“Мама, мы умрем?”: как говорить о войне с самыми маленькими детьми

Что такое война, кто такой враг или когда уже будет победа? Иногда самые маленькие умеют поставить взрослых в тупик своими простейшими вопросами. Когда детям стоит рассказать о войне, в какой форме это сделать и как не травмировать сына или дочь? Об этом мы расспросили у психолога благотворительного фонда Голоса детей Елены Ивановой.

Когда время рассказывать о войне?

Вычислить универсальный возраст, когда с детьми надо “серьезно поговорить” — невозможно. Да и не нужно — все развиваются индивидуально в своем темпе, говорит психолог, и ускорять этот процесс точно не стоит.

— Дождитесь вопроса от сына или дочери, это и будет означать, что ребенок готов, и именно сейчас нуждается в этих ответах, — говорит Елена Иванова.

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Она добавляет, что вполне нормально, если сын или дочь не будет интересоваться войной до посещения садика или даже первого класса. А там воспитатели и учителя знают, как не травматично об этом рассказать. Впрочем, будьте готовы, что все дополнительные вопросы ребенок принесет домой, поэтому продумайте заранее, как будете отвечать на возможные “почему?”

Единственное, что ребенок точно должен усвоить с самого маленького возраста — это правила безопасности и необходимость реагировать на звук сирены и идти в укрытие или хотя бы коридор.

В два года не обязательно знать, что причина такого ритуала — война и угроза для жизни, ребенку достаточно объяснить, что это правило, которое всегда нужно соблюдать. С возрастом у твоего маленького мальчика или девочки будет возникать больше вопросов — тогда и надо будет дополнять историю новыми деталями.

Какими словами говорить о войне?

Психолог подчеркивает: рассказывать надо конкретно о том, что ребенок спросил, и не устраивать историческую лекцию, как только трехлетка спросила, что такое ракета. Простого короткого объяснения ребенку может быть достаточно.

— Это не должен быть отдельно спланированный разговор, говорите тогда, когда ребенок спрашивает. И чем проще эти ответы, тем лучше, — объясняет Елена Иванова.

Вполне нормально, когда в возрасте 3-4 лет дети часто переспрашивают одни и те же вещи.

Это не означает, что сын или дочь нуждается в новых деталях, таким образом ребенок тестирует реальность и пытается выяснить, актуально ли то, что ему рассказали вчера. Поэтому спокойно повторяйте тот же ответ, который уже озвучивали.

Психолог рекомендует мультики или короткие анимационные ролики, сказки которые помогут примерами проиллюстрировать слова родителей о войне. Например, мультфильм о казаках или Котигорошке. Это поможет говорить с ребенком на понятном для него языке, в соответствии с возрастом.

В то же время Елена отмечает, что дошкольники в возрасте до 5 лет еще не умеют абстрактно мыслить, поэтому история о злых силах или орках, которые напали на украинцев, для них не будет понятной. А вот простой пример о том, что кто-то дерзко пытается что-то отобрать как игрушку, которая ему не принадлежит, вполне подойдет.

Показывать собственные эмоции или прятать?

Много информации ребенок получает от родителей невербально. Поэтому даже если у вас еще не было разговоров о войне, а поход в укрытие вы подаете как место, куда ходите играть, ребенок все равно будет чувствовать, когда вы тревожитесь. Эти эмоции лучше не скрывать, объясняйте, что чувствуете, будьте честными.

Скажите, что испугались, потому что не ожидали услышать громкий звук, иначе ребенок может подумать, что ваше переживание касается именно его.

— Мир ребенка эгоцентричен, поэтому когда родители тревожно переговариваются между собой, стрессуют, он это видит и думает, что это из-за него, — объясняет психолог фонда. Не стоит думать, что ваши слова о том, что вам тоже страшно от звука сирены могут травмировать ребенка. Это наоборот возвращает контроль, потому что сын или дочь лучше понимают, что происходит.

В то же время родителям следует помнить, что у сына или дочери работают защитные механизмы психики, а опыт предыдущих войн показывает, что около 80% детей проживают этот опыт без психологических травм.

Ребенок просит показать войну. Можно?

Преимущественно дети в возрасте до 5 лет интересуются тем, что их физически окружает. Поэтому, если ребенок спрашивает об оружии, взрывах и разрушениях — это, скорее всего, означает, что он это уже видел или слышал. Поэтому не стоит думать, что рассказы родителей об этом могут больше травмировать: любые спокойные ответы на вопросы ребенка о войне точно не страшнее, чем сама военная реальность, объясняет Елена Иванова.

Если же ребенок очень просит показать работу оружия, то, чтобы утолить его интерес, можно найти какое-то нейтральное видео, где видно как украинские военные, например, запускают дрон.

— Также можно посетить выставку разбитой российской техники, если такая проходит в вашем городе, или же это может быть советский танк, который во многих городах и селах стоит как монумент, — комментирует психолог.

А вот новости, видео, на которых есть разрушения, пострадавшие — это то, чего детям показывать точно не стоит, говорит специалист, особенно если на фоне слышен крик или плач пострадавших. Тогда детская психика может дорисовать картинку значительно хуже, и это может травмировать.

Дети играют в войну, поговорить об этом?

Дети всегда играли в войну, и это было нормально, говорит Елена Иванова и объясняет, что сегодня — это часть реальности, а игра — один из лучших способов для ребенка ее проживать. Иногда родителей это пугает, но запрещать играть в войну или рисовать ее точно не стоит.

— Рядом с нами война, а ребенку почему-то нельзя в это играть — он будет чувствовать беззащитность и беспомощность. К сожалению, сейчас мир настолько агрессивный, и наша жизнь настолько всем этим наполнена, что мы не можем этого избежать, — констатирует психолог.

Поэтому игрушки в виде оружия даже для самых маленьких в нашей реальности — это абсолютно нормальная вещь, особенно в семьях, где кто-то из родственников на фронте.

Когда будет победа, и что это такое?

Если ребенок спрашивает об окончании войны, можно попробовать пофантазировать об этом вместе. Предложите нарисовать об этом рисунок или просто опишите словами. Скорее всего, ребенок будет представлять это как торжественный момент и большой праздник. Обсудите или прорисуйте детали.

Если из-за войны семье пришлось переехать, не обещайте, что точно сможете вернуться домой. В основном маленькие дети быстро адаптируются к новому месту, поэтому для них это не так важно. А вот возвращение домой папы или других родственников, которые на фронте — это то, чего они действительно очень ждут.

А если никаких вопросов о войне нет, это нормально?

Если вы не замечаете никаких тревожных изменений в поведении, ребенок хорошо ест и спит, играет и взаимодействует с другими детьми — волноваться не стоит. Он еще успеет узнать о войне, а пока ему удалось найти внутреннюю стабильность, на которую он опирается, и проживать свое детство, объясняет Елена Иванова.

Психолог отмечает, если вы видите поведенческие изменения — это может быть сигналом, что с ребенком что-то происходит и он нуждается в помощи.

— Я вижу, что ты плохо спишь, не хочешь играть, наверное ты нервничаешь. Возможно ты хочешь поговорить о чем-то, какие у тебя есть вопросы?, — так может выглядеть начало разговора, из которого вы поймете, что сын или дочь напуганы из-за войны, но не говорили об этом раньше.

— Мы можем предположить, что это связанные вещи, но лучше об этом говорить именно с ребенком и заходить со стороны общих вопросов. Потому что причина может быть и совсем другой, — комментирует специалист. И добавляет — как только ребенок чувствует, что его готовы услышать и что он в безопасности рядом со взрослым, он точно будет говорить о том, что его волнует.

Также мы писали о том, чего можно ожидать от ребенка во время войны. Психолог рассказала, как ты можешь поддержать своего малыша.

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