Как говорить с ребенком об оружии — разбираем проблемные моменты

“Мама, а что это такое? Почему мне нельзя брать в руки пистолет?”

Великая война сменила не только взрослых, но и детей. Мы уже не говорим о повседневной жизни под тревоги, взрывы и обстрелы — нас интересует более глубокое влияние реальности на психику ребенка и его жизнь в дальнейшем.

Родители и опекуны всегда стараются уберечь ребенка от всего негативного. Даже если этот “негатив” окружает нас каждый день. Мы скрываем трудности с финансами, ссоры в семье, ограничиваем опасный контент и сводим острые вопросы на ноль.

Но что делать, если чувствительным и опасным стал весь мир вокруг? Если избежать вопросов уже невозможно — и нужно ли?

Нас и детей окружает война и военные. Оружие теперь можно увидеть не в фильмах о Бонде, а на улице или у себя дома, если мама или папа присоединились к ВСУ.

Как говорить с ребенком об оружии и когда это можно делать? Следует ли ограничивать его в контенте? Как объяснять опасность и предотвратить трагедию, когда юношеский максимализм убеждает: обрести авторитет можно тогда, когда сделаешь рискованный шаг?

Вікна пообщались с детским психологом Екатериной Мудрохой и готовы делиться с тобой ответами на часто задаваемые вопросы в цикле материалов Зброя. Діти. Батьки. Это — один из них.

Как говорить с ребенком об опасности оружия

По словам детского психолога, активно интересоваться этой темой дети начинают в возрасте трех-четырех лет. Как и любой другой, ведь именно в это время они проходят этап постоянных “почему”.

— Детям это интересно, потому что они не живут вне контекста, это зона их интереса. У многих родители служат, или они могут увидеть оружие вживую на улице в военных, полицейских и т.д.

Иногда вопросы возникают из-за страха или тревоги, поэтому они хотят свериться с миром взрослых, несет ли это опасность.

Собственно, в том контексте, в котором мы живем, эти вопросы являются нормой.

Мы не можем изолировать ребенка от социума, потому что если не родители, то сверстники и друзья расскажут об этом.

— А как отвечать на сложные вопросы? О смерти, применении оружия и т.д.

— Такие вопросы действительно вызывают у родителей определенную беспомощность. Ибо нужно сохранить нейтральность и не давать большего, чем ребенок может постичь по возрастным нормам.

Когда мы не знаем ответа на любой вопрос, мы можем быть искренними с ребенком и сказать об этом.

Например: “Сейчас я не знаю ответа на этот вопрос, но обязательно узнаю и сообщу тебе”.

Это об искренней коммуникации, когда мы не пытаемся “держать” лицо, что-то придумывать, фантазировать. А показываем, что нормально — чего-то не знать.

— Как объяснить ребенку, почему военные используют оружие и, например, военные с противоположной стороны, россияне — это плохие люди, а наши — защитники?

— Ключевое как раз то, что ВСУ нас защищают. Это тот контекст, на котором мы должны акцентировать. Дети примерно с трех лет играют в сюжетно-ролевые игры: врачей, пожарных, телеведущих, психологов и т.д. Поэтому нужно объяснить, что военный — это тоже профессия. У него есть оружие, потому что его основная задача — защищать нас от опасности, от нападающих.

Для этого военному нужно оружие, и только он знает, как им пользоваться. Для других людей, особенно детей, это опасно, и именно так и нужно говорить с ребенком.

— А как насчет игрушечного оружия?

— Дети будут проявлять к этому интерес. Если не ты им купишь, такая игрушка будет у друзей ребенка. В таком случае нужно объяснять, как играть безопасно, какую функцию они выполняют во взрослой жизни и т.д.

Такие игры часто пугают взрослых, они думают, что лучше малышей отграничить от этого, не формировать агрессивную тенденцию.

Но, собственно, когда мы живем в таких стрессовых условиях, в войну, будем объективны: детям тоже нужно отрефлексировать чувство.

Игры на тему войны, которые мы считаем агрессивными, часто о защите. Также через эти игры они приобретают опыт, где добро преодолевает зло.

И следует помнить, что такие активности и игрушки у детей были, есть и будут. Так что задача родителей — дать возможность сформировать свой опыт под чутким сопровождением родителей.

Ограничения формируют сильный интерес и повышают тревогу, потому что это существует без их внимания по непонятным для них причинам, — объясняет Екатерина Мудроха.

Ребенок смотрит жестокие мультики и фильмы: что делать

Едва ли не самой большой головной болью для родителей является контент, который потребляет их ребенок. Иногда даже детские мультики содержат сюжеты, которые для многих взрослых кажутся слишком жестокими или грубыми для такого возраста.

Мы спросили, что об этом думает детский психолог.

— Этот момент следует отслеживать, потому что дети часто не отличают вымысел от реальности. И в этом самая большая боль родителей.

Если это неконтролируемое потребление контента, ребенок начинает толлерировать агрессию, у него снижается чувствительность к насилию, потому что это становится нормой его ежедневного восприятия.

Я подчеркиваю: стоит не забирать все сразу, ограничить или поставить табу, а спросить у ребенка, что ему интересно, обсудить тот или иной фильм/мультфильм и если ты увидел (-а), что там агрессивный сюжет, обсуди это и объясни причину рамок.

Так и говорим: мне кажется, это слишком, в жизни так не работает.

Относительно старших детей, подростков, мы однозначно обсуждаем такие фильмы. Спрашиваем, как считает ребенок, каково его отношение к этому сюжету и т.д. Если ребенок не отвечает, делись своими впечатлениями, — советует Екатерина Мудроха.

Психолог также отмечает: диалог является залогом взаимопонимания между родителями и детьми, разговором можно также предотвратить беду.

Классным инструментом является литература, документалистика на стриминговых платформах и т.д. Важно смотреть с ребенком это вместе и обсуждать.

— Да, эти фильмы и о жестокости иногда тоже. Но это действительность. Эти экзистенциальные вопросы возникают у детей с пяти лет. Дальше они только углубляются, особенно сейчас.

Я бы сказала так: будьте открыты к разным опытам и вопросам. И тогда будет проще и детям, и родителям, и соответственно обществу. Вызовов много, и им нужно как-то справляться, — заключает эксперт.

Советы родителям, как строить общение с ребенком в сложные времена

По словам детского психолога, родителям всегда следует проявлять отзывчивость к своему ребенку. Это простое правило буквально поможет работать на опережение проблемы.

— Фундамент — просто говорить. Не нужно усложнять эти диалоги, не нужно чрезмерного морализаторства, попыток воспитания.

Очень важно, когда родители говорят: “Ты знаешь, мне тоже сложно принять эту реальность и она меня пугает. Я тоже не знаю, как строить жизнь, но я ищу новые смыслы. И ты мне помогаешь их находить”.

Ребенок не будет открываться сразу, но нормализует для себя это отношение со взрослыми.

И когда взрослые идут в коммуникацию, это немного снижает напряжение, ребенку проще просить о помощи.

С детьми младшего школьного возраста мы всегда общаемся, они нуждаются в телесной близости в виде объятий. Они тоже требуют от нас объяснений.

Второй момент, которому мы должны научить детей — ценить жизнь.

Потому что настоящий герой — не тот, кто убивает, а тот, кто защищает.

И в этом контексте мы показываем им, как любить животных, природу, как относиться друг к другу, благодарить, извиняться, здороваться, взаимодействовать.

Часто мы ищем какой-то универсальный совет, но его не существует. Это маленькие моменты, которые мы ежедневно надстраиваем во взаимодействии с нашими детьми.

Мы ежедневно закладываем этот фундамент и базу, что потом вырастет в классных сознательных украинцев, которые будут иметь патриотическую позицию. То, что вы вкладываете в детей, обязательно прорастет.

Родителям также важно не строить вокруг своей родительской идентичности много ожиданий. Это позволяет выдохнуть и увидеть ребенка, а не его проблему, — заключает Екатерина Мудроха.

Раньше мы рассказывали тебе, как справиться с детской агрессией и как война накладывает отпечаток на эмоции на ребенка.

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