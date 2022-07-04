Бум на велосипеды: украинцы массово отказываются от авто. Почему и как правильно выбрать двухколесный транспорт

Транспортный кризис заставил украинцев пересесть на велосипеды. Так дешевле, быстрее и даже полезнее! Ведь проехав на велосипеде ты не только объезжаешь все пробки на дорогах, но и выполняешь хорошую кардиотренировку.

Из-за проблем с горючим и подорожаниям стоимости проезда в маршрутках люди достают старые байки или же покупают новые.

Вместе с тем растут и цены на велосипеды: к примеру, в Черкассах с апреля продажи двухколесных выросли на сорок процентов.

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Самые популярные сейчас три модели велосипедов, рассказывает руководитель одного из магазинов велосипедов Роман Велько.

украинский производитель на алюминиевой раме;

американский производитель на алюминиевой раме;

индонезийский производитель на карбоновой раме.

Популярными становятся электровелосипеды — с моторчиком на багажнике и кнопкой газа. Такие электронаборы можно установить на простой велосипед.

Как выбрать велосипед?

Для начала нужно решить, для каких именно нужд тебе понадобился велосипед. Для этого нужно определиться со стилем катания — по городу или по бездорожью; бюджет — чем больше, тем лучше; свой рост и вес — от этого зависит размер рамы велосипеда.

Итак, стиль катания: как выбрать велосипед?

Горные велосипеды — не только для гор. Это тот случай, когда один байк на всю жизнь, ведь этот велосипед подходит как для грунтовых дорог, так и для асфальтированных городских трасс. Кстати, если твой рост не превышает отметки 175 сантиметров, выбирай колеса размера 27.5”. Если ты высокого роста — колеса 29”.

Туристические и городские велосипеды являются идеальным вариантом для поездок на работу или в магазин. Эксперты советуют выбирать городской велосипед на дорожных покрышках с шириной колес от 1.1” до 1.75″ и диаметром 28″, с багажником и/или корзинкой, крыльями и подножкой или с возможностью установки всех этих аксессуаров.

Электровелосипеды как новейшее решение современных проблем. Электромотор существенно расширяет возможности того, кто за рулем. К тому же, поддерживает темп езды даже на склонах.

Шоссейные велосипеды пригодятся тем, кто хочет развить свои физические данные и улучшить общее состояние. Лучше всего такой велосипед ездит на асфальтированных дорогах.

На что еще следует обратить внимание?

Прежде всего, нужно смотреть на металл, из которого изготовлен велосипед: сталь или алюминий. Последний — гораздо легче и дороже. Стальная рама более доступна.

Бюджетным вариантом есть велосипед с ценовой категорией 10-12 тысяч гривен. Средний сегмент — 20-25 тысяч гривен, если же говорить о топовом сегменте — цена переваливает за 40 тысяч.

Если же ты не хочешь отказываться от поездок на автомобиле, советуем следить за картой рабочих АЗС Украины в онлайн режиме.

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