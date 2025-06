Стрельба в школе в Австрии: известно о десяти погибших

В одной из школ Австрии произошла стрельба. К сожалению, уже известно о погибших в результате трагедии.

Больше деталей — дальше в материале.

По сообщению местных изданий Kronen Zeitung и ORF, утром произошла стрельба в одной из школ города Грац. Это второй по численности населения город в стране.

The Guardian сообщает, что в школе прогремело около 20 взрывов.

Сообщается, что преступник, вероятно, бывший ученик, открыл огонь в двух классах в школе BORG Dreierschützengasse. Подозреваемый в преступлении был найден мертвым в одной из кабинок туалетов. 22-летний мужчина покончил с собой.

Полиция сообщила, что мужчина считал себя жертвой буллинга в этой школе.

В настоящее время идет следствие, а полиция создала отдельную платформу, куда очевидцы могут отправлять фотографии или видео с места преступления.

Внимание! Следующие кадры могут шокировать и содержат громкие звуки взрывов!

Exklusives Video:💥Hier hört man die Schüsse in der Grazer Schule

Schockierend! AUF1 hat soeben ein exklusives Video erhalten, in dem die Schüsse in der Grazer Schule zu hören sind. Das Video wurde in einem Klassenzimmer des BORG gefilmt.

👉🏻 AUF1 bleibt für Sie dran – folgen… pic.twitter.com/xJ0r7glyCK

— AUF1 (@AUF1TV) June 10, 2025