“Боюсь стрельбы в школах, как это было в США. Как этого избежать?”

Это, наверное, один из самых больших страхов современных родителей. Особенно, если ты насмотрелся (-лась) американских фильмов о терактах в школах, которые совершали сами подростки.

В этот период развития юношеский максимализм одерживает верх, а ребенку кажется, что получить авторитет можно за пределом разумного.

Во избежание подобной ситуации родители должны нести ответственность за то, что они приносят домой, где это ложат и знает ли ребенок о наличии опасных предметов дома.

Ребенок рассказал об опасной ситуации в школе: что делать?

Мы не можем переложить на ребенка ответственность за взрослые вещи и взрослые контексты. Если опасная ситуация случается и ребенок доверяет тебе информацию об этом — рассказывает, что кто-то принес в школу оружие, обязательно поблагодари за это доверие и сообщи руководство школы, учителей и полицию об инциденте.

Но не создавай большого эмоционального реагирования на это.

Также важно с ребенком обсудить его реагирование на подобные ситуации. Например: не трогать руками, не приближаться, возможно вообще дистанцироваться, выйти из класса.

Это важно обсуждать заранее. Так, как мы говорим о технике безопасности при пожаре. Добавляем ребенку знаний, как поступать в таких ситуациях, чтобы он формировал более спокойное отношение.

Если мы говорим о подростках, то этот возраст характеризуется интересом к риску, дети иногда не понимают границ.

Родителям важно запомнить несколько вещей о подростках:

они еще не взрослые;

у них нет контроля эмоций и поведения, он только формируется;

с ними нужно говорить, а не избегать диалога;

дети этого возраста ищут признания и статуса.

Потребность в родителях и в коммуникации с ними, в объяснении реальности, в признании столь острая, сколь не была раньше. Удовлетворять это нужно через похвалу, делегацию ответственности, приглашение к групповым взаимодействиям, формирование коллективного восприятия, норм и ценностей общества.

И так должна строиться эта здоровая коммуникация, потому что лучше предупредить, чем потом работать с последствиями, которые действительно могут быть ужасными.

Да, в этот период дети колючие как ежи. Но если не удается поговорить прямо, обсуди подобную ситуацию с подростком. Поверь, ребенок все это слышит.

Надо вспоминать себя в подростковом возрасте и думать, чего нам не хватало.

Подростки очень косвенно затрагивают определенные темы и родителям важно быть отзывчивыми, прислушиваться к маленьким месседжам. Ибо “морализаторство” всегда вызывает протест.

В этом возрасте основная задача подростка — сепарироваться от родителей, а те начинают давить. Это не будет работать, не будет эффективно.

Лучше уж точечные разговоры. Рассказать что-нибудь за завтраком, поинтересоваться мнением.

Я знаю, что сейчас это тяжело сделать на практике. У нас, взрослых, тоже есть немало вызовов, задач, обязанностей. Но им это нужно, иначе дети пойдут в интернет и найдут то, чего не стоило.

В общем, все индивидуально. Ориентироваться нужно на своего ребенка.

Ребенок смотрит видео с мест обстрелов: нормально ли это?

Украинские родители часто сталкиваются с ситуациями, когда чувство беспомощности побеждает. Мы понимаем, что какой-то контент может навредить ребенку, но ограничить его в этом не можем, потому что буквально живем во время войны, где ежедневно гибнут люди.

Сразу появляются видео с мест попадания в открытом доступе. Дети часто это смотрят, а у взрослых возникает очень много вопросов, как коммуницировать о подобном.

Дети разные, с разной чувствительностью психики. Это и нужно объяснять. А главное — объяснять ему о нем самом.

Ибо ребенок часто живет в среде, где все о нем все знают, а он сам не знает. Просто ощущает страх, неопределенность, тревогу.

Если родители видят, что ребенок тревожится, ухудшается сон, питание и т.д., надо это учитывать и объяснять ребенку, что это не окей. Также можно обратиться к специалистам.

Родители должны понять: дети не знают, как правильно. Именно взрослые должны выбирать разные стратегии. Иногда ограничивать, запрещать, идти навстречу, говорить, делать вместе, искать помощи и т.д.

Материал из цикла публикаций Зброя. Діти. Батьки.

Еще одна распространенная проблема среди детей и подростков — жестокое обращение с животными. Раньше мы разбирались в проблеме и предлагали тебе мнения экспертов на этот счет.

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