Ребенок и агрессия: как война на самом деле влияет на детские эмоции и что с ними делать

Сегодня приходится тяжело не только взрослым, но и детям. Они испытывают стресс от войны, потери родных и травмирующих событий.
Они, равно как взрослые, переживают, боятся и злятся, просто могут не уметь проявлять это экологично.
Хотя и бытует мнение, что детская психика гибкая и пластичная, в результате чего дети лучше адаптируются. Однако это не совсем так, они тоже могут испытывать агрессию и не знать, как с этим справиться.
В рамках фонда Unicef детская психолог Юлия Слободянюк рассказала, как поддержать ребенка, когда он проявляет агрессию, и в чем могут скрываться его причины.
Как бы там ни было, детская психика уязвима перед травмирующими событиями. Для малышей подобные события могут быть даже двойным стрессом.
В частности, за неимением знаний и опыта, им сложно осознать, что происходит, и какие у этого будут последствия. Как это скажется на них и как избежать опасности.
В этом контексте они не могут ничего контролировать, а их жизнь и безопасность полностью зависят от других людей.
У кого-либо это вызовет огромный страх и напряжение. Такие чувства не могут жить в нас вечно, их нужно высвободить.
У кого-либо это вызовет огромный страх и напряжение. Такие чувства не могут жить в нас вечно, их нужно высвободить.
Одним из естественных путей высвобождения злобы — это проявление злости. Особенно, если взрослые ничего не объясняют и не помогают найти альтернативные методы утоления чувств.
Психолог советует, что ни в коем случае не нужно ругать ребенка, но и поддерживать такое поведение тоже нельзя. Что тогда делать в такой ситуации?
Надо осознать, что любые эмоции не плохие, это лишь реакция нашей психики на страх, стресс и непонимание.
Ребенок таким образом пытается сказать, что ему страшно и нужно объяснение, нужен взрослый рядом, который покажет, что делать с отрицательными чувствами внутри и поможет “выпустить пар”.
Вот подборка действенных методов, которые действительно помогут унять и экологично высвободить чувства.
Это позволяет косвенным путем реализовать негативные чувства.
Это позволяет косвенным путем реализовать негативные чувства.
Часто они проигрывают травмирующие события, которые их сильно поразили или шокировали. Это помогает им сразу в двух аспектах: прожить травму и почувствовать контроль над ситуацией.
Важно играть по правилам ребенка, ассистировать и сопровождать, отнюдь не вести игру или критиковать или запрещать что-либо.
Сама по себе эмоция злости и метод высвобождения путём агрессии является нейтральным и базовым в наборе каждого человека.
То, что твой ребенок ведет себя агрессивно — не болезнь, и в этом никто не виноват. Надо просто научить малыша, как справиться с этим чувством.
Однако когда ребенка оставляют один на один со своими чувствами, то может развиться аутоагрессия — где человек наносит вред сам себе.
Однако когда ребенка оставляют один на один со своими чувствами, то может развиться аутоагрессия — где человек наносит вред сам себе.
Это может развиться тогда, когда у ребенка нет никого рядом, чтобы поддержать, или взрослым настолько тяжело со своими эмоциями и состояниями, что они просто не могут помочь.
Тогда ребенок пытается высвободить энергию агрессии другими методами, которые доступны ему. Так что если ты подмечаешь, что твой ребенок бьет, режет себя, обкусывает кожу и ногти — обратись с ним к психологу.
Поддержка ребенка во время войны – это то, о чем не стоит забывать или игнорировать. Само по себе ничего не заживает, нужно помочь малышам получить как можно меньшую травму от событий в Украине.
О том, как поддержать ребенка во время войны, а чего делать не стоит, мы уже рассказали в нашем материале.
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