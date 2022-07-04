Бум на велосипеды: украинцы массово отказываются от авто. Почему и как правильно выбрать двухколесный транспорт

Транспортный кризис заставил украинцев пересесть на велосипеды. Так дешевле, быстрее и даже полезнее! Ведь проехав на велосипеде ты не только объезжаешь все пробки на дорогах, но и выполняешь хорошую кардиотренировку.
Из-за проблем с горючим и подорожаниям стоимости проезда в маршрутках люди достают старые байки или же покупают новые.
Вместе с тем растут и цены на велосипеды: к примеру, в Черкассах с апреля продажи двухколесных выросли на сорок процентов.
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Самые популярные сейчас три модели велосипедов, рассказывает руководитель одного из магазинов велосипедов Роман Велько.
Популярными становятся электровелосипеды — с моторчиком на багажнике и кнопкой газа. Такие электронаборы можно установить на простой велосипед.
Для начала нужно решить, для каких именно нужд тебе понадобился велосипед. Для этого нужно определиться со стилем катания — по городу или по бездорожью; бюджет — чем больше, тем лучше; свой рост и вес — от этого зависит размер рамы велосипеда.
Прежде всего, нужно смотреть на металл, из которого изготовлен велосипед: сталь или алюминий. Последний — гораздо легче и дороже. Стальная рама более доступна.
Бюджетным вариантом есть велосипед с ценовой категорией 10-12 тысяч гривен. Средний сегмент — 20-25 тысяч гривен, если же говорить о топовом сегменте — цена переваливает за 40 тысяч.
Если же ты не хочешь отказываться от поездок на автомобиле, советуем следить за картой рабочих АЗС Украины в онлайн режиме.
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