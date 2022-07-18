Відпочинку бути чи не бути: які дні в Україні будуть вихідними в серпні 2022 року

Ми б вже давно могли розпочати приготування до державного свята День незалежності України. Однак в умовах воєнного стану календар та розклад вихідних на серпень 2022 року зазнав значних змін.

Вихідні в серпні 2022 року

Загалом українці будуть відпочивати згідно з календарними вихідними днями. Таким чином неробочими будуть вважатись лише вісім днів.

Тож вихідні дні припадають на 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 серпня. Інші 23 дні місяця українці працюватимуть за розкладом, попри свята.

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Такий порядок зумовлений воєнним станом, що офіційно триватиме як мінімум ще до 25 серпня. Відповідний документ призупиняє норму КЗпП щодо визначення святкових і робочих днів.

Тож і День незалежності України теж цього року має бути робочим днем та оплачуватись у звичайному порядку.

Однак завжди можна використати наявні вихідні та вільний час із користю для себе. І попри те, що часто мучать докори сумління за посиденьки з друзями, необхідно все ж таки іноді давати собі час для розслаблення. Читай, як відпочити якісно, щоб потім бути в готовності підкорювати новий робочий день.

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