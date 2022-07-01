Военный получил ранение? Алгоритм действий для направления на лечение украинского защитника за границу

Украину поддерживают разные страны. Они помогают нашим беженцам, тем, кто находится на территории Украины, и нашим военным. В частности, разные страны предлагают принять на лечение и реабилитацию раненых бойцов.

В Министерстве ветеранов рассказали об алгоритме действий при транспортировке украинских военных на лечение за границу.

Он утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 411 от 5 апреля 2022 года.

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Какие документы нужны военному для направления на лечение за границу

Если защитник находится в гражданском медучреждении, нужно прислать ходатайство в военное медучреждение с документами:

согласие защитника Украины или его законного представителя;

предоставление согласия на обработку персональных данных;

выписка из медкарты по форме, утвержденной Минздравом.

Если защитник находится в военном медучреждении, то оно самостоятельно инициирует ходатайство о направлении защитника на лечение за границу. Затем ходатайство должно получить одобрение консилиума врачей военно-медицинского учреждения и дать заключение.

Алгоритм направления защитника лечиться за границу

Направление защитников на лечение за границу инициируется учреждениями здравоохранения. Данное ходатайство в течение трех дней должен рассмотреть консилиум врачей военно-медицинского учреждения и предоставить заключение. В случае положительного решения Военно-медицинское учреждение формирует и направляет в Командование Медицинских Сил, Вооруженных сил Украины пакет документов со списками отобранных защитников для лечения за границу. После обобщения информации Командование Медицинских сил направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов указанных выше. Минздрав после поступления письма-направления в течение двух рабочих дней посылает в МИД запрос с просьбой подтвердить возможность предоставления на безвозмездной основе медицинских услуг иностранными учреждениями здравоохранения. После того как найдено иностранное медучреждение, которое может принять военных на лечение, Минздрав информирует об этом Командование Медицинских сил и Администрацию Госпогранслужбы. На основании письма Минздрава Командование Медицинских сил обеспечивает формирование пакета сопроводительных документов. После этого осуществляется транспортировка защитников к месту их лечения.

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