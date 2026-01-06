Судовий збір 2026: нові розміри ставок, сума та від чого вони залежать

З 1 січня 2026 року змінилися розміри ставок судового збору. Це сталося відповідно до законів України Про судовий збір та Про Державний бюджет України на 2026 рік. У матеріалі детально розповідаємо, який судовий збір у 2026 році — про розмір ставки та від чого він залежить.

Судовий збір 2026: нові ставки та розміри

Відповідно до закону Про судовий збір, розмір ставки судового збору встановлюється за прожитковим мінімумом для працездатних осіб.

Такі збори стягуються на території України за подання заяв, скарг до суду, видачу документів судом, у випадках ухвалення судових рішень. Їх включають до судових витрат. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 3 328 грн.

Ставки судового збору у 2026 році встановлюються так:

подання до суду позовної заяви майнового характеру юридичною особою — 1,5% ціни. Мінімум — 3 328 грн, максимум — 1 164 800 грн;

подання до суду позовної заяви майнового характеру фізичною особою або ФОП — 1% від ціни. Мінімум — 1 331,20 грн, максимум — 16 640 грн;

подання до суду позовної заяви немайнового характеру юридичною особою — 3328 грн;

подання до суду позовної заяви немайнового характеру фізичною особою або ФОП — 1331,20 грн;

подання до суду позовної заяви про розірвання шлюбу — 1 331,20 грн;

подання до суду позовної заяви про поділ майна при розірванні шлюбу — 1% ціни позову, від 1 331,20 грн до 9984 грн;

видача судом документів — за повторну видачу копії судового рішення — 9,98 грн за аркуш паперу;

видача в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання — 99,84 грн;

у випадку ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення — 665,60 грн.

Ознайомитися з вартістю інших судових зборів у 2026 році ти можеш на порталі Судової влади України.

Закон про розподіл судових витрат

14 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про розподіл судових витрат та судового збору. Про це повідомили у Верховній Раді України.

Документ спрямований на зміцнення соціального захисту громадян, зокрема осіб з обмеженими фінансовими можливостями, для забезпечення рівного доступу до правосуддя.

Законом визначаються також критерії, які повинен буде враховувати суд під час вирішення питань щодо відстрочення, розстрочення, зменшення та звільнення від сплати судового збору. Документ вносить зміни до закону Про судовий збір.

Зокрема відтепер враховуватиметься фінансова спроможність особи під час встановлення розмірів судових зборів. Рішення є посиланням на Конституційний Суд. Комітет ВР з правової політики запропонував встановити загальне правило, за яким судові витрати визначатимуться після ухвалення рішення у справі у письмовому провадженні без виклику учасників справи.

Відстрочення або розстрочення сплати зможуть отримати українці таких категорій:

Військовослужбовці. Батьки з дітьми до 14 років / дитини з інвалідністю / якщо один із батьків ухиляється від сплати аліментів. Самотні батьки з дитиною до 14 років або з інвалідністю. Члени малозабезпечених чи багатодітних родин.

Також у законі встановлюється межа судового збору для фізичних осіб. Для апеляційної скарги — не більше як 21 196 грн. У соціальних справах — до 9084 грн, у касаційних скаргах — до 30280 грн, для звернення до ВС у соціальній справі — до 15140 грн.

Раніше ми розповідали, чи змінився військовий збір у 2026 році.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!