“Боюся стрілянин у школах, як це було в США. Як цього уникнути?”

Це, напевно, один із найбільших страхів сучасних батьків. Особливо, якщо ти дивився (-лася) американські фільми про теракти у школах, які вчиняли самі підлітки.

У цей період розвитку юнацький максималізм бере гору, а дитині здається, що отримати авторитет можна за межею ризикованого.

Для уникнення подібної ситуації батьки повинні нести відповідальність за те, що вони приносять додому, де це залишають та чи знає дитина про наявність небезпечних предметів удома.

Дитина розповіла про небезпечну ситуацію у школі: що робити?

Ми не можемо перекласти на дитину відповідальність за дорослі речі та дорослі контексти. Якщо небезпечна ситуація трапляється і дитина довіряє тобі інформацію про це — розповідає, що хтось приніс до школи зброю, — обовʼязково подякуй за цю довіру і повідом керівництво школи, вчителів та поліцію про інцидент.

Але не створюй великого емоційного реагування на це.

Також важливо з дитиною обговорити її реагування на подібні ситуації. Наприклад: не чіпати руками, не наближатися, можливо, взагалі дистанціюватися, вийти з класу.

Це важливо обговорювати наперед. Так, як ми говоримо про техніку безпеки при пожежі тощо. Додаємо дитині знань, як діяти в таких ситуаціях, щоб вона формувала більш спокійне ставлення.

Якщо говоримо про підлітків, то цей вік характеризується інтересом до ризику, діти іноді не розуміють кордонів.

Батькам важливо запамʼятати кілька речей про підлітків:

вони ще не дорослі;

у них немає контролю емоцій та поведінки, він лише формується;

з ними треба говорити, а не уникати діалогу;

діти цього віку шукають визнання та статусу.

Потреба в батьках і в комунікації з ними, у поясненні реальності, у визнанні настільки гостра, наскільки не була раніше. Задовольняти це треба через похвалу, делегацію відповідальності, запрошення до групових взаємодій, формування колективного сприйняття, норм і цінностей суспільства.

І так має будуватися ця здорова комунікація, бо краще попередити, ніж потім працювати з наслідками, які насправді можуть бути жахливими.

Так, у цей період діти колючі, як їжаки. Але якщо не вдається поговорити прямо — обговори подібну ситуацію з підлітком. Повір, дитина все це чує.

Треба пригадувати себе у підлітковому віці й думати, чого не вистачало нам.

Підлітки дуже опосередковано торкаються певних тем і батькам важливо бути чуйними, прислухатися до маленьких меседжів. Бо, дійсно, “моралізаторство” викликає протест.

У цей вік основне завдання підлітка — сепаруватися від батьків, а ті починають тиснути. Це не працюватиме, не матиме ефективності.

Краще вже точкові розмови. Розповісти щось за сніданком, поцікавитися думкою.

Я знаю, що зараз це важко зробити на практиці. Ми, дорослі, теж маємо чимало викликів, завдань, обовʼязків. Але їм це потрібно, інакше діти підуть в інтернет і знайдуть те, чого не варто було.

Загалом, все індивідуально. Орієнтуватися треба на свою дитину.

Дитина дивиться відео з місць обстрілів: чи нормально це?

Українські батьки часто стикаються з ситуаціями, коли відчуття безпорадності перемагає. Ми розуміємо, що якийсь контент може зашкодити дитині, але обмежити її в цьому не можемо, бо буквально живемо у час війни, де щодня гинуть люди.

Одразу з’являються відео з місць влучань у відкритому доступі. Діти часто це дивляться, а у дорослих виникає дуже багато запитань, як комунікувати про подібне.

Діти є різні, з різною чутливістю психіки. Це і треба пояснювати. А головне — пояснювати їй про неї саму.

Бо дитина часто живе в середовищі, де всі про неї все знають, а вона сама не знає. Просто відчуває страх, невизначеність, тривогу.

Якщо батьки бачать, що дитина тривожиться, погіршується сон, харчування тощо, треба на це зважати й пояснювати дитині, що це не окей. Також можна звернутися до фахівців.

Батьки мають усвідомити: діти не знають, як правильно. Саме дорослі мають обирати різні стратегії. Інколи — обмежувати, забороняти, іти назустріч, говорити, робити разом, шукати допомоги тощо.

Матеріал із циклу публікацій Зброя. Діти. Батьки.

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