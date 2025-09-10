Картини зі сальмонели: у Львові жінка створює шедерви з бактерій

У Львові мистецтво оживає прямо в чашках Петрі. Тут, серед лабораторних колб і стерильних інструментів, завідувачка бактеріологічної лабораторії Катерина Орловська відкрила для себе незвичне хобі — малювати бактеріями.

Лише місяць тому вона вперше спробувала створити мікробну картину, а вже сьогодні може показати десятки робіт — від квітів та птахів до архітектурних пейзажів.

Її історію розповіло видання Zaxid.Net.

Бактерії замість фарб

Катерина щоранку приходить у лабораторію, де щодня працює з бактеріями, перевіряє їхні властивості, проводить дослідження. Але після завершення робочих процедур на неї чекає ще одне заняття — створення картин.

Замість полотна вона бере хромогенне середовище, а палітрою стають музейні культури бактерій. Їхні природні кольори проявляються лише з часом. Малюнок спочатку здається невидимим, але за добу-дві починає оживати.

Це ніби чекати, як розкриється пуп’янок. Спочатку бачиш тільки штрихи, а тоді перед очима з’являється ціла квітка або навіть пейзаж, — пояснює Катерина.

Перші роботи були простими — квіти, птахи, орнаменти. Та згодом Катерина наважилася зобразити щось складніше. Однією з найулюбленіших її картин стала панорама Львова.

Для неї вона використала всього дві культури: сальмонелу та ентерокок фекаліс.

Це моє маленьке зізнання в любові до рідного міста. Хоч картина живе лише кілька днів, але цей час вона для мене особлива, — ділиться авторка.

На відміну від олійного живопису, бактеріальні малюнки не зберігаються роками. Вони існують два-три дні, після чого колонії починають розростатися й руйнують початковий образ. Але в цьому, переконана Катерина, є своя поезія.

Це мистецтво моменту. Картина з’являється, щоб подарувати емоцію тут і зараз. Вона вчить цінувати мить, — каже вона.

Як усе почалося

До такого експерименту Катерина прийшла випадково. Вона побачила роботи учасників конкурсу Школа клінічного мікробіолога і вирішила спробувати.

— Перший малюнок був далекий від ідеалу. Але з кожною новою спробою з’являвся досвід, а головне — азарт. Хотілося дізнатися, який результат дасть нова комбінація культур, — пригадує вона.

Сьогодні у її доробку вже кілька десятків картин, частину з яких вона відправила на конкурс. Результати оголосять 17 вересня, і Катерина з нетерпінням чекає, як оцінили її роботи.

Для майстрині процес виготовлення картин, як медитація

Для жінки цей процес став не лише творчістю, а й терапією. Після складного робочого дня вона знаходить розраду у малюванні.

— Це мій спосіб відпочити. Малювання бактеріями — як медитація. Ти зосереджений на кожному русі, а потім дивишся, як із нічого народжується щось прекрасне, — зізнається жінка.

Картини Катерини Орловської — не лише про мікробіологію, а й про крихкість життя та силу натхнення.

Вони нагадують, що навіть у найменших живих істотах можна віднайти красу. І хоча існують ці роботи всього кілька днів, у серці авторки вони залишаються назавжди.

Головне фото: Скріншот.

Цікаво, що подібно до Катерини, яка творить у лабораторії, майстер сопілок із карпатського міста Долина Тарас Лошак продовжує власну родинну традицію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!