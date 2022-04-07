Київ оживає: запрацювали маршрутки, бібліотеки та продуктові ярмарки

Попри всі труднощі, Київ намагається відновлюватися: від сьогодні у столиці приватні перевізники відновили роботу на деяких маршрутах, запрацювали ярмарки та відчинилися бібліотеки.

Станом на 7 квітня влада Києва оголосила, що приватні перевізники столиці відновили роботу на 11 маршрутах. Зокрема, № 183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.

Вони також є доповненням комунальному громадському транспорту, особливо у тих місцях, де через великі габарити ні тролейбуси, ні автобуси проїхати поки що не можуть, — сказав Микола Поворозник. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Наголошується, що за необхідності Київ збільшуватиме кількість рухомого складу на цих та загальноміських маршрутах.

Також сьогодні працює дев’ять міні-ярмарків у п’яти районах міста. Зазначається, що ярмарки реалізовують картоплю, овочі борщового набору, а також бакалію.

А заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що у десяти районах столиці відновили свою роботу 50 бібліотек.

Відновлення роботи бібліотек — це ще один крок до повноцінного функціювання столичної інфраструктури. Місто пристосовується до нових реалій з урахуванням тих небезпек, які все ще існують, — зазначив Мондриївський.

Попри значні зрушення у роботі, бібліотеки почали працювати лише в режимі видачі-здачі книжок, решта функцій поки недоступна. Водночас бібліотечний сервіс частково пішов в онлайн: на сайтах та сторінках закладів поширюється необхідна для містян інформація.

У Києві також працює мапа, на якій вказано весь бізнес, що працює зараз. Серед усіх позначок можна відшукати магазини одягу, кав’ярні, перукарні, сервіси ремонту техніки та стоматології.

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