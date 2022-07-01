Військовий отримав поранення? Алгоритм дій для направлення на лікування українського захисника за кордон

Україну підтримують різні країни. Вони допомагають нашим біженцям, тим, хто перебуває на території України, та нашим військовим. Зокрема різні країни пропонують прийняти на лікування та реабілітацію поранених бійців.

В Міністерстві ветеранів розповіли про алгоритм дій при транспортуванні українських військових на лікування за кордон.

Він затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 411 від 5 квітня 2022 року.

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Якщо захисник перебуває у цивільному медзакладі, треба надіслати клопотання до військового медзакладу з документами:

згода захисника України або його законного представника;

надання згоди на обробку персональних даних;

виписка з медкарти за формою, затвердженою МОЗ.

Якщо захисник перебуває у військовому медзакладі, то він самостійно ініціює клопотання щодо направлення захисника на лікування за кордон. Потім клопотання має отримати схвалення консиліуму лікарів військово-медичної установи та дати висновок.

Алгоритм направлення захисника лікуватися за кордон

Направлення захисників на лікування за кордон ініціюється закладами охорони здоров’я. Клопотання впродовж трьох днів має розглянути консиліум лікарів військово-медичного закладу і надати висновок. У разі позитивного рішення військово-медичний заклад формує та надсилає до Командування Медичних сил, Збройних сил України пакет документів зі списками відібраних захисників на лікування за кордон. Після узагальнення інформації Командування Медичних сил надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів зазначених вище. МОЗ після надходження листа-направлення протягом двох робочих днів надсилає до МЗС запит з проханням підтвердити можливість надання на безоплатній основі медичних послуг іноземними закладами охорони здоров’я. Після того, як знайшли іноземний медзаклад, який може прийняти військових на лікування, МОЗ інформує про це Командування Медичних сил та Адміністрацію Держприкордонслужби. На підставі листа МОЗ Командування Медичних сил забезпечує формування пакета супровідних документів. Після цього здійснюється транспортування захисників до місця їх лікування.

Українські військові захищають нас щодня та інколи кілька діб проводять в тому самому одязі й взутті, не знімаючи. В таких умовах теж треба слідкувати за здоров’ям, адже може з’явитися грибок стопи. Раніше ми розповідали про грибок стопи, його лікування та профілактику.

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