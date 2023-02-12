Залишити по собі лад у справах та злагоду в родині: як правильно скласти заповіт та навіщо це робити

Ніколи не знаєш, що буде завтра. Така невідомість завжди йшла пліч-о-пліч з буденним життям кожної людини.

Однак повномасштабна війна значно підвищила рівень небезпеки та невпевненості у наступній хвилині. Тому деякі люди все частіше почали цікавитись, як складати заповіт, щоб попіклуватись про своїх рідних.

Часом відсутність заповіту може принести за собою чимало проблем тим, хто тільки-но пережив втрату близької людини. Тож варто знати, як правильно скласти заповіт, аби полегшити життя близьких.

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І нехай ці знання не скоро знадобляться насправді, але принесуть відчуття мінімального контролю над ситуацією.

Старша юристка практики судових спорів Юлія Рябець розповіла виданню The Village Україна, як скласти заповіт, навіщо це потрібно робити та хто може допомогти заповісти майно близьким.

Які правила передання спадку без наявності заповіту

Українським законодавством передбачена процедура передачі спадку без наявності заповіту. У такому разі автоматично будуть діяти спадкові черги, або ж їх ще називають лініями.

Їх існує всього п’ять. Якщо у першій черзі нікого немає у спадкодавця, тоді спадок переходить до наступної лінії.

Також деякі спадкоємці можуть відмовитись від спадку на користь іншої людини, яка знаходиться у наступній черзі.

Які існують спадкові черги

Перша черга: найближчі родичі, тобто діти, дружина або чоловік і батьки.

Друга черга: рідні брати та сестри, бабусі та дідусі з боку батька або матері.

Третя черга: рідні дядько й тітка.

Четверта черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю понад п’ять років. Однак це потрібно підтвердити через суд.

П’ята черга: всі інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорідненості. Наприклад, двоюрідні онуки, племінники.

Навіщо складати заповіт

Деякі люди прагнуть оминути спадкові черги та ймовірні сварки у родині, тому складають заповіт, де детально розписують, кому яке майно залишиться.

Що таке заповіт

Заповіт — це правовий документ, який у встановленій законом формі зазначає розпорядження дієздатного громадянина (заповідача) на випадок смерті про належне йому майно.

Часом заповіт можна змінювати чи взагалі скасовувати. Це може робити лише спадкодавець відповідно до своїх побажань.

Також окрім майна можна заповідати розпорядження немайнового характеру. Наприклад, це може бути бажання передати піклування про домашню тварину іншій людині після смерті. Або ж це може бути розпорядження щодо певної процедури поховання заповідача.

Як скласти заповіт

Заповіт зазвичай повинен складати нотаріус, але в умовах воєнного стану цю процедуру полегшили для громадян України. Тож можна написати його просто на білому аркуші паперу, де буде чітко зазначено якій особі залишається те чи інше майно, та завірити у нотаріуса.

Скласти заповіт наразі можна також за допомогою командира військової частини, лікаря, керівника в місцях обмеження волі, капітана судна. Крім того, за кордоном можна звернутись з відповідним проханням до консульства.

Якщо заповіт складає нотаріус, то він може бути як державним, так і приватним. У такому разі можна самостійно написати текст заповіту, або ж попросити нотаріуса скласти його.

Також існує можливість написати секретний заповіт та скласти його у конверт. Тоді нотаріус може його зареєструвати та матиме право відкрити його лише після смерті заповідача. Скласти заповіт можна як у нотаріуса в офісі, так і попросити його виїхати до заповідача.

Однак найважливішим кроком у створенні заповіту є внесення його до державного реєстру. У такому разі вважається, що він взагалі існує й після смерті спадкодавця його може перевірити будь-який нотаріус, якщо до нього звернуться спадкоємці.

Заповіт зазвичай повинен мати як мінімум два примірники. Один має зберігатись у реєстрі, інший здебільшого залишається у заповідача. Або ж є можливість віддати ще один примірник довіреній особі, наприклад, командиру чи побратиму військового.

Що обов’язково має містити заповіт

Назву Заповіт для його ідентифікації. Розбірливий текст для прочитання. Дату, місце та обставини написання. Кількість екземплярів заповіту, а також іноді їхнє місцезнаходження. Детальні дані про майно, бажано з реєстраційними даними. Деталі про особу спадкоємця, щоб можна було без помилок ідентифікувати його чи її.

Які документи потрібні для складання заповіту

Паспорт. Ідентифікаційний номер. Документи на майно (бажано).

Що можна включити до заповіту

Здебільшого включають до заповіту саме нерухомість, хоча законом передбачено можливість заповісти будь-яке майно. Однак якщо на квартиру, будинок чи автівку ще існують певні реєстри, то на більш дрібне майно їх немає.

Також непросто заповісти гроші, що знаходяться просто вдома у сховку. Найкращим рішенням, щоб заповісти кошти, буде покласти їх у банк на певний рахунок чи у банківську комірку.

Також на початку березня 2022 року уряд повідомив, що родини загиблих українських військових зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 15 млн грн. Сума чимала, тому треба знати, хто дійсно може отримати фінансову допомогу та як це можна зробити.

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