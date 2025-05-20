Трасса — под глазом врага: как передвигаются бойцы 67 ОМБр в Донецкой области

В самой горячей зоне фронта оборону держат бойцы 67-й отдельной механизированной бригады, недавно вернувшиеся из боевых задач в Курской области. Военные останавливают вражеские штурмы еще до их начала, нанося удары по силам противника на подступах.

Налетает рой российских дронов на посадку: бойцы 67 ОМБр о боях в Донецкой области

Россияне продолжают отыгрываться на гражданских — стирают с лица земли города и села. Враг бьет из артиллерии по Северску, в результате обстрела 19 мая погибла пенсионерка. Снаряд попал ей в дом. Под железным дождем и Лиман, Константиновка, Краматорск.

Активнее всего враг атакует Покровское, Северское, Лиманское и Краматорское направления. Американский институт изучения войны сообщил, что россияне смогли продвинуться в районах Боровой и Торецка. Боец 67 ОМБр с позывным Змей говорит: россияне массово пересаживаются на мотоциклы.

До позиций наших бойцов можно доехать со значительными остановками, ведь трассу просматривает враг. Находиться рядом с САУ-2-С1 Гвоздика — опасно. Прилететь может в любой момент, потому что в небе постоянно находятся вражеские дроны.

Обычно они летают двойками. Один залетает, пробил не пробил, а второй на пробитие уже идет. Или у побратимов было, что налетал рой по 5-6 штук, — говорит боец ​​на псевдо Токарь.

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Хоть и сами под постоянным огненным дождем, говорят, что пехотинцам в разы труднее. Безумное количество войск россияне бросают именно на нашу пехоту. Бойцы добавляют, что мототехника у врага недооценена. Она ведь маневренная, легко прячется.

Мотоциклиста трудно поймать, но когда они запрыгивают в посадку, то наносят большой вред и потери нашим военным.

Именно поэтому россиян пытаются уничтожать на подходе. Бойцы ждут, пока враг соберется в кучу и заряжают САУ. Снаряды летят уже через несколько минут. Змей говорит: отработали точно!

Раньше мы рассказывали, как Азов поймал идейных оккупантов.

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