Хочешь побаловать — выбирай безопасное: что можно и нельзя давать есть собаке

Наши домашние животные любят разные вкусности не меньше за нас. Часто можно увидеть, как собаки пытаются выбить из рук шоколад, мороженое, какое-нибудь печенье и т.д. Но им нельзя употреблять большое количество продуктов.

Хозяева должны следить за рационом своих четырехлапых друзей. Если хочется побаловать животное чем-нибудь вкусным или вознаградить за выполнение заданий, нужно выбирать безопасные продукты.

Ветеринар, диетолог и зоопсихолог Лидия Лободина рассказала в Instagram, какие продукты можно и нельзя есть собакам.

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Какие продукты можно есть собакам

Печенье

Лидия советует покупать печенье собакам без искусственных красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, заменителей сахара или с минимальным их содержанием. Если в составе кукуруза или крахмал, это нормально, если у животного нет аллергии на них.

Жевательные палочки из мяса/вяленое мясо/палочки для чистки зубов

Жевательные палочки хорошо помогают в очищении зубов. Специальные же палочки для чистки зубов могут снимать налет, но не камни. Чтобы они не образовывались, нужно следить за здоровьем зубов собаки.

А вяленое мясо является хорошим вариантом лакомства как для собак, так и для кошек.

Бычий корень и другое лакомство из сыромятной кожи

Такие вкусности способствуют очищению зубов, но могут размокать под действием слюны. Поэтому нужно следить, чтобы животное не подавилось.

Ушки

Эксперт отмечает, что хрящи достаточно плотные и острые, это может повредить ротовую полость. А шерсть может повлечь за собой расстройства пищеварения. Поэтому, если хочешь купить такое лакомство собаке, нужно выбирать как можно более мягкие ушки и без шерсти.

Какие продукты нельзя есть собакам

Сыр

Лидия говорит, что собаки очень любят сыр, но им нельзя его употреблять. Этот продукт очень жирный и содержит лактозу, которую животные не способны переварить. Если собака будет употреблять в пищу много сыра, у нее может появиться панкреатит и другие нарушения пищеварения.

Лакомства, изготовленные из субпродуктов (легких, печени)

Эти вкусности могут вызвать расстройства ЖКТ у животного, так как содержат значительное количество соединительной ткани. Если хочешь кормить ими животное, нужно давать небольшие порции.

Рога/кости/лапки

Эксперт не советует давать собаке рога, ведь они часто приводят к повреждениям зубов, запорам, кишечной непроходимости, нарушению работы и травмам желудочно-кишечного тракта, глотки, ротовой полости. Часто последствия приходится устранять с помощью хирургического вмешательства.

Кости так же опасны, как и рога. А лапки опасны для употребления из-за шерсти и костей.

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