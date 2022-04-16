Куда делись $250 тысяч с Patreon и какая поддержка фонда теперь — глава Повернись живим

Еще в начале полномасштабной войны России против Украины сайт для сбора средств Patreon удалил страницу благотворительного фонда Повернись живим, который поддерживает наших военных. Собранные $250 тысяч просто исчезли.

Мы поговорили с главой фонда и военным Тарасом Чмутом о том, удалось ли вернуть средства, как работает фонд сегодня и как приобщиться к помощи.

Куда делись $250 тысяч

Patreon — американская краудфандинговая платформа. Пройдя регистрацию на ней, так называемые патроны могут платить за контент или жертвовать деньги на благотворительность, ежемесячно платя сумму от $1.

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В Patreon на счет фонда Повернись живим люди перечисляли деньги со всего мира.

Тарас Чмут рассказывает, что пик роста поддержки организации пришелся на конец января — начало февраля, когда увеличилась военная активность россиян на границах с Украиной, а все медиа стали говорить о неотвратимой возможности полномасштабного вторжения РФ.

В начале марта Patreon должен был планово снять деньги с подписчиков фонда, однако вместо этого он удалил страницу благотворителей. Таким образом, $250 тысяч, которые должны были поступить на счет Повернись живим, не списались со счетов патронов.

Мы вели кучу переговоров в Штатах при участии украинского посольства, американского бизнеса и многих других, но позиция Patreon не изменилась.

— Платформа против каких-либо милитарных проявлений, а наша деятельность у них ассоциируется с войной. Поэтому сейчас этот сервис для нас закрыт, и возвращаться на него мы не планируем, — рассказывает глава Повернись живим.

Как помогает фонд военным

Фонд выбрал для себя семь приоритетов для закупок:

тепловизионная и ночная оптика (тепловизоры, приборы ночного видения);

технические средства разведки и обработки информации (в частности, квадрокоптеры и бинокли);

средства связи (ретрансляторы, рации, роутеры);

транспорт (внедорожники, пикапы, бронированные автомобили);

командные пункты управления (оснащение в виде, например, мониторов и ноутбуков);

снайперское снаряжение (например, оптические прицелы);

средства индивидуальной защиты — бронежилеты, бронеплиты и шлемы.

Впрочем, Чмут убеждает, что преимущество фонда в его гибкости. Так, для командования войск территориальной обороны фонд купил генератор на 30 киловатт для того, чтобы бойцы имели свое резервное питание.

Для главного управления разведки Повернись живим закрыл индивидуальный заказ на очень специфические технические средства.

То есть, если есть что-то, что можем купить только мы, и это действительно нужно военным, то мы, конечно, это сделаем, — отмечает глава фонда.

Как присоединиться к помощи фонду

Фонд принимает пожертвования как из Украины, так и из-за границы. Перечислить средства можно со своих банковских карт и даже в криптовалюте. Реквизиты Повернись живим можно найти на сайте.

Фонд нуждается в твоей помощи, ведь для непрерывной поддержки нашей армии нужны постоянные финансовые поступления. Однако, к сожалению, со временем у всех добровольцев наблюдается снижение благотворительных взносов.

В общем сейчас темпы поддержки достаточно высокие, но, конечно, они не могут быть на уровне первых дней войны, потому что у людей просто нет столько денег, — рассказывает Чмут.

В фонде все прозрачно, ты можешь своими глазами видеть результаты своих стараний. В соцсетях волонтеры регулярно отчитываются о том, куда идут деньги от пожертвований.

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Как получить помощь фонда

Если тебе нужна помощь фонда, то необходимо сформировать заявку с подписью командира. Идеально, чтобы запрос предоставил командир батальона (на весь батальон), но в отдельных случаях можно также формировать самостоятельные заявки.

Фонд поддерживает прямую связь со всеми командирами батальонов и бригад ВСУ. Однако в случае, если твой командир не имеет прямой связи с фондом, то связаться с организацией можно через сообщения в официальных соцсетях, горячую линию или гугл-форму.

Горячая линия для обращений от военных: 068 500 88 00 (работает ежедневно с 10:00 до 19:00).

Виктория Дворецкая в мирное время руководила ветеранским отделом фонда Повернись живим. Однако сейчас она вместе с фондом снабжает нашу армию автомобилями. Занимаются поиском, покупкой, ремонтом и передают машины на передовую. Виктория Дворецкая рассказала о работе фонда Повернись живим.