Атопический дерматит детально: что это такое и можно ли его вылечить

Многие страдают от сухости рук и не уделяют этому достаточного внимания. Сухость кожи может перерасти в большую проблему, например, атопический дерматит. Этот вид дерматита нельзя вылечить, однако можно заботиться о своей коже так, чтобы не было обострений.

Врач-дерматолог Елена Абрамчук рассказала, что такое атопический дерматит и как с ним бороться.

Что такое атопический дерматит

Атопический дерматит — это заболевание кожи, проявляющееся сухостью, зудом, высыпаниями на коже.

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Это своеобразный замкнутый круг. Когда кожа сухая, она чешется. Мы ее расчесываем, и в ранку может попасть инфекция и дальше перерасти во что-то посерьезнее.

Как лечить атопический дерматит

Заболевание является хроническим, оно генетически обусловлено. При этой болезни могут возникать периоды обострения и улучшения состояния кожи (ремиссии).

Человеку нужно заняться лечением, достичь ремиссии и дальше соблюдать поддерживающую терапию, — говорит дерматолог.

При этом заболевании кожу легче поддерживать в хорошем состоянии, чем лечить обострение снова.

Почему возникает атопический дерматит

Атопический дерматит возникает из-за генетически обусловленной структуры кожи. Защитный барьер кожи у таких людей — не полноценный. У человека без атопического дерматита белки кожи (филаггрин) прилегают плотно друг к другу.

А у людей с этой болезнью между ними есть щелочки, филаггрина не хватает для кожного барьера.

В итоге кожа теряет влагу. Это и вызывает сухость, а она в свою очередь — зуд, и так по кругу.

У людей с такой генетической предрасположенностью кожа “настороженно относится” ко всему. Поменялось время года — кожа реагирует обострением, так же на сухость воздуха и т.д. Есть очень много факторов, влияющих на проявление атопического дерматита.

— Избавиться от полностью атопического дерматита невозможно. Нужно научиться с ним жить и поддерживать кожу в нормальном состоянии, — говорит врач.

Главное: понять, что требуется постоянное регулярное увлажнение. Заполнить щель между белками кожи рук невозможно, но можно использовать эмолиенты, которые будут обеспечивать дополнительное увлажнение и питание, и создавать пленку, чтобы кожа не теряла влагу.

Но помни: помыл(-а) руки — пленка смылась.

— Использовать эмолиенты это общий совет. Но каждый случай нужно отдельно проговаривать с врачом, чтобы выйти в ремиссию и дальше просто поддерживать кожу в нормальном состоянии, — говорит дерматолог.

Она подчеркивает, что кожу нужно увлажнять постоянно.

Кожа рук может также пересыхать в результате стресса, поэтому следует правильно подобрать крем для рук. Раньше мы рассказывали, что такое эмолиенты и как увлажнить кожу рук.