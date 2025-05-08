День Києва 2025 — коли святкуємо й куди піти: головні події столиці та цікаві локації

Фото Pixabay День Києва традиційно святкують у травні, коли квітнуть фірмові каштани, і місто збирає під своїм небом тих, хто закоханий у столицю і хоче відсвяткувати її символічне народження. Цьогоріч День Києва припадає на неділю, 25 травня, але за традицією святкування триватиме увесь останній вікенд травня — 24 та 25 числа. Що вже відомо про культурні події цього дня — розказуємо у матеріалі. Скільки років виповниться Києву у 2025 році Святкувати День Києва почали не так уже й давно — у 1982 році. Саме тоді місто відзначало свій 1500-літній ювілей. Відтоді останні вихідні травня стали особливими: екскурсії, фестивалі, концерти, паради вишиванок, пробіжки, мистецькі ярмарки — Київ оживає і по-новому закохує у себе. Скільки років Києву цьогоріч? Якщо рахувати від 482 року, який зазвичай вважають офіційною датою його заснування, то у 2025 році Києву виповнюється 1543 роки. Читати на тему Є чимало цікавих фактів про Київ, та чи знаєш ти все про нашу столицю? Перевіримо? До Дня міста Києва ми підготували невеличкий тест про нашу столицю. Цікаво, ти все відгадаєш? Мистецькі події на День Києва-2025 Концерти до Дня Києва у суботу, 24 травня 2025 року концерт Нескорені 2025: Жадан і Собаки, благодійний концерт у межах туру Нескорені запланований на 24 травня, субота, на 18.00, місце проведення — Палац Спорту; ювілейний концерт метра української естради Юрія Рибчинського, на своє 80-річчя маестро збирає гостей у Національному палаці мистецтв Україна, час зустрічі: 24 травня, о 17.00; до дня Києва концерт Memento Odesa пройде у Жовтневому палаці, початок події — о 18.00; стендапер Богдан Богаченко пропонує скласти компанію усім, кому самотньо, його концерт так і називається: Наодинці. місце зустрічі — Будинок архітектора, 24 травня о 19.00; гурт Водограй співатиме пісні Володимира Івасюка, охочих послухати запрошують у GARNISON (вул. Хрещатик, 15/4, Пасаж) 24 травня, о 19.00. Концерти до Дня Києва у неділю, 25 травня 2025 року концертна програма Тіни Кароль на сцені культурного простору В’ЯВА (біля Оранжереї на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1) — початок концерту о 19.00; концерт Notturno D’amore запланований на 25 травня на 15.00, місце зустрічі – Меморіальний будинок Миколи Лисенка, виступатимуть: мецо-сопрано Руслана Якобінчук, бас Роман Смоляр та гітарний квартет Київ; Віктор Романченко та Ольга Жмуріна — українські співаки, солісти Notre Dame de Paris le Concert та The Rock Symphony Orchestra у супроводі рок-гурту The Waves на День Києва виступатимуть на сцені Київської опери, початок концерту Ще одна пісня о 17.00. Рixabay День міста Київ — інші заходи і як дізнатися більше Зазвичай програму святкування Дня Києва публікують ближче до святкового вікенду, тож за оновленою інформацією йдемо до перевірених джерел: сайту КМДА та порталів, які пропонують продаж квитків на найцікавіші культурні події.Також варто вчасно дізнатися про прогноз погоди у місті. Але за будь-якої погоди свято відбудеться і можна припустити, що на День Києва відкриє свої святкові майданчики ВДНГ, де зазвичай проходять концерти просто неба, відкриваються фудкорти, для любителів спортивних розваг з’явиться можливість пограти у фрісбі, бампербол, бадмінтон. А всі охочі зможуть долучитися до благодійних аукціонів та розіграшів, щоб не лише розважитися, а й зробити добру справу. Любителям живої краси на День Києва запропонують особливу програму: виставки квітів, мистецькі вернісажі, фестивалі. Театри, музеї, бібліотеки готують спец-програми, лекції, флешмоби. А тим, хто любить зазирнути у найпотаємніші та найцікавіші куточки міста, готуються екскурсії з досвідченими гідами, у цей день чимало безкоштовних пропозицій. Офіційна програма ще допрацьовується, тож лови оновлення на міських сайтах — і готуйся святкувати День Києва. Раніше ми розповідали про те, що Київ Цифровий запустив сервіс адопції безпритульних тварин — дізнайся, як це працює.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Київ, свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter