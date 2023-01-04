Здоров'я та краса

Турбуйся про себе замолоду! Як виявити деменцію і що робити, щоб її уникнути

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Січня 2023, 17:00
Деменція: що це таке і чому з'являється — як запобігти деменції
Фото: Pexels

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