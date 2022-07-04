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Бум на велосипеды: украинцы массово отказываются от авто. Почему и как правильно выбрать двухколесный транспорт

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 04 июля 2022, 11:00

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