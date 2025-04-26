Для тебе Батьківство
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Кидають кішку на підлогу: чому діти проявляють агресію до тварин та що з цим робити

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Квітня 2025, 18:00
чому діти жорстоко поводяться з тваринами
Фото Unsplash

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