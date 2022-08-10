Путешествия и вдохновение

Безопасный и недорогой отдых во время войны: куда съездить в отпуск

Егор Ромахло 10 августа 2022, 11:00
відпочинок в Ураїні
Фото: Unsplash

Больше новостей
Наслідки вибухів у Новофедорівці
Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме
Ситуація у Слов'янську
Оккупанты сдают позиции? Почему РФ не удается захватить желаемый Славянск
єДопомога: хто з пенсіонерів не зможе отримати грошову допомогу та чому
Выплаты для пенсионеров от международных организаций. Кто сможет получить средства через платформу єДопомога
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян
Коварный обстрел Марганца в Днепропетровской области: вражеские снаряды убили 13 человек
Смотреть больше

Материалы по теме

Наслідки вибухів у Новофедорівці
Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме
Ситуація у Слов'янську
Оккупанты сдают позиции? Почему РФ не удается захватить желаемый Славянск
єДопомога: хто з пенсіонерів не зможе отримати грошову допомогу та чому
Выплаты для пенсионеров от международных организаций. Кто сможет получить средства через платформу єДопомога
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян
Коварный обстрел Марганца в Днепропетровской области: вражеские снаряды убили 13 человек

Видео
0:11:54
Наслідки вибухів у Новофедорівці

Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме
0:04:02
Ситуація у Слов'янську
Оккупанты сдают позиции? Почему РФ не удается захватить желаемый Славянск
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян
Коварный обстрел Марганца в Днепропетровской области: вражеские снаряды убили 13 человек
0:02:42
Чоловік врятував 400 овець
Спас от неминуемой смерти 400 овец! Дончанин прошел со стадом 50 км пешком, чтобы найти укрытие
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 августа
0:03:14
Кіно заради перемоги
Кіно заради перемоги: підтримка тих, хто зараз воює за нашу незалежність
0:03:14
Кіно заради перемоги
Кіно заради перемоги: поддержка тех, кто сейчас сражается за нашу независимость
0:04:52
Безопасный и недорогой отдых во время войны: куда съездить в отпуск
Жизнь после жуткого обстрела авто: история эвакуации супругов из Киевской области
0:02:38
Курорт Затока
Зона отчуждения в Одесской области: как курорт Затока превращается в руины
0:09:16
Яка ситуація на валютному ринку: чому заборонили обмінникам показувати курс
Це не махінації! Чому НБУ заборонив обмінникам демонструвати курс валют та яка зараз ситуація на ринку
Больше видео
Кабачкова ікра
Читать дальше
Не туши, а запекай: рецепт душистой и полезной кабачковой икры от Евгения Клопотенко

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь