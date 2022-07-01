Військовий отримав поранення? Алгоритм дій для направлення на лікування українського захисника за кордон

Україну підтримують різні країни. Вони допомагають нашим біженцям, тим, хто перебуває на території України, та нашим військовим. Зокрема різні країни пропонують прийняти на лікування та реабілітацію поранених бійців.
В Міністерстві ветеранів розповіли про алгоритм дій при транспортуванні українських військових на лікування за кордон.
Він затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 411 від 5 квітня 2022 року.
Якщо захисник перебуває у цивільному медзакладі, треба надіслати клопотання до військового медзакладу з документами:
Якщо захисник перебуває у військовому медзакладі, то він самостійно ініціює клопотання щодо направлення захисника на лікування за кордон. Потім клопотання має отримати схвалення консиліуму лікарів військово-медичної установи та дати висновок.
Українські військові захищають нас щодня та інколи кілька діб проводять в тому самому одязі й взутті, не знімаючи. В таких умовах теж треба слідкувати за здоров’ям, адже може з’явитися грибок стопи. Раніше ми розповідали про грибок стопи, його лікування та профілактику.
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