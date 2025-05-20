Украина

Трасса — под глазом врага: как передвигаются бойцы 67 ОМБр в Донецкой области

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 20 мая 2025, 22:00
сбор на томограф
Читать дальше
Должны резать наугад! В Харьковском госпитале собирают на томограф

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь