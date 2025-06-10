Стрельба в школе в Австрии: известно о десяти погибших

В одной из школ Австрии произошла стрельба. К сожалению, уже известно о погибших в результате трагедии.

Больше деталей — дальше в материале.

Стрельба в школе в Австрии: что известно

По сообщению местных изданий Kronen Zeitung и ORF, утром произошла стрельба в одной из школ города Грац. Это второй по численности населения город в стране.

К сожалению, известно о минимум десяти погибших, еще 28 человек ранены.

The Guardian сообщает, что в школе прогремело около 20 взрывов.

Сообщается, что преступник, вероятно, бывший ученик, открыл огонь в двух классах в школе BORG Dreierschützengasse. Подозреваемый в преступлении был найден мертвым в одной из кабинок туалетов. 22-летний мужчина покончил с собой.

Полиция сообщила, что мужчина считал себя жертвой буллинга в этой школе.

В настоящее время идет следствие, а полиция создала отдельную платформу, куда очевидцы могут отправлять фотографии или видео с места преступления.

Внимание! Следующие кадры могут шокировать и содержат громкие звуки взрывов!

Exklusives Video:💥Hier hört man die Schüsse in der Grazer Schule Schockierend! AUF1 hat soeben ein exklusives Video erhalten, in dem die Schüsse in der Grazer Schule zu hören sind. Das Video wurde in einem Klassenzimmer des BORG gefilmt. 👉🏻 AUF1 bleibt für Sie dran – folgen… pic.twitter.com/xJ0r7glyCK — AUF1 (@AUF1TV) June 10, 2025

W austriackim Grazu doszło do strzelaniny w szkole. Jak podaje gazeta „Kronen Zeitung”, zginęło co najmniej osiem osób. Trwa akcja policji.pic.twitter.com/NC0mA0BMV3 — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) June 10, 2025

Оружие в школе – это огромная трагедия! Сейчас украинцы должны осознавать, как важно говорить со своими детьми об опасности оружия и правилах обращения с ними. Раньше мы эксклюзивно рассказывали советы психолога, как говорить с ребенком об оружии во избежание трагедии.

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