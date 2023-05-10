Поради

“Хочу, щоб моя дитина не боялась тварин і безпечно гралася з ними. Що і як розповісти малюку про собак?”

Відповідає
кінологиня Аляска
Аляска Варьєва

Кінологиня, спеціалістка з поведінки собак

Діана Просяник, редакторка сайту 10 Травня 2023, 15:00
що розповісти дитині про собак
Фото: Unsplash

Поради

“Хочу, щоб моя дитина не боялась тварин і безпечно гралася з ними. Що і як розповісти малюку про собак?”
Відповідає
кінологиня Аляска
Аляска Варьєва
Кінологиня, спеціалістка з поведінки собак

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Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

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