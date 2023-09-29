Он продолжает дарить любовь! Жена Брюса Уиллиса поделилась, как деменция мужа изменила жизнь семьи

Часто за ярким сиянием славы и успеха голливудских звезд скрывается немало проблем, в том числе и болезни, перед которыми знаменитости становятся уязвимыми, как и любой другой человек в мире. К сожалению, американского актера Брюса Уиллиса болезнь тоже не обошла стороной.

Может показаться, что популярность и деньги могут помочь эффективнее бороться с недугами, но они никак не прибавят сил семье больного, которая проходит этот непростой путь вместе с близким человеком и чувствует его боль.

Когда актеру Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию в феврале 2023 года, его родные тоже начали борьбу с болезнью. Жена актера Эмма Хеминг Уиллис в шоу Today на NBC поделилась, насколько тернист сейчас их общий путь и как деменция любимого влияет на всю семью.

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Женщина рассказала, что пока достаточно сложно понять, осознает ли Брюс Уиллис, что страдает деменцией. Однако сама Эмма и их общие с Брюсом дети действительно ощущают все перемены.

Чем больше я узнаю о деменции, тем яснее понимаю, как это тяжело. Трудно для человека, которому поставили диагноз. И также сложно для его семьи. И наша семья — Брюс, наши девочки, я — не исключение. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так.

Также жена актера поделилась, что ей все-таки стало легче, когда она услышала диагноз, ведь семья некоторое время не знала, что происходит с мужчиной. А после того, как появилось понимание, с чем придется бороться, удалось принять эту болезненную ситуацию.

Я думаю, это было и благословение, и проклятие.

В то же время Эмма рассказала, что после определения диагноза ей пришлось все объяснить дочерям, чтобы они смогли понять, что происходит с папой с медицинской точки зрения. По мнению женщины, это должно помочь бороться со стигмой и побороть стыд, который мог ассоциироваться у детей с болезнью.

Женщина говорит, что, несмотря на все сложности, Брюс до сих пор остается собой и дарит любовь своим любимым девочкам.

Он продолжает дарить любовь, терпение, стойкость и многое другое. И учит меня и всех нас этому.

Замечаешь за собой или за родным человеком странное поведение, забывчивость и невозможность правильно формулировать мысли или даже вернуться домой по дороге, по которой ходишь десять лет? Это может быть не просто усталость, а ранние проявления деменции. Тогда читай, что такое деменция и как обнаружить ее.

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