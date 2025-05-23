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“Боюсь стрельбы в школах, как это было в США. Как этого избежать?”

Отвечает
“Боюсь стрельбы в школах, как это было в США. Как этого избежать?”
Екатерина Мудроха

Детский психолог

Виктория Мельник, журналист сайта 23 мая 2025, 18:00
как говорить с подростком об оружии

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Советы
“Боюсь стрельбы в школах, как это было в США. Как этого избежать?”
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