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“Боюся стрілянин у школах, як це було в США. Як цього уникнути?”

Відповідає
“Боюся стрілянин у школах, як це було в США. Як цього уникнути?”
Катерина Мудроха

Дитяча психологиня

Вікторія Мельник, журналістка сайту 24 Травня 2025, 12:25
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“Боюся стрілянин у школах, як це було в США. Як цього уникнути?”
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