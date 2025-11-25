Спадщина включає в себе не лише майно та права, а й обов’язки спадкодавця, які не припиняються з його смертю. Міністерство юстиції України опублікувало роз’яснення щодо відповідальності спадкоємців за борги померлого, посилаючись на Цивільний кодекс.

Читай у матеріалі, чи має спадкоємець виплачувати борги померлого та чи можна їх не включати у спадок.

Чи повинен спадкоємець виплачувати борги померлого

Згідно з Міністерством юстиції, спадкоємці не можуть частково прийняти спадщину — вони зобов’язані сплатити борги в межах вартості отриманого майна, що стосується кредитів, комунальних платежів чи аліментів.

Відповідно до статей 1218 та 1268 Цивільного кодексу України, спадкоємці приймають спадщину повністю, без умов чи застережень. За статтею 1281 Кодексу, вони зобов’язані повідомити кредитора про відкриття спадщини, якщо відомо про борги або якщо майно обтяжене правами третіх осіб.

Кожен спадкоємець несе відповідальність пропорційно своїй частці, але лише в межах вартості успадкованого майна. Нотаріус, видаючи свідоцтво про право на спадщину, протягом двох робочих днів повідомляє кредитора, якщо майно обтяжене іпотекою чи забороною відчуження, відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій.

Кредитори мають право пред’явити вимоги протягом шести місяців з дня отримання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину. Якщо кредитор не знав про прийняття спадщини, строк починається з дня, коли він дізнався про це.

Пропуск цих строків позбавляє кредитора права на вимоги. Кредитор може ініціювати відкриття спадкової справи самостійно, якщо йому стало відомо про смерть боржника.

Погашення боргів відбувається одноразовим платежем, якщо інше не домовлено. У разі відмови спадкоємця суд за позовом кредитора може звернути стягнення на майно, передане спадкоємцям у натурі, відповідно до статті 1282 Кодексу. Спадкоємці мають право прийняти або відмовитися від спадщини повністю.

Мін’юст наголошує: для уникнення спорів спадкоємцям варто перевіряти наявність боргів перед прийняттям спадщини.

