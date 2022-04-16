Куди поділися $250 тисяч з Patreon та яка підтримка фонду тепер — голова Повернись живим

Ще на початку повномасштабної війни Росії проти України сайт для збору коштів Patreon видалив сторінку благодійного фонду Повернись живим, який підтримує наших військових. Зібрані $250 тисяч просто зникли.

Ми поговорили з головою фонду та військовим Тарасом Чмутом про те, чи вдалося повернути кошти, як працює фонд сьогодні та як долучитися до допомоги.

Куди поділися $250 тисяч

Patreon — американська краудфандингова платформа. Зареєструвавшись на ній так звані патрони можуть передплачувати контент або ж віддавати гроші на благодійність, щомісяця сплачуючи суму від $1.

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У Patreon на рахунок фонду Повернись живим гроші надсилали люди з усього світу.

Тарас Чмут розповідає, що пік зростання підтримки організації припав на кінець січня — початок лютого, коли збільшилася військова активність росіян на кордонах з Україною, а всі медіа почали говорити про невідворотну можливість повномасштабного вторгнення РФ.

На початку березня Patreon мав планово зняти гроші з підписників фонду, проте замість цього видалив сторінку благодійників. Таким чином $250 тисяч, які мали б надійти на рахунок Повернись живим, не списалися з рахунків патронів.

Ми вели купу переговорів у Штатах за участі українського посольства, американського бізнесу та багатьох інших, але позиція Patreon не змінилася.

Платформа проти будь-яких мілітарних проявів, а наша діяльність у них асоціюється з війною. Тому наразі цей сервіс для нас закритий, і повертатися на нього ми не плануємо, — розповідає голова Повернись живим.

Як допомагає фонд військовим

Фонд обрав для себе сім пріоритетів для закупівель:

тепловізійна та нічна оптика (тепловізори, прилади нічного бачення);

технічні засоби розвідки і обробки інформації (зокрема, квадрокоптери й біноклі);

засоби зв‘язку (ретранслятори, рації, роутери);

транспорт (позашляховики, пікапи, броньовані автомобілі);

командні пункти управління (оснащення у вигляді, наприклад, моніторів та ноутбуків);

снайперське спорядження (як-то оптичні приціли);

засоби індивідуального захисту — бронежилети, бронеплити та шоломи.

Утім, Чмут переконує, що перевага фонду в його гнучкості. Так для командування військ територіальної оборони фонд купив генератор на 30 кіловатів для того, щоб бійці мали своє резервне живлення.

Для головного управління розвідки Повернись живим закрив індивідуальне замовлення на дуже специфічні технічні засоби.

Тобто якщо є щось, що можемо купити лише ми, і це дійсно потрібно військовим, то, звичайно, ми це зробимо, — зазначає голова фонду.

Як долучитися до допомоги фонду

Фонд приймає пожертви як з України, так і з-за кордону. Перерахувати кошти можна зі своїх банківських карток та навіть криптовалютою. Реквізити Повернись живим можна знайти на сайті.

Фонд потребує твоєї допомоги, адже для безперервної підтримки нашій армії потрібні постійні фінансові надходження. І з часом, на жаль, у всіх волонтерів спостерігається спад благодійних внесків.

Загалом зараз темпи підтримки доволі високі, але, звичайно, вони не можуть бути на рівні перших днів війни, тому що у людей просто стільки грошей немає, — розповідає Чмут.

У фонді все прозоро, тому ти можеш на власні очі бачити результати своїх старань. У соцмережах волонтери регулярно звітують про те, куди йдуть гроші з пожертв.

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Як отримати допомогу фонду

Якщо ж тобі потрібна допомога фонду, то необхідно сформувати заявку за підписом командира. Ідеально, щоб запит надав командир батальйону (одразу на весь батальйон), але в окремих випадках можна також формувати самостійні заявки.

Фонд тримає прямий зв‘язок з усіма командирами батальйонів та бригад ЗСУ. Проте у разі, якщо твій командир не має прямого зв‘язку з фондом, то зв‘язатися з організацією можна у повідомленнях офіційних соцмереж, через гарячу лінію чи гугл-форму.

Гаряча лінія для звернень від військових: 068 500 88 00 (працює щодня з 10:00 до 19:00).

Вікторія Дворецька в мирний час керувала ветеранським відділом фонду Повернись живим. Проте зараз вона разом з фондом забезпечує нашу армію автомобілями. Займаються пошуком, закупівлею, ремонтом та передають машини на передову. Вікторія Дворецька розповіла про роботу фонду Повернись живим.