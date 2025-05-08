Свята

День Києва 2025 — коли святкуємо й куди піти: головні події столиці та цікаві локації

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Травня 2025, 15:15
день києва
Фото Pixabay
День Києва 2025 — коли святкуємо й куди піти: головні події столиці та цікаві локації
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