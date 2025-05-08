День Києва 2025 — коли святкуємо й куди піти: головні події столиці та цікаві локації

​День Києва традиційно святкують у травні, коли квітнуть фірмові каштани, і місто збирає під своїм небом тих, хто закоханий у столицю і хоче відсвяткувати її символічне народження.

Цьогоріч День Києва припадає на неділю, 25 травня, але за традицією святкування триватиме увесь останній вікенд травня — 24 та 25 числа. Що вже відомо про культурні події цього дня — розказуємо у матеріалі.

Скільки років виповниться Києву у 2025 році

Святкувати День Києва почали не так уже й давно — у 1982 році. Саме тоді місто відзначало свій 1500-літній ювілей.

Відтоді останні вихідні травня стали особливими: екскурсії, фестивалі, концерти, паради вишиванок, пробіжки, мистецькі ярмарки — Київ оживає і по-новому закохує у себе.

Скільки років Києву цьогоріч? Якщо рахувати від 482 року, який зазвичай вважають офіційною датою його заснування, то у 2025 році Києву виповнюється 1543 роки.

Мистецькі події на День Києва-2025

Концерти до Дня Києва у суботу, 24 травня 2025 року

концерт Нескорені 2025: Жадан і Собаки, благодійний концерт у межах туру Нескорені запланований на 24 травня, субота, на 18.00, місце проведення — Палац Спорту;

ювілейний концерт метра української естради Юрія Рибчинського, на своє 80-річчя маестро збирає гостей у Національному палаці мистецтв Україна, час зустрічі: 24 травня, о 17.00;

до дня Києва концерт Memento Odesa пройде у Жовтневому палаці, початок події — о 18.00;

стендапер Богдан Богаченко пропонує скласти компанію усім, кому самотньо, його концерт так і називається: Наодинці. місце зустрічі — Будинок архітектора, 24 травня о 19.00;

гурт Водограй співатиме пісні Володимира Івасюка, охочих послухати запрошують у GARNISON (вул. Хрещатик, 15/4, Пасаж) 24 травня, о 19.00.

Концерти до Дня Києва у неділю, 25 травня 2025 року

концертна програма Тіни Кароль на сцені культурного простору В’ЯВА (біля Оранжереї на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1) — початок концерту о 19.00;

концерт Notturno D’amore запланований на 25 травня на 15.00, місце зустрічі – Меморіальний будинок Миколи Лисенка, виступатимуть: мецо-сопрано Руслана Якобінчук, бас Роман Смоляр та гітарний квартет Київ;

Віктор Романченко та Ольга Жмуріна — українські співаки, солісти Notre Dame de Paris le Concert та The Rock Symphony Orchestra у супроводі рок-гурту The Waves на День Києва виступатимуть на сцені Київської опери, початок концерту Ще одна пісня о 17.00.

День міста Київ — інші заходи і як дізнатися більше

Зазвичай програму святкування Дня Києва публікують ближче до святкового вікенду, тож за оновленою інформацією йдемо до перевірених джерел: сайту КМДА та порталів, які пропонують продаж квитків на найцікавіші культурні події.

Також варто вчасно дізнатися про прогноз погоди у місті.

Але за будь-якої погоди свято відбудеться і можна припустити, що на День Києва відкриє свої святкові майданчики ВДНГ, де зазвичай проходять концерти просто неба, відкриваються фудкорти, для любителів спортивних розваг з’явиться можливість пограти у фрісбі, бампербол, бадмінтон. А всі охочі зможуть долучитися до благодійних аукціонів та розіграшів, щоб не лише розважитися, а й зробити добру справу.

Любителям живої краси на День Києва запропонують особливу програму: виставки квітів, мистецькі вернісажі, фестивалі. Театри, музеї, бібліотеки готують спец-програми, лекції, флешмоби. А тим, хто любить зазирнути у найпотаємніші та найцікавіші куточки міста, готуються екскурсії з досвідченими гідами, у цей день чимало безкоштовних пропозицій.

Офіційна програма ще допрацьовується, тож лови оновлення на міських сайтах — і готуйся святкувати День Києва.

Раніше ми розповідали про те, що Київ Цифровий запустив сервіс адопції безпритульних тварин — дізнайся, як це працює.

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