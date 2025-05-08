День Киева 2025 — когда празднуем и куда пойти: главные события столицы и интересные локации

День Киева традиционно празднуют в мае, когда цветут фирменные каштаны, и город собирает под своим небом влюбленных в столицу и желающих отпраздновать ее символическое рождение.

В этом году День Киева приходится на воскресенье, 25 мая, но по традиции празднование продлится последний уикенд мая — 24 и 25 числа. Что уже известно о культурных событиях этого дня, рассказываем в материале.

Сколько лет исполнится Киеву в 2025 году

Праздновать День Киева начали не так уж давно — в 1982 году. В это время город отмечал свой 1500-летний юбилей.

С тех пор последние выходные мая стали особенными: экскурсии, фестивали, концерты, парады вышиванок, пробежки, художественные ярмарки — Киев оживает и по-новому влюбляет в себя.

Сколько лет Киеву в этом году? Если считать от 482 года, который обычно считается официальной датой его основания, то в 2025 году Киеву исполняется 1543 года.

Культурные события в День Киева-2025

Концерты ко Дню Киева в субботу, 24 мая 2025 года

концерт Нескорені 2025: Жадан и Собаки, благотворительный концерт в рамках тура Нескорені запланирован на 24 мая, суббота, 18.00, место проведения — Дворец Спорта;

юбилейный концерт мэтра украинской эстрады Юрия Рыбчинского, на свое 80-летие маэстро собирает гостей в Национальном дворце искусств Украины, время встречи: 24 мая, в 17.00;

ко Дню Киева концерт Memento Odesa пройдет в Октябрьском дворце, начало события — в 18.00;

стендапер Богдан Богаченко предлагает составить компанию всем, кому одиноко, его концерт так и называется: Наедине, место встречи — Дом архитектора, 24 мая в 19.00;

группа Водограй будет петь песни Владимира Ивасюка, желающих послушать приглашают в GARNISON (ул. Хрещатик, 15/4, Пассаж) 24 мая, в 19.00.

Концерты ко Дню Киева в воскресенье, 25 мая 2025 года

концертная программа Тины Кароль на сцене культурного пространства В’ЯВА (возле Оранжереи на ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1) — начало концерта в 19.00;

концерт Notturno D’amore запланирован на 25 мая на 15.00, место встречи — Мемориальный дом Николая Лысенко, выступят: меццо-сопрано Руслана Якобинчук, бас Роман Смоляр и гитарный квартет Киев;

Виктор Романченко и Ольга Жмурина — украинские певцы, солисты Notre Dame de Paris le Concert и The Rock Symphony Orchestra в сопровождении рок-группы The Waves в День Киева выступят на сцене Киевской оперы, начало концерта Еще одна песня в 17.00.

День города Киев — другие мероприятия и как узнать больше

Обычно программу празднования Дня Киева публикуют ближе к праздничному уикенду, поэтому за обновленной информацией идем к проверенным источникам: сайту КГГА и порталам, предлагающим продажу билетов на интереснейшие культурные события.

Также нужно вовремя узнать прогноз погоды в городе.

Но в любую погоду праздник состоится, и можно предположить, что на День Киева откроет свои праздничные площадки ВДНХ, где обычно проходят концерты под открытым небом, открываются фудкорты, любителям спортивных развлечений предоставится возможность поиграть во фрисби, бампербол, бадминтон. А все желающие смогут приобщиться к благотворительным аукционам и розыгрышам, чтобы не только развлечься, но и сделать доброе дело.

Любителям живой красоты в День Киева предложат особую программу: выставки цветов, художественные вернисажи, фестивали. Театры, музеи, библиотеки готовят спецпрограммы, лекции, флешмобы. А тем, кто любит заглянуть в самые сокровенные и интересные уголки города, готовятся экскурсии с опытными гидами, в этот день много бесплатных предложений.

Официальная программа еще дорабатывается, поэтому лови обновление на городских сайтах — и готовься праздновать День Киева.

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