Не игнорируй даже на передовой! Дерматолог о том, как военным избавиться от грибка стоп

На фронте у военных часто встречается микоз стоп, который еще называют грибком. Он возникает вследствие длительного ношения плотной обуви, которая летом способствует усиленному потоотделению, а также не соблюдению гигиенических правил.
Микоз быстро распространяется и может заражать других солдат. Дерматолог Екатерина Мельник рассказала о самых распространенных симптомах грибка, а также как его лечить.
Эти признаки могут свидетельствовать и о других дерматологических заболеваниях, поэтому лучше обратиться к врачу. Но понятно, что на передовой консультация по такой проблеме не к месту.
Поэтому Екатерина дала советы, как облегчить самочувствие и снять симптомы.
Ежедневно или по крайней мере 1-2 раза в неделю обрабатывай обувь противогрибковым спреем: Ламикон спрей, Ламизил спрей, Микофин спрей, Тербинорм спрей.
Кроме этого, 1-2 раза в день находи время применять местные противогрибковые средства. Обрабатывай пораженную кожу и участок в радиусе нескольких сантиметров за ее пределами.
Но помни, что самолечение может быть опасно для твоего здоровья. Поэтому при первой же возможности обратись к специалисту для установления правильного диагноза и назначения терапии.
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