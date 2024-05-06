Как выбрать велосипед по росту ребенка: полезные советы и простые формулы расчета

Промчаться на скорости с ветерком на любимом велосипеде — мечта и малыша, и подростка. А чтобы было меньше разбитых коленок и ушибленных локтей, лучше с самого начала правильно выбрать велосипед. Как выбрать велосипед по росту ребенка, чтобы он был комфортным и безопасным — читай в нашем материале.

Кому — трехколесный, а с какого возраста — двухколесный велосипед

Если твоему малышу уже исполнилось три года, можно заводить первую “лошадку”. Велосипед должен быть трехколесным, с дополнительными страховыми колесами, которые потом можно снять — именно на таком варианте проще развить чувство равновесия.

Не покупай велосипед “на вырост”: неподходящий размер может вызвать проблемы с управлением и, как следствие, падение и травмы ребенка.

Трехколесный велосипед ребенок может осваивать с трех до шести лет.

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Как правильно выбрать велосипед по росту ребенка

Главным критерием, по которому выбирают модель велосипеда для ребенка, является его рост. Расчет достаточно прост: размер велосипеда рассчитывается по формуле, позволяющей вычислить диаметр его колес. По давней традиции диаметр колес измеряют в дюймах. Один дюйм составляет 2,54 см.

Как определить диаметр колес для велосипеда ребенку: нужно его рост разделить на 2,5 или на 2,54 (1 дюйм равен 2,54 см).

К примеру, при росте 120 см: 120/2,5/2,54=18,9 дюйма, то есть тебе нужно выбирать велосипед, диаметр колес которого равен 20 дюймам.

Колеса детских и подростковых велосипедов имеют стандартные размеры: 10, 12, 14, 16, 20, 24 дюйма.

Как правильно определить длину рамы

Кроме размера колес обрати внимание на еще один параметр: длину рамы. Ее также рассчитывают по формуле:

Длина рамы в промежутке между рулем и краем переднего сиденья должна быть равна длине от локтя до кончиков пальцев ребенка.

Что еще нужно учесть, чтобы выбрать велосипед, идеально подходящий под возраст ребенка

вес велосипеда : для ребенка с небольшим весом лучше брать велосипед с рамой из алюминия, он полегче;

: для ребенка с небольшим весом лучше брать велосипед с рамой из алюминия, он полегче; высота положения руля и седла : высота должна быть такой, чтобы при необходимости срочного торможения ребенок мог достать ногами до земли, при этом сохраняя ровное положение спины;

: высота должна быть такой, чтобы при необходимости срочного торможения ребенок мог достать ногами до земли, при этом сохраняя ровное положение спины; передачи: ребенку до 10 лет лучше купи велосипед без переключателя передач, так легче следить за дорогой и не отвлекаться на переключение скорости;

ребенку до 10 лет лучше купи велосипед без переключателя передач, так легче следить за дорогой и не отвлекаться на переключение скорости; ручной тормоз: покупать велосипед с ручными тормозами стоит только тогда, когда руки твоего ребенка будут достаточно сильными, чтобы нажать на ручные тормоза и резко остановить велосипед. Но в любом случае первой моделью пускай будет велосипед с ножными тормозами.

Если ребенок может сжать одной рукой пустую бутылку из-под газировки или из-под другого напитка — он готов ездить на велосипеде с ручными тормозами.

Чтобы окончательно обезопасить ребенка, лучше вместе с велосипедом купить ему и средства защиты: шлем, налокотники, наколенники и специальные перчатки. Ребёнок будет чувствовать себя более комфортно, а ты будешь уверен, что он в большей безопасности.

Надеемся, наши советы, как выбрать велосипед ребенку по его росту и соответственно его возрасту помогут тебе найти наиболее удобную модель. И вы оба будете наслаждаться покупкой, а, возможно, и общими прогулками.

Если тебе интересно, на чем можно ездить в Украине с 14 лет, и нужны ли подростку права — читай в нашем другом материале.

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