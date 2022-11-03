Нотаріус у Дії! Нові оновлення у застосунку та як додати документи до Е-нотаріату

Українська Дія вже стала незамінним мобільним застосунком для кожного громадянина. Помістивши в собі всі необхідні документи, застосунок продовжує розвиватися навіть під час війни.

У своєму Telegram команда розробників повідомила: відтепер у Дії можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом.

Працюємо над впровадженням електронних нотаріальних послуг в Україні — Нота. Перший етап проекту — нотаріальні документи з QR-кодом. Для їх перевірки достатньо використати QR-сканер у застосунку Дія, — кажуть розробники.

Для чого це?

Нотаріальні документи формуються на спеціальних бланках. Але з початку повномасштабного вторгнення виникають труднощі з їх виробництвом та логістикою. Тож нотаріусам дозволили формувати частину документів на звичайному білому папері А4.

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Крім того, є випадки підробок нотаріальних документів навіть на спеціальних бланках. Для того щоб убезпечити українців від підробки документів, запускаємо перевірку за QR-кодом. Він може бути на:

довіреності;

договорі оренди транспортних засобів;

заяві, на якій засвідчується справжність підпису.

За QR-кодом можна завантажити електронну копію документа у кілька кліків для перевірки та зберігання. Більше не потрібно робити сканкопії чи фотографувати, — пояснюють у Дії.

Як документи додаються до Е-нотаріату?

Формувати такий документ можуть виключно нотаріуси, а внести зміни до документа неможливо. Документ завантажується до Е-нотаріату: людина, яка прийшла до нотаріуса, підписує сформований документ з QR-кодом та печаткою.

Нотаріус сканує файл з підписом користувача та своєю печаткою й додає документ до Е-нотаріату, а паперовий зразок віддає користувачу.

Щоб перевірити документ із QR-кодом, довірена особа має прибути з паперовою довіреністю до держустанови (банк тощо). Працівник зчитує QR-код у Дії, а його застосунок показує електронну копію такого нотаріального документа.

Після натискання Погодження власнику документа та довіреній особі прийде повідомлення з можливістю підтвердити чи скасувати дію.

Важливо: для перевірки документа й у власника документа, й у працівника установи має бути встановлений застосунок Дія та доступ до інтернету.

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