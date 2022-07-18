Отдыху быть или не быть: какие дни в Украине будут выходными в августе 2022 года

Мы бы давно могли начать приготовление к государственному празднику День независимости Украины. Однако в условиях военного положения календарь и расписание выходных на август 2022 года претерпели значительные изменения.

Выходные в августе 2022 года

В целом украинцы будут отдыхать согласно календарным выходным дням. Таким образом, нерабочими будут считаться всего восемь дней.

Поэтому выходные дни в августе 2022 приходятся на 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 августа. Остальные 23 дня украинцы будут работать по расписанию, несмотря на праздники.

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Такой порядок обусловлен военным положением, которое официально продлится как минимум еще до 25 августа. Соответствующий документ приостанавливает норму КЗоТ по определению праздничных и рабочих дней.

Поэтому День независимости Украины тоже в этом году должен быть рабочим днем ​​и оплачиваться в обычном порядке.

Однако всегда можно использовать существующие выходные и свободное время с пользой для себя. И несмотря на то, что часто мучают угрызения совести за посиделки с друзьями, необходимо все же иногда давать себе время для расслабления. Читай, как отдохнуть качественно, чтобы потом быть в готовности покорять новый рабочий день.

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