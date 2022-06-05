У нас лише одна Земля. Як екологічна криза впливає на планету та що ти можеш зробити для її подолання

Сьогодні, 5 червня, усі країни відзначають Всесвітній день охорони довкілля для підвищення обізнаності про важливість збереження матері-природи. Цього року всі заходи, пов’язані з цим днем, відбудуться на батьківщині юної екоактивістки Грети Тунберг — Швеції.

“Тільки одна Земля” — слоган Усесвітнього дня довкілля, який заохочує людей жити стабільно в гармонії з природою.

Отож нумо розбиратись, з якими викликами стикається наша планета, у чому винні люди та чи можемо ми щось змінити.

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Що таке глобальне потепління

Як повідомляє космічне агентство NASA, глобальне потепління — це тривале нагрівання кліматичної системи Землі, яке спостерігається з доіндустріального періоду (між 1850 і 1900 роками) внаслідок діяльності людини.

У першу чергу йдеться про спалювання викопного палива, що підвищує рівень парникових газів в атмосфері Землі. Вони утримують тепло навколо нашої планети, ніби накриваючи її ковдрою.

За оцінками дослідників, з доіндустріального періоду діяльність людини підвищила глобальну середню температуру Землі приблизно на 1°C. Ця цифра зараз збільшується на 0,2°C кожне десятиліття. Безсумнівно, саме вплив людини спричинив нагрівання атмосфери, океану й суші, що загрожує людству катастрофічними наслідками.

Чим небезпечне глобальне потепління

На жаль, наслідки спричиненого людиною глобального потепління можна спостерігати вже зараз. Вони є незворотними для людства і погіршуватимуться в наступні десятиліття.

Що ми маємо вже зараз:

аномальні погодні умови, зокрема цунамі, землетруси, лісові пожежі, руйнівні повені та виверження вулканів у багатьох частинах світу;

скорочення площі льодовиків;

зміну ареалу флори та фауни;

збій у природних циклах рослин та тварин (наприклад, у фазах росту та періодах розмноження);

прискорене підвищення рівня моря;

тривалі та інтенсивні жаркі хвилі тощо.

Учені прогнозують, що глобальний клімат продовжуватиме змінюватись протягом цього століття і далі. Утім, усе залежить від кількості злощасних парникових газів в нашій атмосфері.

Що на нас чекає у майбутньому:

середня температура на планеті зростатиме;

теплий сезон ставатиме довшим;

кількість опадів змінюватиметься — від постійних засух до нищівних повеней (це залежатиме від регіону планети);

кількість посух та жарких хвиль збільшуватиметься;

урагани стануть сильнішими та інтенсивнішими;

рівень моря продовжить підійматись;

Арктика, ймовірно, залишиться без льоду;

водні ресурси планети зменшуватимуться;

гідроелектроенергія стане тяжко доступною;

продукція сільського господарства зменшиться;

голод у вразливих регіонах Землі почастішає тощо.

Насправді це далеко не повний перелік того, з чим може стикнутись людство уже найближчим часом, якщо зараз не збільшити зусилля щодо подолання глобальної екологічної кризи.

Майбутнє України

Як повідомляють Факти ICTV, поки що кліматичні зміни в Україні не дуже відчутні, проте в останні роки температурний фон усе-таки зростає.

Це можна помітити по аномально теплій зимі з невеликою кількістю снігу, а також за спекотнішим та посушливішим літом і з максимальними температурами, які перевищують 35-40°С.

Кліматичні зміни також негативно позначаються на українських лісах. Адже підвищення середньорічної температури вже за десять років може призвести до збільшення посух на нашій території, особливо у лісостеповій та степовій зонах. Як результат, лісовий покрив країни може значно зменшитись.

Зірки-екоактивісти

Леонардо Ді Капріо

Актор Леонардо Ді Капріо регулярно інвестує гроші у низку екологічних фондів та виступає проти зміни клімату. Його фонд Leonardo DiCaprio Foundation працює з 1998 року та підтримує десятки інноваційних проектів у сфері захисту навколишнього середовища по всьому світу.

До речі, у 2021 році вийшла американська комедія-сатира Не дивіться вгору з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Символічним у фільмі є те, що люди часто відмовляються вірити у правду та науку, за що потім наступає жорстока розплата.

Якщо ми збираємося боротися з кліматичною кризою, ми повинні зіткнутися з жорсткими науковими істинами та вжити заходів, — пише актор у своєму Instagram.

Біллі Айліш

Американська співачка Біллі Айліш — відверта веганка, яка виступає проти вживання продуктів тваринного походження і використання натурального хутра. Вона також реалізувала низку екологічних ініціатив щодо сталого розвитку у своєму турі Happier Than Ever у 2022 році.

Її мати — акторка Меггі Бейрд — заснувала організацію Support + Feed на початку пандемії коронавірусу, щоб надавати безкоштовне веганське харчування людям, які потребують допомоги.

Енн Хетеуей

Американська акторка і співачка Енн Хетеуей неодноразово публічно розповідала про свій шлях до життя без відходів. Вона також є прихильницею slow fashion і під час одного прес-туру Хетеуей навмисне одягала лише вінтажні образи.

Зірка з радістю носить секонд-хенд одяг у повсякденному житті та мотивує свої понад 23 млн підписників робити те саме й берегти природу.

Вілл Сміт

Уся родина Смітів використовує свої платформи, щоб зробити Землю кращою. Так, син Вілла Джейден заснував благодійну ініціативу I Love You, яка забезпечує нужденних веганською їжею.

Син та батько заснували компанію з екологічного пакування води JUST Water. Вілл також є ведучим нових випусків програми National Geographic Ласкаво просимо на Землю.

А його дружина Джада Пінкетт Сміт заснувала косметичну лінію особистої гігієни Hey Humans, продукти якої не проходять тестування на тваринах та не містять пластику.

Чим можеш допомогти ти

Глобальне потепління на 70% залежить від повсякденної діяльності людини. Тож не потрібно бути зіркою, аби допомогти планеті та зберегти її чудове розмаїття для наступних поколінь.

Ось маленькі кроки, які стануть величезним стрибком для всього людства:

Зменшуй споживання природних ресурсів, не купуй одноразові речі та переробляй уже використане.

Стань волонтером у своїй громаді чи дворі.

Розповідай дітям та знайомим про цінність природних ресурсів.

Бережи воду та вимикай її кожного разу, коли не користуєшся нею. Чим менше води ти витрачаєш, тим менше стічних вод у кінцевому підсумку потрапляють в океан.

Купуй з розумом. Ходи на шопінг з багаторазовою сумкою та уникай пластикових пакувань.

Використовуй енергоефективні лампочки. Вони зменшують викиди парникових газів. Звичайно, не забувай вимикати світло, коли виходиш з кімнати.

Візьми за звичку саджати навесні дерева. Адже вони виробляють кисень, очищують повітря та допомагають боротися зі зміною клімату.

Вибирай нетоксичні побутові хімікати для дому та офісу.

Більше їздь на велосипеді та громадському транспорті й менше — на приватному авто.

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