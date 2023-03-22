Хочеш побалувати — обирай безпечне: що можна та не можна давати їсти собаці

Наші домашні тварини полюбляють різні смаколики не менше за нас. Часто можна побачити, як собаки намагаються вибити з рук шоколад, морозиво, печиво тощо. Але їм не можна вживати велику кількість продуктів.

Господарі повинні слідкувати за раціоном своїх чотирилапих друзів. Якщо хочеться побалувати тварину чимось смачним чи винагородити за виконання завдань, треба обирати безпечні продукти.

Ветеринарка, дієтологиня та зоопсихологиня Лідія Лободіна розповіла в Instagram, які продукти можна та не можна їсти собакам.

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Які продукти можна їсти собакам

Печиво

Лідія радить купувати печиво собакам без штучних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, замінників цукру або ж з мінімальним їх вмістом. Якщо у складі є кукурудза чи крохмаль, це нормально, якщо у тварини немає алергії на них.

Жувальні палички з м‘яса / в’ялене м’ясо / палички для чищення зубів

Жувальні палички добре допомагають в очищенні зубів. А спеціальні палички для чищення зубів можуть знімати наліт, але не камені. Щоб вони не утворювалися, треба слідкувати за здоров’ям зубів собаки.

А в’ялене м’ясо є хорошим варіантом ласощів як для собак, так і котів.

Бичачий корінь та інші ласощі із сиром‘ятної шкіри

Такі смаколики сприяють очищенню зубів, але можуть розмокати під дією слини. Тому треба слідкувати, щоб тварина не вдавилася.

Вуха

Експертка наголошує, що хрящі є досить щільними та гострими, це може пошкодити ротову порожнину. А шерсть може спричинити розлади травлення. Тому, якщо хочеш купити такі ласощі собаці, треба вибирати якомога м‘якші вуха та без шерсті.

Які продукти не можна їсти собакам

Сир

Лідія каже, що собаки дуже полюбляють сир, але їм не можна його вживати. Цей продукт дуже жирний та містить лактозу, яку тварини не здатні перетравити. Якщо собака споживатиме багато сиру, у неї може з’явитися панкреатит та інші розлади травлення.

Ласощі, виготовлені із субпродуктів (легень, печінки)

Ці смаколики можуть викликати розлади ШКТ у тварини, бо містять значну кількість сполучної тканини. Якщо хочеш годувати ними тварину, треба давати невеликі порції

Роги/кістки/лапки

Експертка не радить давати собаці роги, адже вони часто призводять до пошкоджень зубів, закрепів, кишкової непрохідності, порушень роботи та травм шлунково-кишкового тракту, горлянки, ротової порожнини. Часто наслідки доводиться усувати за допомогою хірургічного втручання.

Кістки такі само небезпечні, як і роги. А лапки небезпечні для вживання через шерсть та кістки.

Наші улюбленці страждають від навколишніх негативних факторів, так само як і ми. Раніше ми розповідали, про симптоми стресу у домашніх тварин та як їм допомогти.

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