Військовий отримав поранення? Алгоритм дій для направлення на лікування українського захисника за кордон

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Липня 2022, 14:00
Як відправити українських бійців лікуватися за кордон
Фото: Unsplash

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