно расположить элементы гардероба, которые его заселяют.

Большой гардероб — это головная боль, потому что эту одежду еще нужно стилизовать.

Если человек поработал со стилистом в направлении slow fashion, у него в общей сложности может быть 60-70 вещей (это включая верхнюю одежду, летние луки и аксессуары).

— В вашем блоге упоминается “одноразовая” одежда. О чем идет речь и почему это плохо?

— Одноразовая одежда — это одежда феномена fast fashion, классическая одежда масс-маркета. Дешевая, некачественная, из некачественных тканей, поэтому после первой-второй стирки она уже выглядит плохо, поэтому становится одноразовой. Ее носят буквально один сезон и выбрасывают на помойку.

Это не было бы так грустно, если бы это не засоряло нашу планету. Кроме того, при производстве такую ​​одежду удешевляют максимально, а для этого рабочие заводов стран третьего мира работают в ненадлежащих условиях. Об этом много фильмов, статей, много информации.

В частности, очень нашумевший фильм Who made you clothes? о том, как была создана ваша одежда; о том, в каких условиях работают люди для того, чтобы вы могли купить свитер за 15 долларов. Это еще с учетом материалов, логистики; с тем, как оплачивается этот труд.

Кроме того, это также вопрос, насколько этично такое производство.

То есть, почему это плохо? Это плохо для вас, для вашего кармана, как для потребителя, а также потому, что это преступная цепочка неэтических условий труда для людей из стран, где производятся такие вещи. И эта цепочка функционирует благодаря тому, что есть спрос.

— Существует ли корреляция между некачественными красителями и их влиянием на здоровье человека?

— Если мы говорим конкретно для потребителя этой продукции, нет научных исследований, проводящих прямую корреляцию между некачественными красителями и влиянием на здоровье человека. Этой информации нет.

Это плохо для вашего кошелька в том плане, что это гардероб, который нужно постоянно менять; это плохо для кошелька, потому что это постоянный шопинг, и вместо того, чтобы потратить средства на работу, апгрейд каких-то интеллектуальных способностей или время с родными — нужно шопиться. Также это захламление гардероба.

Если мы говорим о работниках фабрик, то у них очень серьезные проблемы со здоровьем. Все это приводит к онкологическим заболеваниям.

Также у их детей проблемы (со здоровьем — ред.). Самое худшее — что это необратимо. А там такие заболевания, которые несовместимы с жизнью человека или очень сильно сказываются на качестве жизни человека.

— Как понять, что покупаешь лишнюю одежду? Как не купить лишнего в магазине одежды?

— Рекомендация такова: покупать по максимуму качественную одежду, которая вам долго прослужит, и одежду базовую. Она не зависит от того, что тренд прошел.

Не покупать только из-за желания что-нибудь купить, а покупать то, что вам конкретно нужно. К примеру, у вас на работе возникает потребность публичных речей и для них вам нужен новый лук. И вы прописываете в шопинг-листе, что именно вам нужно, и ищете конкретно эти вещи. Тогда в магазине вы не смотрите на милый свитер или очередную пару джинсов.

— Как понять, что вы захламились?

— Я бы сказала, что здесь все просто. Первое правило — утром вы не можете собрать свой образ на день, потому что вещей много, они между собой перемешиваются, перепутываются. Следующее — ваш гардеробный шкаф не вмещает то количество одежды, которое в нем находится. Здесь вопрос может быть самой организации гардероба, однако если вещей действительно много, то как бы вы ни организовали пространство, в нем будет действительно бардак.

Если человек столкнулся с этой проблемой, нужно:

задуматься о разборе гардероба; к дальнейшим покупкам какой-то период времени подходить только с шопинг-листом.

— Несколько вещей из масс-маркета или одна качественная базовая вещь?

— Одна качественная базовая вещь.

У базовых вещей нет времени, их можно комбинировать, совмещать между собой. Здесь главное, чтобы эти вещи были качественными; чтобы их можно было носить очень много лет, а может, и передавать следующим поколениям.

— Способствуют ли персональные стилисты популяризации slow fashion?

— Если мы говорим о персональном стилисте, он помогает в покупке качественных вещей, потому что знает бренды; где можно купить, что можно купить, какого качества, что вам подойдет, и помогает вам не отходить от шопинг-листа (купить первое, второе, третье).

Поэтому персональный стилист — это история о разборе гардероба, о четком следовании плану покупок, о помощи в подборе качественных брендов, которые не будут портиться; о качественных тканях, которые можно поносить всю жизнь и передать следующему поколению. Стилисты также помогают в поиске сервиса по ремонту вещей.

К примеру, если оторвался декор от жакета — это можно отремонтировать в специализированном ремонте, а не в обычном ателье. У хорошего стилиста есть такие контакты и он поможет клиентам это реализовать.

— Как вы относитесь к реставрации вещей?

— Очень положительно. Это одна из функций slow fashion. Ремонт качественных вещей — это продолжение их жизни. А если вам эта вещь морально надоела, она устарела, но она качественная, вы всегда можете сделать из жакета жилет, из джинсов — шорты. Определенным вещам сделать upcycle и продолжить их носить.

— Как превратить старую вещь в модную находку?

— Сейчас очень популярен upcycle и recycle тренд, когда мужские костюмы перешивают в женские, оверсайз-костюмы. И это такая трендовая вещь, и сейчас очень много в Instagram можно найти таких магазинов.

Старые кожаные тренчи могут быть адаптированы под рюкзаки, сумки или другие изделия;

могут быть адаптированы под рюкзаки, сумки или другие изделия; к джинсам можно сделать какие-то вертикальные разрезы или дошить определенные элементы;

можно сделать какие-то вертикальные разрезы или дошить определенные элементы; новый элемент — пуховый платок . Для этого можно взять старый пуховик — из него можно сделать куртку, жилет или пуховый платок;

. Для этого можно взять старый пуховик — из него можно сделать куртку, жилет или пуховый платок; старый кардиган уже может быть модной вещью. Однако если он морально устарел, самый простой способ — заменить пуговицы или каким-то образом украсить изделие.

Например, берем черный кардиган (какого бы года он ни был — он базовый, нейтральный) и меняем пуговицы. Их можно ежегодно перешивать — то черный кардиган с черными пуговицами, то черный кардиган с золотыми пуговицами. Но ремонт и реставрация — это 100% то, что должно быть.

Кардигану может быть 30 лет, и это классно. Если мы говорим о винтажной классике в нашем понимании вещей, то это вещи 2000-х годов.

— Как вы думаете, философии slow fashion могут следовать только обеспеченные люди?

— Нет, существует альтернатива, такая как секонд-хенд и винтаж. Также есть многочисленные Instagram-магазины, офлайн-магазины, а также онлайн-площадки, позволяющие подарить вещам вторую жизни.

— Как принцип slow fashion интегрируется в жизнь украинских потребителей?

— Мне кажется, он уже активно интегрировался в жизнь людей под разными углами. Начиная с того, что люди, которые много работают, не имеют много времени на шопинг и для них слово fashion становится волшебной палочкой, когда они могут купить несколько эффективных вещей и с помощью них построить гардероб, который еще называют капсульным.

Капсульный гардероб — это когда все вещи связаны между собой, они базовых оттенков и все их можно комбинировать и не задумываться, в чем пойти на работу утром.

Очень часто встречаю такие случаи среди профессионалов.

Если еще несколько лет назад винтаж, секонд-хенды были еще не столь популярными, но сегодня это классно, сознательно и модно. Об этом следует говорить.

Я как преподаватель вижу, что очень много студентов любят винтаж, секонд-хенд и откровенно об этом говорят. Когда-то мы это скрывали.

Опять же, это популяризация феномена, и чем больше мы об этом говорим, тем больше раскрываем различные проявления слова fashion.

Если нам удалось убедить вас в том, что тренд на экологичность — это полезно, советуем также почитать про экологичный Новый год. Как украсить дом и не навредить природе, какие игрушки выбрать и чем заменить живую елку — на эти и много других вопросов ищите ответы в нашем материале.