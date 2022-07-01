Военный получил ранение? Алгоритм действий для направления на лечение украинского защитника за границу

Украину поддерживают разные страны. Они помогают нашим беженцам, тем, кто находится на территории Украины, и нашим военным. В частности, разные страны предлагают принять на лечение и реабилитацию раненых бойцов.
В Министерстве ветеранов рассказали об алгоритме действий при транспортировке украинских военных на лечение за границу.
Он утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 411 от 5 апреля 2022 года.
Если защитник находится в гражданском медучреждении, нужно прислать ходатайство в военное медучреждение с документами:
Если защитник находится в военном медучреждении, то оно самостоятельно инициирует ходатайство о направлении защитника на лечение за границу. Затем ходатайство должно получить одобрение консилиума врачей военно-медицинского учреждения и дать заключение.
Украинские военные защищают нас ежедневно и иногда несколько суток проводят в одной и той же одежде и обуви, не снимая. В таких условиях тоже нужно следить за здоровьем, ведь может появиться грибок стопы. Ранее мы рассказывали о грибке стопы, его лечении и профилактике.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!