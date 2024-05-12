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“Мама, мы умрем?”: как говорить о войне с самыми маленькими детьми

Мария Бондар, редактор сайта 12 мая 2024, 11:00
Если ребенок спрашивает про войну
Фото: Pexels

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