Картины из сальмонеллы: во Львове женщина создает шедервы из бактерий

Во Львове искусство оживает прямо в чашках Петри. Здесь, среди лабораторных колб и стерильных инструментов, заведующая бактериологической лабораторией Катерина Орловская открыла для себя необычное хобби — рисовать бактериями.

Только месяц назад она впервые попыталась создать микробную картину, а уже сегодня может показать десятки работ — от цветов и птиц до архитектурных пейзажей.

Ее историю рассказало издание Zaxid.Net.

Бактерии вместо красок

Катерина каждое утро приходит в лабораторию, где ежедневно работает с бактериями, проверяет их свойства, проводит исследования. Но после завершения рабочих процедур ее ждет еще одно занятие — создание картин.

Вместо полотна она берет хромогенную среду, а палитрой становятся музейные культуры бактерий. Их естественные цвета проявляются лишь со временем. Рисунок сначала кажется невидимым, но через сутки-двое начинает оживать.

Это словно ждать, как раскроется бутон. Сначала видишь только штрихи, а потом перед глазами появляется целый цветок или даже пейзаж, — объясняет Катерина.

Первые работы были простыми — цветы, птицы, орнаменты. Но позже Катерина решилась изобразить что-то более сложное. Одной из самых любимых ее картин стала панорама Львова.

Для нее она использовала всего две культуры: сальмонеллу и энтерокок фекалис.

Это мое маленькое признание в любви к родному городу. Пусть картина живёт всего несколько дней, но это время для меня особенное, — делится авторка.

В отличие от масляной живописи, бактериальные рисунки не сохраняются годами. Они существуют два-три дня, после чего колонии начинают разрастаться и разрушают первоначальный образ. Но в этом, убеждена Катерина, есть своя поэзия.

Это искусство момента. Картина появляется, чтобы подарить эмоцию здесь и сейчас. Она учит ценить мгновение, — говорит она.

Как все началось

К такому эксперименту Катерина пришла случайно. Она увидела работы участников конкурса Школа клинического микробиолога и решила попробовать.

— Первый рисунок был далек от идеала. Но с каждой новой попыткой появлялся опыт, а главное — азарт. Хотелось узнать, какой результат даст новая комбинация культур, — вспоминает она.

Сегодня в ее творчестве уже несколько десятков картин, часть из которых она отправила на конкурс. Результаты объявят 17 сентября, и Катерина с нетерпением ждет, как оценят ее работы.

Для мастерицы процесс создания картин как медитация

Для женщины этот процесс стал не только творчеством, но и терапией. После напряжённого рабочего дня она находит утешение в рисовании.

— Это мой способ отдохнуть. Рисование бактериями — как медитация. Ты сосредоточен на каждом движении, а потом смотришь, как из ничего рождается что-то прекрасное, — признается женщина.

Картины Катерины Орловской — не только про микробиологию, но и про хрупкость жизни и силу вдохновения. Они напоминают, что даже в самых маленьких живых существах можно найти красоту.

И хотя эти работы существуют всего несколько дней, в сердце авторки они остаются навсегда.

Главное фото: Скриншот.

Интересно, что подобно Катерине, которая творит в лаборатории, мастер сопилок из карпатского города Долина Тарас Лошак продолжает собственную семейную традицию.

