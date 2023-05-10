“Хочу, щоб моя дитина не боялась тварин і безпечно гралася з ними. Що і як розповісти малюку про собак?”

Нерідко діти, бачачи собаку, хочуть бавитися з ним. Та інколи малеча з різних причин може нашкодити тваринці. Тому важливо пояснювати правила поведінки з собаками ще змалечку.

Часто можна почути вислів, що собака розуміє — перед ним дитина. І це справді так. Ці тварини здатні відрізнити котів, собак, дорослих та маленьких людей. Та це не значить, що вони будуть лояльно та обережно ставитися до дитини лише тому, що це дитина.

Насправді собаки можуть бути більш терплячими до дорослих осіб, оскільки знають, чого від них очікувати.

Водночас діти, навпаки, здатні лякати тварин своєю поведінкою. І як наслідок, наляканий пес, якому неприємні якісь дії, може почати захищати себе та свої кордони.

Тому під час спілкування малюка та собаки варто слідкувати, щоб обом було комфортно. Та якщо з дитиною все просто (визначити її стан — нескладне завдання), то з твариною може бути складніше.

Саме тому дуже раджу вивчати мову тіла собак, їхні сигнали та поведінку, щоб краще їх розуміти та уникати неприємних ситуацій.

Як пояснити собаці та дитині, що не можна робити

Діти до трьох років та собаки не можуть будувати складні причинно-наслідкові зв’язки. Тому не варто кричати на малюка через те, що він чіпає пса. Дитина може злякатися, а то й вдарити тварину.

Те саме стосується й собаки, якого сварять за гарчання чи гавкіт у бік дитини. Наступного разу він може просто вкусити малечу, оскільки все, що він виніс із тієї ситуації — негативні емоції, почуття небезпеки поруч з дитиною і відсутність допомоги людей.

Тому в таких випадках найголовніше — контролювати спілкування пса та малюка, їхні ігри і за потреби вчасно реагувати.

Діти та собаки в суспільстві

Безперечно, собаки є частиною нашого суспільного життя. Тож не важливо, є у тебе вдома тварини чи ні, — рано чи пізно діти з ними зустрінуться.

Поки діти маленькі, важливо слідкувати, щоб вони отримували здоровий досвід спілкування з тваринами. Поясни дитині, що потрібно питати дозволу у власників собаки щодо спілкування з нею та близького контакту.

Водночас батьки мусять стежити за діями дитини, щоб не заподіяти тварині шкоди.

Як реагувати

Якщо малюк починає активно гратися з собакою, при цьому є ймовірність, що вони заграються і втратять контроль над собою, потрібно вчасно зупинити їх і знайти спокійні заняття.

Нерідко дитина цікавиться собачою їжею та мискою. Якщо ти це помітив(-ла), необхідно відволікти її від цієї ідеї. Також краще подбати про окреме місце для тварини, де вона їстиме з упевненістю, що ніхто їй не заважатиме.

Якщо батьки стали свідками неприємного інциденту, що стався між псом та малюком, варто розвести їх на комфортну відстань, проаналізувати, чому так відбулося, та зробити висновки, щоб подібні ситуації не повторювались.

Як спілкуватись дитині та собаці: поради

Не залишай дитину наодинці з собакою. Вивчай мову тіла тварини, щоб розуміти її сигнали та передавати ці знання дітям. Навчи малечу питати власника собаки, чи можна підійти, погладити, й не забувай демонструвати виконання цього правила на своєму прикладі. Навчи дитину поводитися спокійно поряд із собакою та поясни, що крик чи біг може налякати його. Ніколи не можна тримати собаку. У тварини має бути можливість відійти. Поважай її вибір закінчити спілкування. Вчасно робити перерви у спілкуванні дитини та собаки.

Раніше ми розповідали, які продукти можна та не можна їсти собаці.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!