Ребенок и агрессия: как война на самом деле влияет на детские эмоции и что с ними делать

Сегодня приходится тяжело не только взрослым, но и детям. Они испытывают стресс от войны, потери родных и травмирующих событий.

Они, равно как взрослые, переживают, боятся и злятся, просто могут не уметь проявлять это экологично.

Хотя и бытует мнение, что детская психика гибкая и пластичная, в результате чего дети лучше адаптируются. Однако это не совсем так, они тоже могут испытывать агрессию и не знать, как с этим справиться.

В рамках фонда Unicef ​​детская психолог Юлия Слободянюк рассказала, как поддержать ребенка, когда он проявляет агрессию, и в чем могут скрываться его причины.

Почему возникает злость?

Как бы там ни было, детская психика уязвима перед травмирующими событиями. Для малышей подобные события могут быть даже двойным стрессом.

В частности, за неимением знаний и опыта, им сложно осознать, что происходит, и какие у этого будут последствия. Как это скажется на них и как избежать опасности.

В этом контексте они не могут ничего контролировать, а их жизнь и безопасность полностью зависят от других людей.

У кого-либо это вызовет огромный страх и напряжение. Такие чувства не могут жить в нас вечно, их нужно высвободить.

Одним из естественных путей высвобождения злобы — это проявление злости. Особенно, если взрослые ничего не объясняют и не помогают найти альтернативные методы утоления чувств.

Что делать, если ребенок агрессивно ведет себя

Психолог советует, что ни в коем случае не нужно ругать ребенка, но и поддерживать такое поведение тоже нельзя. Что тогда делать в такой ситуации?

Надо осознать, что любые эмоции не плохие, это лишь реакция нашей психики на страх, стресс и непонимание.

Ребенок таким образом пытается сказать, что ему страшно и нужно объяснение, нужен взрослый рядом, который покажет, что делать с отрицательными чувствами внутри и поможет “выпустить пар”.

Высвобождаем агрессию: действенные методы

Вот подборка действенных методов, которые действительно помогут унять и экологично высвободить чувства.

побить подушку

покричать в лесу

заняться спортом: футбол, баскетбол, волейбол, бег, танцы, гимнастика или любая другая физическая активность.

лепить из пластилина – такой вид творчества очень действенный метод высвободить агрессию, ведь это дает возможность высвободить агрессивную энергию, разминая пластилин.

Это позволяет косвенным путем реализовать негативные чувства.

объятия – это один из ключевых моментов, о котором взрослые часто забывают. Детям очень нужен телесный контакт, чтобы почувствовать себя в безопасности. Именно поэтому им необходимы объятия.

поиграть с ребенком. Как ни странно, но дети используют игры как способ самотерапии.

Часто они проигрывают травмирующие события, которые их сильно поразили или шокировали. Это помогает им сразу в двух аспектах: прожить травму и почувствовать контроль над ситуацией.

Важно играть по правилам ребенка, ассистировать и сопровождать, отнюдь не вести игру или критиковать или запрещать что-либо.

Когда нужно обращаться к специалисту?

Сама по себе эмоция злости и метод высвобождения путём агрессии является нейтральным и базовым в наборе каждого человека.

То, что твой ребенок ведет себя агрессивно — не болезнь, и в этом никто не виноват. Надо просто научить малыша, как справиться с этим чувством.

Однако когда ребенка оставляют один на один со своими чувствами, то может развиться аутоагрессия — где человек наносит вред сам себе.

Это может развиться тогда, когда у ребенка нет никого рядом, чтобы поддержать, или взрослым настолько тяжело со своими эмоциями и состояниями, что они просто не могут помочь.

Тогда ребенок пытается высвободить энергию агрессии другими методами, которые доступны ему. Так что если ты подмечаешь, что твой ребенок бьет, режет себя, обкусывает кожу и ногти — обратись с ним к психологу.

Поддержка ребенка во время войны – это то, о чем не стоит забывать или игнорировать. Само по себе ничего не заживает, нужно помочь малышам получить как можно меньшую травму от событий в Украине.

О том, как поддержать ребенка во время войны, а чего делать не стоит, мы уже рассказали в нашем материале.

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