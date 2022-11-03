Нотариус в Дії! Новые обновления в приложении и как добавить документы в Е-нотариат

Украинская Дія уже стала незаменимым мобильным приложением для каждого гражданина. Поместив в себе все необходимые документы, приложение продолжает развиваться даже во время войны.

В своем Telegram команда разработчиков сообщила: теперь в Дії можно проверить нотариальный документ с QR-кодом.

Работаем над внедрением электронных нотариальных услуг в Украине — Нота. Первый этап проекта — нотариальные документы с QR-кодом. Для их проверки достаточно использовать QR-сканер в приложении Дія, говорят разработчики.

Зачем это?

Нотариальные документы формируются на специальных бланках. Но с начала полномасштабного вторжения появляются трудности с их созданием и логистикой. Нотариусам разрешили формировать часть документов на обычной белой бумаге А4.

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Кроме того, есть случаи подделки нотариальных документов даже на специальных бланках. Для того чтобы обезопасить украинцев от подделки документов, запускают проверку по QR-коду. Он может быть на:

доверенности;

договоре аренды транспортных средств;

заявлении, на котором удостоверяется подлинность подписи.

По QR-коду можно загрузить электронную копию документа в несколько кликов для проверки и хранения. Больше не нужно делать скан-копии или фотографировать, — объясняют в Дії.

Как добавить документы в Е-нотариат?

Формировать такой документ могут исключительно нотариусы, а внести изменения в документ невозможно. Документ загружается в Е-нотариат: человек, пришедший к нотариусу, подписывает сформированный документ с QR-кодом и печатью.

Нотариус сканирует файл с подписью пользователя и печатью и добавляет документ в Е-нотариат, а бумажный образец отдает пользователю.

Чтобы проверить документ с QR-кодом, доверенное лицо должно прибыть с бумажной доверенностью в госучреждение (банк и т.п.). Сотрудник считывает QR-код в Дії, а его приложение показывает электронную копию такого нотариального документа.

Нажав на Соглашение владельцу документа и доверенному лицу придет сообщение с возможностью подтвердить или отменить действие.

Важно: для проверки документа и у владельца документа, и у работника учреждения должно быть установлено приложение Дія и доступ к интернету.

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