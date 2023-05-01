Путешествуй сознательно: пять стран, которые женщины могут увидеть без опасений за свою безопасность

Вопрос собственной безопасности возникает особенно остро во время путешествий женщин самостоятельно. Это не везде легко и требует внимания и заботы о себе во время поездок. В нашем материале ты узнаешь про безопасные страны для путешествий для женщин.

Пять стран, которые безопасны для путешествий для женщин — список

Тенденция к самостоятельным путешествиям растет. Это удобно, ведь не нужно подстраиваться под кого-нибудь, ты самостоятельно решаешь, где и что хочешь увидеть. Однако для женщин все еще есть серьезная опасность — дискриминация, преступность и другое.

Множество стран прилагают усилия к повышению безопасности туристов и улучшению отношения к женщинам. Издание BBC рассказало, в каких странах индекс безопасности самый высокий. Так что читай полезную подборку стран для путешествий наедине и планируй свой незабываемый отпуск.

Словения

Рейтинг безопасных стран для женщин возглавляет Словения. За последние годы ей удалось добиться невероятного результата в восприятии безопасности женщин. 85% туристок чувствуют себя здесь в безопасности.

Туристка Клер Рамсделл рассказала, что даже ночью можно спокойно бродить по городу:

Это могло быть рискованным опытом в другом месте, но в этом случае это было удовольствие, — рассказывает Клер.

Общественный транспорт имеет удобные ветви, в стране есть что посмотреть. Насладиться можно как Альпийскими горами, так и вкусной кухней. Посетить можно и города, чтобы почувствовать их ритм.

Руанда

Стремление к безопасности и равенству настолько значимо здесь, что 55% парламента страны составляют женщины. Индекс безопасности в Руанде тоже на высоком уровне, поэтому женщины могут смело посетить страну самостоятельно.

В стране много полиции и охраны, которая следит за порядком. Люди здесь приветливы и дружелюбны. Увидеть можно Мемориал геноцида в Кигале, горы, Национальный парк Нюнгве, а также Национальный парк вулканов.

Объединенные Арабские Эмираты

Среди стран Ближнего Востока и Северной Африки Эмираты занимают ведущее место по безопасности. 98,5% женщин в возрасте от 15 лет рассказали, что чувствуют себя в безопасности, когда гуляют в одиночестве ночью по городу.

Дубай, безусловно, является самым безопасным городом для путешествий. Здесь можно взять тур на индивидуальное сафари, а еще можно прыгнуть с парашютом. Блогер Сэнди Ауад рассказывает, что когда-то у нее пробило колесо посреди пустыни.

Она оставила свою машину незапертой с ключами внутри, а затем вызвала себе такси. Это свидетельствует о безопасности и низком уровне преступности в регионе.

Япония

Япония входит в десятку безопасных стран по Глобальному индексу мира. Здесь очень низкий уровень преступности и конфликтов. Можно выбрать жилье только для женщин, как и вагоны метро.

Японцы не хотят жениться, потому лелеют культуру самостоятельности. Это еще одна из причин, почему в Японию безопасно путешествовать, особенно женщинам. Здесь много заведений, в которых можно прекрасно провести время наедине — караоке, рамен шопы и другие.

В городах люди приветливы и знают английский. Если ты хочешь исследовать села, лучше взять гида с собой, ведь там английским почти не владеют. Посетить можно местные пабы, рестораны, город Канадзава, который является домом самураев. А еще стоит увидеть Такаяма в Японских Альпах.

Норвегия

Финансовая доступность для женщин, отсутствие дискриминации и самая счастливая страна мира. Разве этого не достаточно, чтобы полюбоваться Норвегией? Чтобы как можно больше ощутить страну, придерживайся философии жизни на природе.

Пожить в ледяных иглах, прокатиться на упряжках с собаками и увидеть невероятную природу — все это можно сделать в Норвегии. Люди здесь приветливы и дружелюбны. Английский язык распространен повсюду.

А если удачно выбрать время для поездки, можно даже увидеть северное сияние.

А если путешествовать наедине пока хочется в родных краях, ранее мы рассказывали, куда поехать на майские праздники в Украине.

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