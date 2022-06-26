Не игнорируй даже на передовой! Дерматолог о том, как военным избавиться от грибка стоп

На фронте у военных часто встречается микоз стоп, который еще называют грибком. Он возникает вследствие длительного ношения плотной обуви, которая летом способствует усиленному потоотделению, а также не соблюдению гигиенических правил.

Микоз быстро распространяется и может заражать других солдат. Дерматолог Екатерина Мельник рассказала о самых распространенных симптомах грибка, а также как его лечить.

Грибок стопы: симптомы

зуд;

шелушение, которое часто начинается с межпальцевых промежутков;

влажность кожи;

неприятный запах;

трещины;

пятна розового цвета;

мелкие раны;

расчесы.

Эти признаки могут свидетельствовать и о других дерматологических заболеваниях, поэтому лучше обратиться к врачу. Но понятно, что на передовой консультация по такой проблеме не к месту.

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Поэтому Екатерина дала советы, как облегчить самочувствие и снять симптомы.

Грибок стоп: что делать

Тщательно высушивай кожу ног после душа. Используй пасту Теймурова для нейтрализации неприятного запаха и контроля потоотделения. Хорошо стирай и просушивай носки. Не засыпай в обуви и носках. Пользуйся отдельным мылом для мытья ног. Выдели отдельное полотенце для ног и меняй его каждый день (или по крайней мере так часто, как это возможно). Не ходи босиком, ведь так ты можешь заразить других.

Грибок на ногах: лечение

Ежедневно или по крайней мере 1-2 раза в неделю обрабатывай обувь противогрибковым спреем: Ламикон спрей, Ламизил спрей, Микофин спрей, Тербинорм спрей.

Кроме этого, 1-2 раза в день находи время применять местные противогрибковые средства. Обрабатывай пораженную кожу и участок в радиусе нескольких сантиметров за ее пределами.

Местные противогрибковые средства

Микофин крем;

Ламикон крем/гель;

Ламизил крем;

Клотримазол крем/мазь;

Ламифен гель;

Тербизил крем;

Ламидерм крем;

Экзодерил крем;

Нистатиновая мазь;

Микогель гель;

Залаин крем;

Дермазол крем;

Кетодин крем;

Онабет крем;

Низорал крем;

Канеспор крем;

Экзифин гель;

Экзик крем.

Но помни, что самолечение может быть опасно для твоего здоровья. Поэтому при первой же возможности обратись к специалисту для установления правильного диагноза и назначения терапии.

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