Безопасный и недорогой отдых во время войны: куда съездить в отпуск

Война — это не повод забыть об отдыхе. Наши военные работают, чтобы мы могли продолжать жизнь, работать и помогать ВСУ.

Больше всего пользы приносят люди, у которых есть ресурс, но его периодически нужно возобновлять. В этом материале ты узнаешь, куда этим летом можно недорого съездить на отдых в родной Украине.

Отдых в столице

Отдохнуть за границей у многих украинцев нет возможности: или очень дорого, или долго и неудобно добираться, а мужчин и вовсе не выпускают из страны. Однако хорошо отдохнуть и поменять виды можно даже в Киеве.

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Речь идет о загородном комплексе площадью в полтора гектара. Он разделен на две зоны отдыха.

Одна из них предназначена для тихого семейного отдыха у озера. В будний день стоимость шезлонга в этой зоне 400 гривен, по выходным цена возрастает до 600 гривен.

Вторая зона — для молодежного отдыха у бассейна. Там не заканчивается дискотека, постоянно происходят всевозможные активности, а вечером устраивают концерты.

В будний день шезлонг в этой зоне обойдется в 500 гривен, а по выходным цена возрастёт до 800 гривен. На базе комплекса расположен отель, ресторан и можно найти многочисленные водные развлечения за дополнительную плату.

В связи с войной, гостей в комплексе под Киевом уменьшилось на 60%. Однако владельцы все же решили работать, чтобы сохранить рабочие места и платить налоги.

Одесса-мама

Несмотря на заминированное море, Одесса остается популярным туристическим направлением.

Вместо песчаного пляжа люди отдыхают на деревянных настилах. В море купаться строго запрещено, так что просто набирают там воду и обливают себя из ведерка.

Это далеко не единственный вариант отдыха в Одессе. Поплавать можно в частных пляжных комплексах с открытыми бассейнами. Там за шезлонг попросят заплатить 300 гривен.

Чтобы привлечь клиентов, некоторые комплексы делают скидки в половину от стоимости. Так, если прийти в бассейн после 17:00, то в некоторых комплексах за шезлонг попросят всего 150 гривен.

Лечебный отдых — Трускавец

Трускавец — один из самых популярных курортов для оздоровления в Украине. Он славится водой с лечебными свойствами.

Здесь есть разные возможности для отдыха. К примеру, снять квартиру за 800 гривен в сутки или остановиться в отеле. Последние предлагают своим гостям специальные выгодные туры.

Например, тур для ребенка с проживанием, питанием и развлечениями на семь дней стоит 3600 гривен.

Также в гостиничных комплексах Трускавца немало медицинских центров. Там можно заказать обследование, процедуры или купить полноценный недельный медицинский тур за 2000 гривен.

Свитязь и Шацкие озера

Самое глубокое озеро Украины — Свитязь —снова стало полноводным. Природа местности очаровывает туристов, поэтому Свитязь достаточно популярное место для отдыха. Особенно удобен такой отдых с детьми.

А вот Шацкие озера в этом году не пользуются такой популярностью. Ведь находятся всего в нескольких километрах от границы с Беларусью.

Поэтому владельцы некоторых турбаз идут на невиданный шаг и предлагают значительные скидки. Некоторые большие комплексы на Шацких озерах в этом году так и не открыли сезон.

Карпаты

Отдых в горах сегодня вне конкуренции и наиболее популярен среди украинцев. В Карпатах относительно безопасно и можно найти отдых на любой вкус и кошелек.

Для того чтобы куда-то поехать нужны выходные. Какие дни будут выходными в августе 2022 года читай в нашем материале.

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