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Куди поділися $250 тисяч з Patreon та яка підтримка фонду тепер — голова Повернись живим

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Квітня 2022, 16:30
Куди поділися $250 тисяч з Patreon та яка підтримка фонду тепер — голова Повернись живим
Фото: Facebook

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