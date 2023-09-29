Він продовжує дарувати любов! Дружина Брюса Вілліса поділилась, як деменція чоловіка змінила життя родини

Часто за яскравим сяйвом слави та успіху голлівудських зірок ховається чимало проблем, зокрема і хвороби, перед якими знаменитості стають вразливими, як і будь-яка інша людина у світі. На жаль, американського актора Брюса Вілліса теж не обійшла хвороба.

Може здаватись, що популярність та гроші можуть допомогти ефективніше боротись з недугами, але вони аж ніяк не додадуть сил родині хворого, яка проходить цей непростий шлях разом з близькою людиною та відчуває на собі його біль.

Тож коли актору Брюсу Віллісу діагностували лобно-скроневу деменцію у лютому 2023 року, його рідні теж почали боротьбу з хворобою. Дружина актора Емма Гемінґ Вілліс у шоу Today на NBC поділилась, наскільки тернистим зараз є їхній спільний шлях та як деменція коханого впливає на всю родину.

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Жінка розповіла, що наразі досить складно зрозуміти, чи усвідомлює Брюс Вілліс, що страждає на деменцію. Однак сама Емма та їхні спільні з Брюсом діти дійсно відчувають усі зміни.

Що більше я дізнаюся про деменцію, то чіткіше розумію, як це важко. Тяжко для людини, якій поставили діагноз. І це однаково складно для його сім’ї. І наша родина — Брюс, наші дівчатка, я — не виняток. Коли кажуть, що це сімейна хвороба, це справді так.

Також дружина актора поділилась, що їй все ж таки стало легше, коли вона почула діагноз, адже родина певний час не знала, що відбувається з чоловіком. А після того, як з’явилось розуміння, з чим доведеться боротись, вдалось прийняти цю болісною ситуацію.

Я думаю, це було й благословення, й прокляття.

Водночас Емма розповіла, що після визначення діагнозу їй довелось все пояснити доньками, аби вони теж змогли зрозуміти, що відбувається з татом з медичної точки зору. На думку жінки, це має допомогти боротись зі стигмою та побороти сором, який міг асоціюватись у дітей з хворобою.

Жінка говорить, що попри усі складнощі, Брюс і досі лишається собою та дарує любов своїм коханим дівчаткам.

Він продовжує дарувати любов, терпіння, стійкість та багато іншого. І вчить мене та всіх нас цьому.

Помічаєш за собою або за рідною людиною дивну поведінку, забудькуватість та неможливість правильно формулювати думки чи навіть повернутися додому дорогою, якою ходиш десять років? Це може бути не просто втома, а ранні прояви деменції. Тому читай, що таке деменція та як її виявити.

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