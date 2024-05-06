Как выбрать велосипед по росту ребенка: полезные советы и простые формулы расчета

Промчаться на скорости с ветерком на любимом велосипеде — мечта и малыша, и подростка. А чтобы было меньше разбитых коленок и ушибленных локтей, лучше с самого начала правильно выбрать велосипед. Как выбрать велосипед по росту ребенка, чтобы он был комфортным и безопасным — читай в нашем материале.
Если твоему малышу уже исполнилось три года, можно заводить первую “лошадку”. Велосипед должен быть трехколесным, с дополнительными страховыми колесами, которые потом можно снять — именно на таком варианте проще развить чувство равновесия.
Не покупай велосипед “на вырост”: неподходящий размер может вызвать проблемы с управлением и, как следствие, падение и травмы ребенка.
Не покупай велосипед “на вырост”: неподходящий размер может вызвать проблемы с управлением и, как следствие, падение и травмы ребенка.
Трехколесный велосипед ребенок может осваивать с трех до шести лет.
Главным критерием, по которому выбирают модель велосипеда для ребенка, является его рост. Расчет достаточно прост: размер велосипеда рассчитывается по формуле, позволяющей вычислить диаметр его колес. По давней традиции диаметр колес измеряют в дюймах. Один дюйм составляет 2,54 см.
Как определить диаметр колес для велосипеда ребенку: нужно его рост разделить на 2,5 или на 2,54 (1 дюйм равен 2,54 см).
Как определить диаметр колес для велосипеда ребенку: нужно его рост разделить на 2,5 или на 2,54 (1 дюйм равен 2,54 см).
К примеру, при росте 120 см: 120/2,5/2,54=18,9 дюйма, то есть тебе нужно выбирать велосипед, диаметр колес которого равен 20 дюймам.
Колеса детских и подростковых велосипедов имеют стандартные размеры: 10, 12, 14, 16, 20, 24 дюйма.
Колеса детских и подростковых велосипедов имеют стандартные размеры: 10, 12, 14, 16, 20, 24 дюйма.
Кроме размера колес обрати внимание на еще один параметр: длину рамы. Ее также рассчитывают по формуле:
Длина рамы в промежутке между рулем и краем переднего сиденья должна быть равна длине от локтя до кончиков пальцев ребенка.
Длина рамы в промежутке между рулем и краем переднего сиденья должна быть равна длине от локтя до кончиков пальцев ребенка.
Если ребенок может сжать одной рукой пустую бутылку из-под газировки или из-под другого напитка — он готов ездить на велосипеде с ручными тормозами.
Если ребенок может сжать одной рукой пустую бутылку из-под газировки или из-под другого напитка — он готов ездить на велосипеде с ручными тормозами.
Чтобы окончательно обезопасить ребенка, лучше вместе с велосипедом купить ему и средства защиты: шлем, налокотники, наколенники и специальные перчатки. Ребёнок будет чувствовать себя более комфортно, а ты будешь уверен, что он в большей безопасности.
Надеемся, наши советы, как выбрать велосипед ребенку по его росту и соответственно его возрасту помогут тебе найти наиболее удобную модель. И вы оба будете наслаждаться покупкой, а, возможно, и общими прогулками.
Если тебе интересно, на чем можно ездить в Украине с 14 лет, и нужны ли подростку права — читай в нашем другом материале.
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